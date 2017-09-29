Когда аист не прилетает: как бесплатно сделать в Петербурге ЭКО

Одним из самых эффективных способов стала процедура искусственного оплодотворения (ЭКО). До 2013 года ее проводили только на коммерческой основе. Не у каждой пары была возможность потратить несколько сотен тысяч на исполнение заветной мечты. Сейчас же в Петербурге процедуру проводят в рамках обязательного медицинского страхования. Причем квоты включают в себя все виды женского и мужского бесплодия.

На процедуру может претендовать женщина вне зависимости от семейного положения, будь она в браке, в отношениях, где мужчина готов стать отцом ребенка, или без партнера с использованием донорской спермы.

- диагностированы наследственные заболевания, но в этом случае есть возможность рассчитывать на квоту, если оплатить только генетическую диагностику.

Для начала вам надо обратиться в вашу женскую консультацию и пройти обследование, чтобы установить диагноз. Далее подать документы на квоту в «Городской Центр лечения бесплодия». Когда комиссия примет решение, вам потребуется выбрать из перечня ту клинику, где вы хотите провести ЭКО. Кстати, в заявлении на Комиссию вы можете попросить сразу направить вас в конкретное медучреждение. Учтите, что наличие мест зависит от выделенного объема. Направление лучше получать в начале года, закрепить за собой место, а уже в течение года пройти ЭКО.

Если попытка ЭКО будет неудачной, вы сможете получить направление еще раз, но не более двух в год.

После того как получите документы в женской консультации, позвоните в выбранную клинику, многие начали самостоятельно принимать решение о квоте, минуя «Городской Центр лечения бесплодия».

Не затягивайте с процедурой, после 35 лет у женщин активно снижается овариальный резерв, что может стать причиной отказа в квоте.