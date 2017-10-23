ГлавнаяДетиБеременность и роды

Докатились! Беременных женщин запретят называть женщинами

Толерантность – это, конечно, неплохо. Но, кажется, Европа со своей толерантностью уже перегибает палку.

Мы уже писали, что английских врачей попросили не называть беременных женщин мамочками. Мотивировали это тем, что в стране участились случаи, когда беременеют транссексуалы – люди, рожденные в женском теле, но считающие себя мужчинами. Некоторые даже прерывают гормональную терапию по смене пола, чтобы выносить и родить ребенка. Вот ради этих людей чиновники от медицины в Англии решили пойти на крайние меры: посоветовали врачам избегать слова «мама». А то вдруг «папы» обидятся.

Великобритания просит ООН ввести термин беременные люди
Фото: GettyImages

На этом британские крючкотворы решили не останавливаться. Они внесли в ООН предложение о том, чтобы запретить называть беременных женщинами. В силу все тех же причин: вдруг транссексуалы обидятся. «Нет, мы не возражаем против словосочетания «беременная женщина». Но считаем, что его употребление подвергает дискриминации транссексуалов. Поэтому стоит ввести гендерно нейтральное «беременный человек», – приводит слова представителя МИД Великобритании The Telegraph.

Однако эта высокотолерантная инициатива поддержки пока не нашла. Известная феминистка, писательница Сара Дитум считает, что полное уничтожение разницы между полами совершенно излишне: «Если так дело пойдет, то если женщина назовет себя женщиной, ее могут счесть фанатичкой. Это оскорбительно».

Последний довод выступающих за гендерно-нейтральный язык сводился к беспомощному «ну что вам, жалко, что ли?» Действительно, подумаешь – ну назовут будущую маму беременным человеком. Она же не перестанет от этого быть мамой. В ответ высказался один из депутатов Британии: «Куда катится мир, в котором мы не можем назвать беременную женщину будущей матерью?»

Впрочем, инициативу тоже можно понять: если врач вдруг назовет беременную пациентку женщиной, а она себя считает мужчиной, так можно и на судебный иск нарваться. Проще уж действительно называть всех, кто собрался родить, коротким словом «оно».

Папа? Мама? В Британии забеременел 20-летний мужчина
  • Подробнее
Британским медикам запретили называть будущих мам мамами
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#беременность#роды#толерантность
23 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет