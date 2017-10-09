Беременная Юлия Ковальчук отказалась от косметики

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук через несколько недель впервые станет мамой. Накануне в своем микроблоге звезда сделала неожиданное признание – последние пару месяцев она совсем не делает мэйкап. Вероятно, Юлия Ковальчук в декрете так расслабилась, что позволила себе отказаться от постоянного использования декоративной косметики.
Опубликовав новый снимок анфас, будущая мама сообщила, что сделала макияж впервые за два месяца, и заодно поинтересовалась у подписчиков, идет ли он ей.
«Накрасилась первый раз за два месяца. Еще бы два не красилась. Так нужно», – подписала фотографию в микроблоге Юлия Ковальчук.
Нежным снимком беременная вокалистка спровоцировала целый шквал комплиментов в свой адрес. Поклонники певицы пришли к выводу, что она хороша и с макияжем, и без. А многие, разглядывая портрет Ковальчук, утверждают, что она ждет девочку.
«Юля, ты красавица. И неважно, накрашена ты или нет», «Юлечка, ты итак красотка, а сейчас так вообще, все беременные девушки самые красивые и нежные! Дай Бог здоровья маленькому», «Вы, наверно, девочку ждете», «Какие красивые глаза, какой-то космический взгляд! Юлия, вы светитесь. Красотка!», «Похоже, будет девочка!» – высказывают предположения фолловеры Юлии Ковальчук.
Напомним, новость о том, что Ковальчук ждет первенца, журналистам подтвердила коллега Юлии по шоу «Взвешенные люди» Ирина Турчинская. Произошло это в начале июля. Но еще в мае фанаты звезды стали подозревать ее в беременности. Ковальчук сменила облегающие наряды на более просторные. Почти перестала публиковать в микроблоге фото в полный рост, плюс ко всему поклонники обратили внимание на округлившееся лицо Ковальчук.
А в конце сентября Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков в интервью одному из изданий подтвердили, что в скором времени в их семье ожидается пополнение. Будущая мама в честь этого даже опубликовала пару фотографий в микроблоге, на которых виден ее округлившийся животик. Правда, певица предупредила подписчиков, что не намерена превращать свою страничку в Instagram в блог молодой мамы. Ее посты по-прежнему будут посвящены творчеству, а не личной жизни.
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