В ожидании чуда: 16 очаровательных будущих мам
Самые модные образы будущих мамочек и самые актуальные советы для беременных – на празднике Baby Shower от инстамам Барнаула и школы «Мама рядом».
Вечер был полон приятных сюрпризов: розыгрыши полезных призов, сладкий стол, выступления бьюти-спикеров. И, конечно же, шикарная фотозона, на фоне которой мамочки с удовольствием позировали для Woman`s Day.
– В июне этого года нашей школе по подготовке к родам исполняется уже год. Для нас это серьезная дата, правда, – рассказала WDay.ru Юлия Жуйкова, руководитель школы «Мама Рядом». За это время у нас выпустилось более 150 девочек. Но дело не в количестве людей, а в том, что мы каждую нашу девочку помним. И да, мы не расстаемся с нашими выпускницами, ведем их до последнего вопроса. Встречаемся, когда уже и практических вопросов больше – после рождения малышей.
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5 советов будущим мамам от специалистов школы «Мама рядом»
1. Наслаждайтесь своей беременностью, это поистине прекрасное время! Читайте книги, ходите в кино, плавайте в бассейне, занимайтесь шопингом, встречайтесь с подругами – потом большая часть вашего времени будет посвящена малышу.
2. Готовьтесь к родам и материнству – это очень важно. Несмотря на то, что это естественные процессы, девушки, которые знают, что их ждет и как себе помочь, легче рожают и справляются с ролью мамы.
3. Обсудите заранее с близкими все важные моменты, касаемые будущей жизни с малышом: как будут распределены обязанности в вашем доме после рождения ребенка, кто будет вам помогать и тому подобное.
4. Документы (обменную карту, полис, СНИЛС, родовой сертификат) всегда имейте при себе с 30 недели, сумку в роддом соберите уже к 34−36 неделе, с 36 недели роды могут начаться в любой момент – вы должны быть полностью готовы.
5. Не читайте «беременные» форумы и чужие истории родов. Люди все разные, взгляды и ожидания у всех разные, а значит, вся информация в интернете сугубо субъективная. В лучшем случае будет просто бесполезна, в худшем – напугает вас. Я желаю вам легких родов и счастливого материнства!
Какую мамочку вы считаете самой модной? Победительница по итогам читательского опроса получит диплом и подарок от сайта Woman`s Day.
Голоса принимаются до 23:59 9 июня.
Чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, нажмите на ее фото. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до интересного вам участника и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят!
- 2,7%(16 человек)Юлия
- 0,3%(2 человека)Татьяна
- 0,3%(2 человека)Алена
- 0,3%(2 человека)Анна
- 0,7%(4 человека)Полина
- 29,2%(175 человек)Виктория
- 0,3%(2 человека)Ольга
- 8,5%(51 человек)Юлия
- 0,7%(4 человека)Екатерина
- 22,5%(135 человек)Евгения
- 0,3%(2 человека)Анна
- 31,7%(190 человек)Оксана
- 0,5%(3 человека)Наталья
- 1,2%(7 человек)Анастасия
- 0,3%(2 человека)Ольга
- 0,3%(2 человека)Наталья
*Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут