Докатились! Беременных женщин запретят называть женщинами

Мы уже писали, что английских врачей попросили не называть беременных женщин мамочками. Мотивировали это тем, что в стране участились случаи, когда беременеют транссексуалы – люди, рожденные в женском теле, но считающие себя мужчинами. Некоторые даже прерывают гормональную терапию по смене пола, чтобы выносить и родить ребенка . Вот ради этих людей чиновники от медицины в Англии решили пойти на крайние меры: посоветовали врачам избегать слова «мама». А то вдруг «папы» обидятся.

На этом британские крючкотворы решили не останавливаться. Они внесли в ООН предложение о том, чтобы запретить называть беременных женщинами. В силу все тех же причин: вдруг транссексуалы обидятся. «Нет, мы не возражаем против словосочетания «беременная женщина». Но считаем, что его употребление подвергает дискриминации транссексуалов. Поэтому стоит ввести гендерно нейтральное «беременный человек», – приводит слова представителя МИД Великобритании The Telegraph.

Однако эта высокотолерантная инициатива поддержки пока не нашла. Известная феминистка, писательница Сара Дитум считает, что полное уничтожение разницы между полами совершенно излишне: «Если так дело пойдет, то если женщина назовет себя женщиной, ее могут счесть фанатичкой. Это оскорбительно».

Последний довод выступающих за гендерно-нейтральный язык сводился к беспомощному «ну что вам, жалко, что ли?» Действительно, подумаешь – ну назовут будущую маму беременным человеком. Она же не перестанет от этого быть мамой. В ответ высказался один из депутатов Британии: «Куда катится мир, в котором мы не можем назвать беременную женщину будущей матерью?»

Впрочем, инициативу тоже можно понять: если врач вдруг назовет беременную пациентку женщиной, а она себя считает мужчиной, так можно и на судебный иск нарваться. Проще уж действительно называть всех, кто собрался родить, коротким словом «оно».