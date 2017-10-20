Игорь Огурцов из «Молодежки» стал отцом

Актер Игорь Огурцов, он же вратарь Семен Бакин, остепенился одним из первых… Вот уже два года, как он с любимой женой Ией поселился в Химках. Молодые сразу приняли решение жить отдельно. И обустроить свое уютное гнездышко, откладывая все гонорары со съемок на ремонт. А теперь стало ясно, к чему была такая спешка. Вчера Игорь стал отцом.

О счастливом событии актер поведал в Instagram, выложив букет от бабушки с дедушкой.

«За правнука мы вас благодарим. И очень много сказать хотим. Но чувства наши трудно описать. Словами, вам скажу, не передать…» – поздравили те новоиспеченных родителей в стихах.

Как удалось узнать Woman’s Day, мальчик появился на свет в одном из московских роддомов.

«Спасибо за поздравления, мне очень приятно. Но чувства на самом деле переполняют, поэтому я даже не знаю, что сказать, – поделился с Woman’s Day Игорь Огурцов. — У нас есть имя, но до вечера я не готов его называть, как точно опредимся, так и скажу».