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5 наивных вопросов о «гламурном» кесаревом сечении

Что это такое? Откуда вдруг гламур? На все вопросы читательницам Woman’s Day ответила врач-педиатр, популярный медицинский блогер Татьяна Буцкая.

«Я готовилась к естественным родам. Но, к сожалению, у меня был диагностирован выраженный симфизит, и врач сказал, что будут „кесарить“. Я никак не была готова к такому повороту. Мне важно было родить самой! — рассказала нам Ольга, которая на себе опробовала операцию. — Кесарева я всегда боялась. Но вскоре нашла информацию о „гламурном“ кесаревом, поговорила с врачом. Честно, пришлось уговаривать доктора. Меня тщательно проинструктировали, я знала, что если испугаюсь в процессе, то смогу отказаться. Но когда врачи опустили шторку и пригласили меня взять сына, это было просто космически! У меня осталось абсолютное ощущение, что я все же родила его сама! Я помогла ему выбраться, родиться, сама положила его себе на грудь. Я получила уникальный опыт… Да нет, не только я, но и сын!»

«Гламурное» кесарево сечение – вот такой вид стандартной операции искусственного родоразрешения появился в московских роддомах. Пока, правда, такая опция доступна только в роддоме № 25. Татьяна Буцкая, врач и медицинский блогер, подробно рассказала Woman’s Day об особенностях операции – ей посчастливилось не только пообщаться с врачом, проводящим «гламурное» кесарево, но и стать непосредственной участницей процесса.

Гламурное кесарево Татьяна Буцкая
Фото: GettyImages

Что это такое?

Это абсолютно стандартная операция кесарева сечения, но только с активным участием в ней самой женщины. Врачи делают разрез, выводят через него головку, руки и плечи ребенка, а дальше мать сама, своими руками помогает ребенку родиться. Не путайте «гламурное» кесарево с естественным. Во втором случае женщина не принимает активного участия в родах – врачи сами медленно выводят ребенка, имитируя прохождение по родовым путям и оставляя малышу время на адаптацию.

«Откуда пришло это название, непонятно, – говорит врач акушер-гинеколог ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова «Филиал родильный дом № 25» ДЗМ Елизавета Агаркова. — Но в Америке «гламурное» кесарево уже давно практикуется. Нам кажется, что активное или контактное кесарево подходит лучше, но прижилось все же «гламурное».

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Можно ли сделать его по желанию?

Гламурным иногда называют кесарево, которое некоторые звезды шоу-бизнеса делают по желанию, но это не наш вариант.

«Гламурное кесарево – это не отдельная опция или услуга в роддоме, которую можно купить, – говорит Елизавета Агаркова. — Такое кесарево возможно только при наличии показаний к операции. Раз уж все равно предстоит кесарево, некоторые женщины настойчиво просят разрешить им активно участвовать в процессе. Если нет противопоказаний, мы разрешаем. И, конечно, это бесплатно!»

Видит ли женщина, как врачи делают разрез?

Категорически нет! Начинается операция стандартно – вешают специальную шторку, которая не позволяет женщине видеть манипуляции врачей. И только когда разрез уже сделан, а голова и плечи ребенка выведены наружу, шторку поднимают. Далее женщина сама выкладывает ребенка себе на грудь. Врачи ждут, пока отпульсирует пуповина, снова опускают шторку и накладывают швы как обычно. То есть мама встречается с ребенком, когда оба они еще одно целое!

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Безопасна ли эта процедура для женщины и ребенка?

Да! Маму тщательно готовят и инструктируют, делают спинальную анестезию, надевают ей длинные перчатки по локоть. Голыми руками ребенка все же не берут.

«Мы ни разу не сталкивались с какими-то инфекционными или травматическими осложнениями во время проведения „гламурного“ кесарева», – говорит Елизавета Агаркова.

Так что не переживайте, этот вид вмешательства абсолютно безопасен для здоровья обоих.

Всем ли женщинам можно его делать?

Нет. Активное участие женщины в процессе операции кесарева сечения невозможно при экстренном проведении операции, поскольку при таком варианте нужно спасать плод или мать, либо обоих. Ребенок на момент операции обязательно должен находиться в головном предлежании. И еще одно: беременность должна протекать без осложнений. То есть никаких зеленых вод, гипоксии и т. д. И еще раз напомним: «гламурное» кесарево возможно только в случае запланированной операции. В случае с экстренным вмешательством выбирать уже не приходится.

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#беременность и роды#кесарево сечение#мама и малыш#операция
27 октября 2017Наталья Евгеньева
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