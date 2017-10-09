Беременная Юлия Ковальчук отказалась от косметики

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук через несколько недель впервые станет мамой. Накануне в своем микроблоге звезда сделала неожиданное признание – последние пару месяцев она совсем не делает мэйкап. Вероятно, Юлия Ковальчук в декрете так расслабилась, что позволила себе отказаться от постоянного использования декоративной косметики.

Опубликовав новый снимок анфас, будущая мама сообщила, что сделала макияж впервые за два месяца, и заодно поинтересовалась у подписчиков, идет ли он ей.

«Накрасилась первый раз за два месяца. Еще бы два не красилась. Так нужно», – подписала фотографию в микроблоге Юлия Ковальчук.

Нежным снимком беременная вокалистка спровоцировала целый шквал комплиментов в свой адрес. Поклонники певицы пришли к выводу, что она хороша и с макияжем, и без. А многие, разглядывая портрет Ковальчук, утверждают, что она ждет девочку.