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Беременная Владлена Бобровникова выложила фото в купальнике

Олимпийская чемпионка, игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова находится в интересном положении. И это ей нисколько не мешает придерживаться девиза «Ни дня без спорта!».

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовала фото в купальнике, подчеркивающем округлившийся животик и превосходную форму.

— Без спорта, даже будучи беременной, невозможно жить! Но вот плавание мне кажется скучным… Хотя знаю, что плавать очень полезно! И даже мой чемпион Италии (400 м вольным стилем @federicoabis) (Федерико – муж Владлены. — Прим.WDay.ru) не может меня приучить к бассейну, – подписала фото Бобровникова.

Беременная Владлена Бобровникова выложила фото в купальнике
Даже в положении гандболистка в отличной физической форме
Фото: @vlada17bobr

Беременная подруга Владлены тут же предложила ей ходить в бассейн компанией и даже назвать свою команду «Три буйка», другая мамочка поделилась опытом, рассказав, что плавание при беременности разгружает спину. Владлена призналась, что хоть ее доктор и рекомендует плавать, ей это кажется незанимательным, поэтому она намерена «халявить, пока спина не болит».

Беременная Владлена Бобровникова выложила фото в купальнике
Владлена на Сардинии
Фото: @vlada17bobr

— Я всегда говорю всем своим пациенткам, что никогда нельзя обобщать, все должно решаться в индивидуальном порядке, – рассказала Woman’s Day акушер-гинеколог Ирина Семенченко. — То, что показано одной беременной, может быть небезопасно для другой. Существуют специальные курсы купания для беременных. И их разрешают, если все протекает идеально. Но если есть хотя бы намек на проблему, то посещение бассейна и тем более в открытых водоемах категорически запрещено. Рекомендую всем беременным сначала обследоваться и проконсультироваться с врачом и только потом отправляться плавать.

Впрочем, Владлена наверняка в курсе этих предосторожностей и прекрасно себя чувствует. Олимпийской чемпионке разрешили даже выйти на игровое поле, когда «Ростов-Дон» выступал в финале кубка ЕГФ и чемпионата России. А ведь спортсменка на тот момент уже была в положении. Тогда Влада вместе с малышом забила 22 мяча!

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#Владлена Бобровникова#спорт#звездная беременность#Ростов
6 октября 2017Яна Любаева
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