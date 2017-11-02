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Вы не поверите: у женщины на шестом месяце нет живота

Блогер поделилась селфи, будучи уже на солидном сроке беременности. Вряд ли она предполагала, что ей напишут столько гадостей в комментариях.

Глядя на эту девушку, действительно ни за что не скажешь, что она уже на солидном сроке. Тем не менее автор фото, австралийка с весьма экзотическим именем Йиота Кузукас, действительно беременна. Девушке 29 лет, и она ждет своего первенца – на скрининге ей уже сообщили, что будет мальчик.

Надо отметить, что аккаунт Йиоты в Instagram довольно популярен. У нее 210 тысяч подписчиков. Все потому, что она – фэшн-блогер и совладелица модной марки одежды. Поэтому комментариев под ее фотографиями всегда хватало. Однако именно под ее «беременными» снимками начинался настоящий ад.

эндометриоз и беременность, почему не растет живот у беременной
эндометриоз и беременность, почему не растет живот у беременной
эндометриоз и беременность, почему не растет живот у беременной
эндометриоз и беременность, почему не растет живот у беременной
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Фото: @yiota
Фото: @yiota
Фото: @yiota
Фото: @yiota

Каждый второй фолловер девушки считал нужным сообщить, что у нее слишком маленький живот. «Ты уверена, что ребенок нормально развивается? Тебе точно не надо к врачу?» – и это еще самые мягкие варианты. Находились такие, кто без обиняков писал: «Ты, небось, на диете сидишь, фигуру бережешь, а о ребенке совсем не думаешь! Не может быть живот таким маленьким на таком сроке! Я как поем – у меня живот и то больше!» И тому подобные вещи в стиле «Что же ты за мать-то такая». Ну а совсем уж невоспитанные люди предполагали, что Йиота вовсе и не беременна на самом деле. И все эти якобы «пузатые» фото – не более чем попытка привлечь побольше подписчиков.

В конце концов у девушки сдали нервы. Она решила ответить всем и сразу, чтобы навсегда закрыть вопрос с ее «крошечным» животом. И тут тем, кто ее троллил, стало очень стыдно.

эндометриоз и беременность, почему не растет живот у беременной
Фото: @yiota

Дело в том, что у Йиоты эндометриоз – это серьезное заболевание, при котором клетки эндометрия слишком сильно разрастаются. Это, во-первых, больно. Во-вторых, очень мешает забеременеть. Йиота и ее муж честно пытались зачать. Она проходила лечение, перенесла операцию. Все безрезультатно. И спустя год бесплодных попыток у них все же получилось. Представляете, каково это – долгожданная беременность, о которой хочется рассказать всему миру, и невероятный поток критики в ответ.

«Из-за болезни моя матка расположена под неправильным углом. Живот у меня растет, но не наружу, а вовнутрь, и давит при этом на все остальные внутренние органы», – объяснила Йиота.

И лишь на пятом месяце беременности живот начал расти как надо – матка все же потихоньку наклонялась в нормальное положение.

«Я не голодаю, не сижу на диете. Мне даже спорт пришлось забросить – мышцы из-за неправильного положения матки и так слишком напряжены. Поэтому доктор запретил фитнес, – сокрушается Йиота. — Я совершенно здорова, мой ребенок тоже. Это главное. Но нужно понимать, что все люди разные. У всех разные тела. Разное здоровье. Нельзя всех равнять под одну гребенку», – отчитала Йиоти хейтеров. Мы надеемся, что им стыдно.

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#беременность#блогеры#женское здоровье
2 ноября 2017Наталья Евгеньева
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