В ожидании чуда: 16 очаровательных будущих мам

1. Наслаждайтесь своей беременностью, это поистине прекрасное время! Читайте книги, ходите в кино, плавайте в бассейне, занимайтесь шопингом, встречайтесь с подругами – потом большая часть вашего времени будет посвящена малышу.

2. Готовьтесь к родам и материнству – это очень важно. Несмотря на то, что это естественные процессы, девушки, которые знают, что их ждет и как себе помочь, легче рожают и справляются с ролью мамы.

3. Обсудите заранее с близкими все важные моменты, касаемые будущей жизни с малышом: как будут распределены обязанности в вашем доме после рождения ребенка, кто будет вам помогать и тому подобное.

4. Документы (обменную карту, полис, СНИЛС, родовой сертификат) всегда имейте при себе с 30 недели, сумку в роддом соберите уже к 34−36 неделе, с 36 недели роды могут начаться в любой момент – вы должны быть полностью готовы.

5. Не читайте «беременные» форумы и чужие истории родов. Люди все разные, взгляды и ожидания у всех разные, а значит, вся информация в интернете сугубо субъективная. В лучшем случае будет просто бесполезна, в худшем – напугает вас. Я желаю вам легких родов и счастливого материнства!