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Как в сказке: 20 шикарных платьев для беременных

Будущие мамочки, которые выглядят невероятно стильно, – в подборке Woman`s Day. Разбираемся, какие платья для беременных сегодня на пике моды, вместе со стилистом Анастасией Запольской.
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
платья для беременных 2017 фото
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Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club
Фото: @vk.com/danilova_club

– Сразу хочу сказать, что беременность – это не повод закутываться в бесформенные кардиганы и штаны с начесом. Ведь жизнь не остановилась, а, наоборот, приобрела самые сочные цвета и краски. Тем более, впереди – зима, пора новогодних праздников и развлечений, необычных фотосессий и встреч с друзьями. А значит, нужно запастись несколькими шикарными платьями.

Дизайнеры разных марок предлагают множество моделей на любой вкус и кошелек, но все они сходятся в одном – ткани должны быть максимально натуральными. Нежный батист, шелк, сатин, шелковый шифон, тонкое хлопчатобумажное джерси, тонкий деним или модал, который производится из эвкалипта, вязаный трикотаж или бархат – вот отличные варианты.

Сегодня в фокусе платья-трапеции, платья в стиле ампир и облегающие фигуру модели. Идеально подходит будущей мамочке платье в греческом стиле – драпировка самым лучшим образом подчеркнет ее прекрасное положение.

Длина же, собственно, может быть любой. Короткое платье с завышенной талией не сковывает движений и подчеркивает ноги. А длинные платья визуально делают силуэт стройнее и элегантнее.

Цвета лучше выбирать приглушенные либо пастельные. Мятный, розовый, кремовый, светло-голубой оттенки будут лучшим выбором.

Актуален монохромный цветочный принт, оригинальные кружевные вставки, необычные пояса и, конечно же, бижутерия, которая подчеркнет зону декольте.

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#беременность#стильная одежда#платья#вечерние платья#одежда для беременных
19 октября 2017Лида Буслаева
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