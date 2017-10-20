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Игорь Огурцов из «Молодежки» стал отцом

Жена Ия подарила 24-летнему актеру первенца – сына.

Актер Игорь Огурцов, он же вратарь Семен Бакин, остепенился одним из первых… Вот уже два года, как он с любимой женой Ией поселился в Химках. Молодые сразу приняли решение жить отдельно. И обустроить свое уютное гнездышко, откладывая все гонорары со съемок на ремонт. А теперь стало ясно, к чему была такая спешка. Вчера Игорь стал отцом.

Фото: @igorogurtsov

О счастливом событии актер поведал в Instagram, выложив букет от бабушки с дедушкой.

«За правнука мы вас благодарим. И очень много сказать хотим. Но чувства наши трудно описать. Словами, вам скажу, не передать…» – поздравили те новоиспеченных родителей в стихах.

Как удалось узнать Woman’s Day, мальчик появился на свет в одном из московских роддомов.

«Спасибо за поздравления, мне очень приятно. Но чувства на самом деле переполняют, поэтому я даже не знаю, что сказать, – поделился с Woman’s Day Игорь Огурцов. — У нас есть имя, но до вечера я не готов его называть, как точно опредимся, так и скажу».

Фото: @igorogurtsov

Отец Игоря, актер Алексей Николаевич, сейчас находится вместе с сыном. И во всем старается ему помогать.

«Это дело их – личное. Говорить лишнего не буду. Могу сказать только про себя, я очень рад», – добавил дедушка новорожденного.

Напомним, Игорь и его жена Ия вместе уже четыре года. Но свадьбу несколько раз откладывали. Молодые собирались пожениться еще в 2014-м, но из-за съемок «Молодежки» были вынуждены перенести торжество на 2015 год.

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#Игорь Огурцов#Молодежка
20 октября 2017Кристина Десятова
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