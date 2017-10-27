Крик души: перестаньте обсуждать внешность беременных!

Пока ждешь ребенка, можно столкнуться с многими трудностями: тошнота, отеки, неповоротливость, снова тошнота, бесчисленные анализы. К этому всему женщины готовы. Но есть одна вещь, к которой невозможно подготовиться.

Иногда кажется, что бестактность – наша национальная болезнь. «Когда замуж? Когда родишь? Когда второго?» Эти бесконечные вопросы могут сыпаться от кого угодно: от соседей, маминых подруг, дальних родственников, едва знакомых людей. Но, оказывается, с подобной бесцеремонностью сталкиваются не только наши соотечественницы. Молодая мама Лора Майерс рассказала, что стало для нее самым сложным вовремя беременности. И это оказалась именно бестактность – она просто не знала, как на нее реагировать. Лора пояснила, что ребенка они с мужем планировали. Она готовилась морально и физически к тому, что будет иногда некомфортно, что ее тело будет меняться, что ее ждет перемена образа жизни, к тому, что карьера отойдет на второй план. Но она не думала, что главную трудность для нее создадут ее знакомые. «Я переживала из-за того, как меняется моя внешность. Я распухала просто на глазах. Или мне так казалось. Появились какие-то новые эмоции, чувства. Я вела долгие разговоры сама с собой. Они помогали мне принять новую себя», – рассказывает Лора.

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Но к чему женщина точно не была готова, так это к разговорам о ее собственной внешности. Почему-то практически все, даже абсолютно незнакомые люди, считали вполне приемлемым отпустить какой-нибудь комментарий по поводу нового тела Лоры. «Люди просто сконцентрировались на моем животе. Они больше ничего не видели, кроме него», – недоумевает женщина. С утра бариста в «Старбакс» спрашивает, на каком она сроке, и говорит, что Лора просто крошечная для восьмого месяца. Кассир в супермаркете качает головой и говорит, что живот у Лоры просто гигантский. Огромный. Невероятный. «Один знакомый сказал мне, что я неплохо выгляжу, несмотря на набранные килограммы. Сосед утверждает, что я просто создана для того, чтобы вынашивать детей, и отлично справляюсь со своим пузом. А какой-то парень в автобусе заявил, что я похожа на шарик», – это все Лора услышала всего за день. С одной стороны, беременность – это явление прекрасное, и людям хочется сказать что-нибудь будущей маме по этому поводу. «Когда они говорят мне, что я огромная, на самом деле это ведь комплимент. Они счастливы видеть мой растущий живот, ведь это значит, что беременность идет нормально, ребенок хорошо развивается. Беременность и мне самой кажется подарком. Поэтому я понимаю их реакцию».

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В то же время Лора аккуратно намекает: такое внимание к телу женщины не может не напрягать. Вот вам понравится, если каждый встречный будет обращать внимание на какую-нибудь особенность вашего телосложения? Даже если вы гордитесь своими бицепсами или прессом, рано или поздно начнет бесить, если все будут пытаться их потрогать. Добавьте к этому тот факт, что беременная женщина просто набита гормонами, которые делают ее эмоциональные реакции непредсказуемыми. Вы ей про живот – а она в слезы. Круто, правда? Лора сумела убедить себя, что все комментарии по поводу ее размеров, формы живота, набранных кило – это на самом деле комплименты. Но не всем это удается. И не каждая хочет обсуждать свою внешность и свое тело в такой уязвимый момент. Давайте будем чуточку тактичнее.

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