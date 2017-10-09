Фото, сделанные в японском роддоме, удивили весь мир

Япония – это какое-то невероятное место. С одной стороны, страна очень рафинированных людей: пунктуальных, рациональных, невероятных трудоголиков. С другой стороны, только там можно встретить какого-нибудь нереального фрика, когда под париком, макияжем и формой школьницы скрывается пожилой мужчина. Но одно можно сказать точно: о здоровье своих граждан в Японии заботятся как нигде больше. К здоровому питанию приучают с младенчества. А в роддомах хочется жить. Почему? Сейчас расскажем. И покажем.

В социальной сети Imgur недавно появились фото шокирующего содержания, сделанные в японском роддоме. Опубликовала их уроженка США, которой довелось рожать именно в этой островной стране. Теперь ее опыт жаждут повторить тысячи обитателей социальных сетей: «Я хочу рожать в Японии. Я мужчина, мне 60 лет», – пишут под снимками подписчики молодой мамы. «А я могу притвориться вашим младенцем, если вы поделитесь со мной едой», – просят другие. Женщина, которая работает в одном из американских госпиталей, призналась, что еда, которую они подают пациентам, выглядит как объедки, оставшиеся после того, как поел персонал больницы.

В общем, эта еда – просто мечта. Смотрите сами.