Точно пригодится: лучшие подарки для беременных

В Лас-Вегасе прошла очередная выставка АВС Kids Expo, на которой были представлены тонны лучших товаров для беременных и малышей. А мы, в свою очередь, выбрали лучшие из лучших.

У вас есть беременная подруга и вы мучаетесь в раздумьях, что бы такого ей подарить, чтобы презент не пылился уныло в углу, занимая драгоценное место? Это же прекрасно! Ведь у нас есть способ разрешить все ваши сомнения. Мы отобрали несколько маст-хэвов со специализированной выставки, прошедшей в США. Сразу скажем – у нас в стране продаются не все эти товары. Но на помощь всегда придут волшебные Amazon и eBay. Итак, что же прикупить в подарок беременной женщине или семье с маленьким ребенком?

Слушая сердце

Фото: архивы пресс-служб

Не знаю, как вы, а мы перевидали множество мам-паникерш, которые постоянно переживают: все ли в порядке с их малышом. Специально для таких беспокойных мамочек придумали прибор под названием Hatch Baby Listen. Это домашний допплер, с помощью которого вы можете слышать сердцебиение плода. Использовать его просто и безопасно для будущего малыша. Дороговато, конечно, но покой мамы дороже. Цена вопроса: $45.

Все свое ношу с собой

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Sago Mini Tuck Me In Quilt – название сложное, а вещь гениальная, как и все простое. Это яркий, мягкий и уютный плед с кармашками. В них малыш может засовывать мягкие игрушки, с которыми он не хочет расставаться даже на ночь. Да и днем в такой плед очень уютно укутаться. И снова игрушки-книжки-нужные вещи все под рукой. А коробка из-под пледика превращается в игрушечную кроватку, куда можно уложить игрушки спать. Впрочем, необязательно его покупать. Можно смастерить и самой – идея действительно простая. Цена вопроса: $99.

Коляска для путешественника

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Фирма Baby Jogger выпустила миленькую прогулочную коляску City Tour. Она легкая – всего 6 килограммов – и компактная. Это настоящая мечта для семей, которые не мыслят жизни без путешествий, ведь коляска легко умещается в рюкзак и на верхнюю багажную полку в самолете. В парках Диснея уже можно видеть образцы в использовании, отмечает Pregnant Chicken. Цена вопроса: $200.

Личный игровой центр

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Skip Hop 3-Stage Activity Center – это свой собственный, персональный игровой центр для вашего ребенка. Что приятно, вещь прослужит не один год: этот «Активный центр» приятного бежевого цвета имеет три варианта трансформаций для детей разного возраста. Так что можно не переживать, что ребенок быстро вырастет из любимой забавы. Цена вопроса: $120.

«Сплюшевый» зверь

Фото: @sleeperhero

Призвание гаджета под названием Sleeperhero – укладывать беспокойных детей спать. У этой милой плюшевой игрушки в груди есть фонарик, который включается, если малыш просыпается. Если уже пора вставать, фонарик зажигает зеленый «глазок», а если еще рано и лучше поваляться в кроватке, то он светится уютным розовым цветом. Временные промежутки задают, конечно, родители. К игрушке прилагается книга о мальчике, которому было трудно спать всю ночь, и к которому на помощь пришел супергерой Sleeperhero. А еще игрушку можно очень уютно обнять. Цена вопроса: $49.99.

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