Как в сказке: 20 шикарных платьев для беременных

– Сразу хочу сказать, что беременность – это не повод закутываться в бесформенные кардиганы и штаны с начесом. Ведь жизнь не остановилась, а, наоборот, приобрела самые сочные цвета и краски. Тем более, впереди – зима, пора новогодних праздников и развлечений, необычных фотосессий и встреч с друзьями. А значит, нужно запастись несколькими шикарными платьями.

Дизайнеры разных марок предлагают множество моделей на любой вкус и кошелек, но все они сходятся в одном – ткани должны быть максимально натуральными. Нежный батист, шелк, сатин, шелковый шифон, тонкое хлопчатобумажное джерси, тонкий деним или модал, который производится из эвкалипта, вязаный трикотаж или бархат – вот отличные варианты.

Сегодня в фокусе платья-трапеции, платья в стиле ампир и облегающие фигуру модели. Идеально подходит будущей мамочке платье в греческом стиле – драпировка самым лучшим образом подчеркнет ее прекрасное положение.

Длина же, собственно, может быть любой. Короткое платье с завышенной талией не сковывает движений и подчеркивает ноги. А длинные платья визуально делают силуэт стройнее и элегантнее.

Цвета лучше выбирать приглушенные либо пастельные. Мятный, розовый, кремовый, светло-голубой оттенки будут лучшим выбором.

Актуален монохромный цветочный принт, оригинальные кружевные вставки, необычные пояса и, конечно же, бижутерия, которая подчеркнет зону декольте.