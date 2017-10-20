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Дело в дате: в январе рождаются боссы, в августе – семьянины

Кто-то умудряется найти романтическое приключение на нижние 90, просто выйдя вынести мусор. Кто-то не может пробудить интерес мужчины, который действительно нравится, даже если вылезет из кожи. Кто-то скачет от одной задачи к другой легко и быстро, как кузнечик, а вы в это время прогрызаете дорогу к цели с упорством бульмастифа. Кто-то находит нестандартный выход из ситуации, а кто-то бьется в приступе паники. А все потому, что у каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны, и зависят они, как ни странно, от месяца, в котором вы появились на свет.

Почему одним все дается легко и просто, а другим та же цель покоряется лишь ценой неимоверных усилий? Да потому, что цель не та. Вы на самом деле рождены для другого, но и сами об этом не догадываетесь.

«Так бывает: человек полжизни просиживает на нелюбимой работе и понятия не имеет, что мог стать лучшим в другой сфере», – подтверждает нумеролог Ольга Перцева. И рассказывает, на какие свои таланты нужно обратить внимание людям, рожденным в…

...ноябре, декабре, январе

Леонардо ди Каприо
Фото: GettyImages

Самореализация

Прирожденные лидеры. Управление у них в крови. Если и можно родиться боссом, то это про них. Не подстраивающиеся под ситуацию, а меняющие ее.

Этих людей амбиции так сильно тянут вверх, что если у них и есть слабые стороны, то они их в себе искореняют. А объемный характер дает им возможность любой трансформации.

Личная жизнь

Это люди, как никто, охраняют свои границы. Хотите сосуществовать с ними мирно? Стучите, входя в комнату, не берите вещи без спроса. А надумав удивить их и подготовить сюрприз, спросите, а нужен ли он им. Иначе рискуете получить этим же самым тортом в лицо. Рожденных в холода отлично сбалансируют рожденные в августе.

Звездные представители: Деми Мур, Леонардо Ди Каприо, Патрисия Каас, Ники Минаж, Эдгар По, Ванга.

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...феврале

Шакира
Фото: GettyImages

Самореализация

Обладатели большого запаса энергии. И я сейчас говорю не о физической силе, хотя и она у них присутствует, а о биоэнергии, которая дает человеку возможности не упускать шансов.

Рожденные в этом месяце чувствуют новые тенденции и первыми обращают их в собственную выгоду. Хорошие спортсмены, талантливые коммуникаторы. Они могут договориться с кем угодно и о чем угодно.

Личная жизнь

В паре дети февраля выступают «донорами энергии», а потому хорошо уживаются с людьми с меньшим запасом энергии или вовсе ее отсутствием. Если же они встречают людей с таким же запасом энергии, то происходят ссоры на ровном месте.

Звездные представители: Элизабет Тейлор, Вячеслав Тихонов, Шакира, Эштон Кутчер, Агния Барто, Пэрис Хилтон.

...марте

Брюс Уиллис
Фото: GettyImages

Самореализация

У мартовских сильный сектор «интерес». А он дарит обладателям жизнерадостность, возможность быть в гармонии с собой и уверенность в собственных силах. Люди творческие. Из таких выходят отличные фотографы, иллюстраторы, дизайнеры.

Личная жизнь

Творческих личностей смогут понять только такие же… А потому в пару они ищут немного возвышенных натур. Других попросту не смогут увлечь их сложный ум, ищущий все новую и новую пищу для раздумий. Свою идеальную половинку они встретят среди майских.

Звездные представители: Юрий Гагарин, Альберт Эйнштейн, Анна Семенович, Брюс Уиллис, Чак Норрис, Настасья Самбурская.

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...апреле

Джеки Чан
Фото: GettyImages

Самореализация

«Апрелевцы» во многом схожи с февральскими, с той лишь разницей, что у рожденных в этом месяце еще и очень силен сектор «здоровье».

С одной стороны, это дарит им внешнюю привлекательность с шансом завоевать корону «Мисс мира», и выносливость, которой хватит, чтобы завоевать олимпийское золото. С другой, число 444 – это еще и агрессия. Ведь если обратиться к физиологии, то мы увидим точную взаимосвязь: такой коэффициент – идеальная основа для профессионального спорта. Ведь для результатов в спорте нужен тестостерон, а тестостерон – это агрессия. А агрессия должна иметь выход. И лучший – это пение и танцы.

Личная жизнь

Это люди физически выносливые, настоящие трудоголики, работа всегда стоит для них на первом месте. А потому рядом должен находиться человек, подобный им. Другой попросту не поймет, почему самореализация для них всегда номер один.

Звездные представители: Елена Борщева, Джеки Чан, Леонардо да Винчи, Алла Пугачева, Чарли Чаплин, Мария Медичи.

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...мае

Меган Фокс
Фото: GettyImages

Самореализация

У детей последнего месяца весны хорошо развита логика. Они реализуются в технических специальностях, а также в областях, где нужна исследовательская работа со всеми вытекающими: исходными данными, опытами и выводами. Также это обладатели превосходного чувства юмора. Пятерки в матрице, присущие всем рожденным в мае, дают возможность человеку не только не обижаться на какие-то слова, а еще и отреагировать на укор шуткой.

Личная жизнь

Рожденным в мае для баланса рядом нужен человек с пустым сектором логики, фантазия которого ничем не ограничена. Идущий по жизни легко, не зацикливающийся на мелочах. Только он сможет внести беспорядок в их размеренную и чересчур правильную жизнь.

Звездные представители: Сальвадор Дали, Одри Хэпберн, Айседора Дункан, Александр Абдулов, Роберт Паттинсон, Меган Фокс.

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#характер#личность#характеристика#нумерология#Джонни Депп#Кейт Уинслет#Брюс Уиллис#Леонардо Ди Каприо
20 октября 2017Кристина Десятова
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