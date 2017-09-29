ГлавнаяДетиБеременность и роды
На правах рекламы

Когда аист не прилетает: как бесплатно сделать в Петербурге ЭКО

Даже с диагнозом «бесплодие» можно стать счастливыми родителями. И речь вовсе не об усыновлении.

Одним из самых эффективных способов стала процедура искусственного оплодотворения (ЭКО). До 2013 года ее проводили только на коммерческой основе. Не у каждой пары была возможность потратить несколько сотен тысяч на исполнение заветной мечты. Сейчас же в Петербурге процедуру проводят в рамках обязательного медицинского страхования. Причем квоты включают в себя все виды женского и мужского бесплодия.

Фото: GettyImage

Кто имеет право на ЭКО по ОМС

- любая женщина, которой поставлен диагноз «бесплодие» (любой фактор);

- женщина, супругу которой поставлен диагноз «бесплодие»;

- пара, у которой поставлен диагноз «сочетанное бесплодие».

На процедуру может претендовать женщина вне зависимости от семейного положения, будь она в браке, в отношениях, где мужчина готов стать отцом ребенка, или без партнера с использованием донорской спермы.

Кому могут отказать в процедуре

- если есть медицинские противопоказания;

- у пациентки снижен овариальный резерв;

- при лечении придется использовать донорские эмбрионы или суррогатное материнство;

- диагностированы наследственные заболевания, но в этом случае есть возможность рассчитывать на квоту, если оплатить только генетическую диагностику.

Фото: ЭмбриЛайф

Как получить направление на ЭКО

Для начала вам надо обратиться в вашу женскую консультацию и пройти обследование, чтобы установить диагноз. Далее подать документы на квоту в «Городской Центр лечения бесплодия». Когда комиссия примет решение, вам потребуется выбрать из перечня ту клинику, где вы хотите провести ЭКО. Кстати, в заявлении на Комиссию вы можете попросить сразу направить вас в конкретное медучреждение. Учтите, что наличие мест зависит от выделенного объема. Направление лучше получать в начале года, закрепить за собой место, а уже в течение года пройти ЭКО.

Важно!

Если попытка ЭКО будет неудачной, вы сможете получить направление еще раз, но не более двух в год.

После того как получите документы в женской консультации, позвоните в выбранную клинику, многие начали самостоятельно принимать решение о квоте, минуя «Городской Центр лечения бесплодия».

Не затягивайте с процедурой, после 35 лет у женщин активно снижается овариальный резерв, что может стать причиной отказа в квоте.

Где сделать?

Центр репродуктивных технологий ЭмбриЛайф

Адрес: Спасский переулок, 14/35, 4-й этаж.

Телефон: +7 (812)327−50−50.

Сайт: www.embrylife.ru

Лицензия № 78−01−004433 от 21.02.2014.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Мифы и правда об ЭКО
  • Подробнее
Роды после 30: когда стоит поторопиться с беременностью
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#беременность#беременность и роды#ЭКО#медицина#советы
29 сентября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист
Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
10 российских красавиц против голливудских: кто круче
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
Расслабилась: после замужества Нюша сильно поправилась

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет