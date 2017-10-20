Мальчик заплакал от счастья, узнав, что у него будет сестра

Родители неспешно придумывали сюрприз – как же позатейливее сообщить ребятам, братика им ждать или сестренку. И тут как раз подошло время решающего скрининга. Но сюрприз ожидал вовсе не детей, а родителей: малыш в животе наотрез отказался поворачиваться к датчику тем, чем нужно. Кто будет, осталось неясным. Родители были растеряны: они представляли, как их дома встретят три пары выжидающих глаз, а им нечего будет сказать.

У Джули-Энн и ее мужа Рави – большая, крепкая и счастливая семья, в которой подрастают трое замечательных мальчишек: Купер, Райлан и Харпер. Старшему из парней исполнилось 10, среднему – 8, а младшему только 6 лет. Уже почти взрослые. И супруги решили, что надо бы завести еще одного малыша – не нанянчились. Но вряд ли они ожидали, что известие о том, что в семье будет маленький, так взволнует ребятишек. Они просто места себе не находили, спрашивая по несколько раз в день, кто же родится. Все трое, как ни странно, очень хотели, чтобы родилась девочка.

Пришлось Джули-Энн и Рави ехать в центр УЗИ-диагностики, который специализируется на определении пола. Оказывается, в Австралии и такие есть. И там им наконец-то сообщили: выдохните, товарищи родители, у вас дочь. Родители выдохнули и принялись за осуществление сюрприза, простого, но эффектного. Суть его была в том, чтобы «нафаршировать» черный непрозрачный шарик конфетти. Голубые – мальчик. Розовые – девочка. Приехали домой, торжественно неся за собой шарик.

«Наш средний сын, Райлан, очень чувствительный мальчик, совсем не сорванец. Поэтому он больше всех хотел, чтобы это была девочка», – рассказала Джули-Энн Daily Mail.

Коварная мама решила еще и подшутить над ним: с расстроенным видом сказала, что будет мальчик. На вот, проверь сам. Но воздушный шарик лопнул – и расстроенное личико мальчишки засияло улыбкой! А потом Райлан… расплакался. «Я плачу, потому что я очень счастлив, мамочка», – выдавил он сквозь слезы, обнимая маму.

«Моя девочка будет самой счастливой малышкой с такими-то братьями! — уверена Джули-Энн. — Райлан, кстати, до сих пор в легком шоке. Он даже все свои сбережения потратил – купил сестричке пять платьиц».

Дату родов врачи назначили на 28 января. И мальчишки уже с нетерпением считают дни до этого события. Рождения сестрички они ждут даже больше, чем Рождества.