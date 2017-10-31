Богемные и влюбчивые: какими будут дети, рожденные в ноябре

К чему готовиться родителям маленьких Скорпионов и Стрельцов.

Последний месяц осени станет счастливым для миллионов родителей, которые ожидают в ноябре появления на свет малышей. Всем мамам и папам хочется, чтобы их дети стали счастливыми, успешными и яркими людьми. Сбудутся ли пожелания, родители узнают, когда малыши вырастут. Но попытаться заглянуть в будущее можно уже сейчас. Прогноз для новорожденных ноября составил известный астролог и писатель Алексей Ваэнра.

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Первая декада: 1–10 ноября

Дети, которые появятся на свет в первой половине декады, с 1 по 5 ноября, в будущем, скорее всего, станут богемными личностями. Такие люди тяготеют к расслабленному и утонченному стилю жизни. Режим и порядок – не для них. Новорожденные второй половины десятидневки, с 6 по 10 ноября, также могут оказаться рисковыми людьми, которые любят «дергать опасность за усы», иногда – чужими руками. Всем детям первой декады месяца будет свойственна высокая скорость мышления, но с некоторой разницей: рожденные в первой половине декады будут опираться на чувства, а во второй половине – на действия, то есть сначала сделают, потом подумают. И тем, и другим будет присуще врожденное чувство вкуса, гармонии и эстетики, но немного консервативное, отрицающее нестандартные эксперименты. Индивидуальные особенности Рожденные 1, 2 и 10 ноября могут быть очень эмоционально возбудимыми. Те, кто родится 4 ноября, при эмоциональной стабильности могут оказаться психологически противоречивыми натурами. А родившиеся 8 ноября будут, скорее всего, глубокими, интуитивными и психологически цельными людьми. Звездные представители: Ксения Собчак (5.11.1981), Павел Прилучный (5.11.1987), Оксана Фандера (07.11.1967).

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Вторая декада: 11–20 ноября

Первая половина декады, с 11 по 15 ноября – время рождения верных, очень постоянных в эмоциональных привязанностях и предпочтениях людей. Они расположены к изобилию и даже богатству. Могут быть щедрыми до жертвенности, склонными отдавать тем больше, чем больше имеют. Некая жертвенность может быть свойственна и рожденным во второй половине декады, с 16 по 20 ноября. Однако в их характере главное – страсть. Их можно назвать романтическими, влюбчивыми и тоже очень постоянными натурами. Всем представителям декады может быть свойствен достаточно рассудительный стиль мысли без поспешных выводов, но зато – с очень большой склонностью к обобщениям. Детали и частности – это не то, что им интересно. Индивидуальные особенности Тех, кто родится 13, 14 и 15 ноября, можно назвать в целом достаточно эмоционально уравновешенными и психологически гармоничными людьми. Рожденные 16, 17, 18 ноября будут эмоционально восприимчивыми, принимать все очень близко к сердцу и оставаться под впечатлением от пережитого на долгие годы. Поэтому важно, чтобы в ранние годы вокруг них была гармоничная обстановка без конфликтов и драм. У тех, кто родится 19 ноября, все эмоции будут «на поверхности», окружающие легко поймут, что они сейчас чувствуют. Но зато они могут легко переключаться, ни огорчения, ни радости у них не будут длиться слишком долго. Звездные представители: Ольга Орлова (13.11.1977), Мария Кожевникова (14.22.1984), Лолита Милявская (14.11.1963).

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Третья декада: 21–30 ноября

Детей третьей декады месяца, с 21 по 30 ноября, можно будет назвать людьми деятельными и неспокойными. Им сложно удовлетвориться сделанным, нужно постоянно что-то еще поменять в себе или в мире. При этом мыслить они могут глобально, фундаментально и обстоятельно. Добиться от них быстрого ответа или решения по какому-либо вопросу для окружающих может оказаться непосильной задачей. Для того чтобы сформулировать суждение по какому-либо поводу, им нужно всесторонне изучить вопрос, понять возможные следствия и варианты в самой далекой перспективе, и уж тогда… В общем из них могут получиться отличные исследователи и эффективные администраторы высокого уровня. Индивидуальные особенности Эмоциональная открытость и непосредственность может быть свойственна тем, кто родится в первые два дня декады, 21 и 22 ноября, а также 29 и 30 ноября. Все остальные дети декады, по крайней мере, на поверхностный взгляд могут быть достаточно эмоционально сдержанными. Среди них те, кто родится 23 и 28 ноября, легче других достигнут психологической гармонии. А те, кто родится 26 ноября, наоборот, могут чаще конфликтовать с собой. Звездные представители: Екатерина Андреева (27.11.1961), Виктория Боня (27.11.1979), Светлана Светикова (24.11.1983).

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