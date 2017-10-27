ГлавнаяДетиБеременность и роды

Крик души: перестаньте обсуждать внешность беременных!

Пока ждешь ребенка, можно столкнуться с многими трудностями: тошнота, отеки, неповоротливость, снова тошнота, бесчисленные анализы. К этому всему женщины готовы. Но есть одна вещь, к которой невозможно подготовиться.

Иногда кажется, что бестактность – наша национальная болезнь. «Когда замуж? Когда родишь? Когда второго?» Эти бесконечные вопросы могут сыпаться от кого угодно: от соседей, маминых подруг, дальних родственников, едва знакомых людей. Но, оказывается, с подобной бесцеремонностью сталкиваются не только наши соотечественницы. Молодая мама Лора Майерс рассказала, что стало для нее самым сложным вовремя беременности. И это оказалась именно бестактность – она просто не знала, как на нее реагировать.

Лора пояснила, что ребенка они с мужем планировали. Она готовилась морально и физически к тому, что будет иногда некомфортно, что ее тело будет меняться, что ее ждет перемена образа жизни, к тому, что карьера отойдет на второй план. Но она не думала, что главную трудность для нее создадут ее знакомые.

«Я переживала из-за того, как меняется моя внешность. Я распухала просто на глазах. Или мне так казалось. Появились какие-то новые эмоции, чувства. Я вела долгие разговоры сама с собой. Они помогали мне принять новую себя», – рассказывает Лора.

Фото: GettyImages

Но к чему женщина точно не была готова, так это к разговорам о ее собственной внешности. Почему-то практически все, даже абсолютно незнакомые люди, считали вполне приемлемым отпустить какой-нибудь комментарий по поводу нового тела Лоры. «Люди просто сконцентрировались на моем животе. Они больше ничего не видели, кроме него», – недоумевает женщина.

С утра бариста в «Старбакс» спрашивает, на каком она сроке, и говорит, что Лора просто крошечная для восьмого месяца. Кассир в супермаркете качает головой и говорит, что живот у Лоры просто гигантский. Огромный. Невероятный. «Один знакомый сказал мне, что я неплохо выгляжу, несмотря на набранные килограммы. Сосед утверждает, что я просто создана для того, чтобы вынашивать детей, и отлично справляюсь со своим пузом. А какой-то парень в автобусе заявил, что я похожа на шарик», – это все Лора услышала всего за день.

С одной стороны, беременность – это явление прекрасное, и людям хочется сказать что-нибудь будущей маме по этому поводу. «Когда они говорят мне, что я огромная, на самом деле это ведь комплимент. Они счастливы видеть мой растущий живот, ведь это значит, что беременность идет нормально, ребенок хорошо развивается. Беременность и мне самой кажется подарком. Поэтому я понимаю их реакцию».

Сделай сейчас: вещь, которая станет мечтой после родов
  • Подробнее

В то же время Лора аккуратно намекает: такое внимание к телу женщины не может не напрягать. Вот вам понравится, если каждый встречный будет обращать внимание на какую-нибудь особенность вашего телосложения? Даже если вы гордитесь своими бицепсами или прессом, рано или поздно начнет бесить, если все будут пытаться их потрогать. Добавьте к этому тот факт, что беременная женщина просто набита гормонами, которые делают ее эмоциональные реакции непредсказуемыми. Вы ей про живот – а она в слезы. Круто, правда?

Лора сумела убедить себя, что все комментарии по поводу ее размеров, формы живота, набранных кило – это на самом деле комплименты. Но не всем это удается. И не каждая хочет обсуждать свою внешность и свое тело в такой уязвимый момент. Давайте будем чуточку тактичнее.

Устала от придирок: мама ответила всем, кто учит ее растить детей
  • Подробнее
Маленький монстр: что делать, если на ребенка жалуются в школе
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#беременность#психология#женская психология
27 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет