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Беременная Елена Исинбаева рискует здоровьем

Интересное положение не мешает чемпионке участвовать в куче проектов. Известная волгоградка активно занимается благотворительностью, снимается в телепроектах и летает на форумы.

Несмотря на поздние сроки беременности, Елена перемещается по стране с завидной скоростью. Кажется, что ей все под силу. Перелеты и долгие мероприятия, на которых приходится долго стоять на ногах и позировать фотокамерам. Вот она в Сочи на молодежном форуме, а теперь уже в Москве снимается в популярной программе «Смак».

Беременная Исинбаева
Фото: Галина Акиньшина

И вот буквально вчера спортсменка открывала новую площадку в Волгоградской школе-интернате № 1. Теперь обучающиеся этой особенной школы, дети с разными дефектами, смогут заниматься спортом и добиваться новых успехов.

Беременная Исинбаева
Фото: Галина Акиньшина

Скоро олимпийская чемпионка второй раз станет мамой. В семье Елены Исинбаевой и ее супруга Никиты Петинова подрастает дочка. 28 июня маленькой Еве исполнилось три года. Считаные недели остаются до знаменательного момента. Свои формы Елена прикрывает аккуратным пальто-трапецией, но волгоградцы и фанаты Исинбаевой все равно пытаются гадать о поле ребенка по форме округлившегося животика королевы высоты… Кто же родится у спортсменки? Мальчик или девочка?

Беременная Исинбаева
Фото: Галина Акиньшина
Беременная Исинбаева
Фото: Галина Акиньшина

Кто-то верит в приметы, а кто-то нет. Но люди подметили, что мамочка, ожидающая мальчика, носит его «аккуратно». То есть, если животик не сильно заметен и не нанес особого вреда фигуре, если сзади даже не понятно, что женщина в положении, то она ждет сына. А вот девочка выдаст интересное положение гораздо быстрее. Обычно у беременных девочкой сразу «плывет» фигура. Животик ожидающей дочку женщины растет не вперед, как у мамочек мальчиков, а вверх и в стороны, при этом «съедает» женскую талию.

А ты сможешь определить по фото, кого ждет беременная чемпионка?

Беременная Исинбаева
Беременная Исинбаева
Беременная Исинбаева
Беременная Исинбаева
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Фото: Галина Акиньшина
Фото: Галина Акиньшина
Фото: Галина Акиньшина
Фото: Галина Акиньшина

Елена Исинбаева является кумиром сотен тысяч человек. Она старается работать и приносить пользу всем, особенно детям. Сейчас, когда гормональный фон будущей мамочки изменился, дарить тепло и счастье хочется вдвое больше, чем обычно. Именно поэтому она лично приезжает на открытия спортивных площадок, которые строит благотворительный фонд. Пока их одиннадцать, но Елена озвучила свою мечту – открыть ровно 100!

Известная волгоградка рада встречам с детьми и молодежью, она никогда не отказывает фанатам в совместных фото и общении. И, кажется, с появлением на свет второго малыша наша звезда не отойдет от дел, а продолжит их с новой силой и вдохновением.

Кстати, Елена бережет себя во время беременности тем, что не носит обуви на высоком каблуке и не использует слишком яркий макияж.

Беременная Исинбаева
Фото: Галина Акиньшина

Однако врачи говорят о том, что на поздних сроках стоит быть как можно осторожнее и на нагружать себя чрезмерно. Хотя, может, у спортсменов есть какие-то суперспособности, которые позволяют не уставать во время беременности?..

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#Елена Исинбаева#беременность#благотворительность#звездная беременность#спорт
25 октября 2017Галина Акиньшина
Комментарии2
Гость25.10.17 16:08

Как хорошо, что невидно твоих грязных завистливых глаз, и мыслей из которых льется негатив)))

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Гость25.10.17 15:53

Посадили дурочку за стол с ноутбуком и сняли фото для новостей, а в её глазах умственная отсталость видна невооружённым взглядом, к чему весь этот пиар?

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