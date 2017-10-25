Беременная Елена Исинбаева рискует здоровьем

Интересное положение не мешает чемпионке участвовать в куче проектов. Известная волгоградка активно занимается благотворительностью, снимается в телепроектах и летает на форумы.

Несмотря на поздние сроки беременности, Елена перемещается по стране с завидной скоростью. Кажется, что ей все под силу. Перелеты и долгие мероприятия, на которых приходится долго стоять на ногах и позировать фотокамерам. Вот она в Сочи на молодежном форуме, а теперь уже в Москве снимается в популярной программе «Смак».

Фото: Галина Акиньшина

И вот буквально вчера спортсменка открывала новую площадку в Волгоградской школе-интернате № 1. Теперь обучающиеся этой особенной школы, дети с разными дефектами, смогут заниматься спортом и добиваться новых успехов.

Фото: Галина Акиньшина

Скоро олимпийская чемпионка второй раз станет мамой. В семье Елены Исинбаевой и ее супруга Никиты Петинова подрастает дочка. 28 июня маленькой Еве исполнилось три года. Считаные недели остаются до знаменательного момента. Свои формы Елена прикрывает аккуратным пальто-трапецией, но волгоградцы и фанаты Исинбаевой все равно пытаются гадать о поле ребенка по форме округлившегося животика королевы высоты… Кто же родится у спортсменки? Мальчик или девочка?

Фото: Галина Акиньшина Фото: Галина Акиньшина

Кто-то верит в приметы, а кто-то нет. Но люди подметили, что мамочка, ожидающая мальчика, носит его «аккуратно». То есть, если животик не сильно заметен и не нанес особого вреда фигуре, если сзади даже не понятно, что женщина в положении, то она ждет сына. А вот девочка выдаст интересное положение гораздо быстрее. Обычно у беременных девочкой сразу «плывет» фигура. Животик ожидающей дочку женщины растет не вперед, как у мамочек мальчиков, а вверх и в стороны, при этом «съедает» женскую талию. А ты сможешь определить по фото, кого ждет беременная чемпионка?

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Елена Исинбаева является кумиром сотен тысяч человек. Она старается работать и приносить пользу всем, особенно детям. Сейчас, когда гормональный фон будущей мамочки изменился, дарить тепло и счастье хочется вдвое больше, чем обычно. Именно поэтому она лично приезжает на открытия спортивных площадок, которые строит благотворительный фонд. Пока их одиннадцать, но Елена озвучила свою мечту – открыть ровно 100!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Окт 23 2017 в 8:42 PDT

Известная волгоградка рада встречам с детьми и молодежью, она никогда не отказывает фанатам в совместных фото и общении. И, кажется, с появлением на свет второго малыша наша звезда не отойдет от дел, а продолжит их с новой силой и вдохновением. Кстати, Елена бережет себя во время беременности тем, что не носит обуви на высоком каблуке и не использует слишком яркий макияж.

Фото: Галина Акиньшина