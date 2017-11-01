ГлавнаяДетиБеременность и роды

Точно пригодится: лучшие подарки для беременных

В Лас-Вегасе прошла очередная выставка АВС Kids Expo, на которой были представлены тонны лучших товаров для беременных и малышей. А мы, в свою очередь, выбрали лучшие из лучших.

У вас есть беременная подруга и вы мучаетесь в раздумьях, что бы такого ей подарить, чтобы презент не пылился уныло в углу, занимая драгоценное место? Это же прекрасно! Ведь у нас есть способ разрешить все ваши сомнения. Мы отобрали несколько маст-хэвов со специализированной выставки, прошедшей в США. Сразу скажем – у нас в стране продаются не все эти товары. Но на помощь всегда придут волшебные Amazon и eBay. Итак, что же прикупить в подарок беременной женщине или семье с маленьким ребенком?

Слушая сердце

Что подарить беременной: подарки с ценами
Фото: архивы пресс-служб

Не знаю, как вы, а мы перевидали множество мам-паникерш, которые постоянно переживают: все ли в порядке с их малышом. Специально для таких беспокойных мамочек придумали прибор под названием Hatch Baby Listen. Это домашний допплер, с помощью которого вы можете слышать сердцебиение плода. Использовать его просто и безопасно для будущего малыша. Дороговато, конечно, но покой мамы дороже.

Цена вопроса: $45.

Все свое ношу с собой

Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
1/3
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб

Sago Mini Tuck Me In Quilt – название сложное, а вещь гениальная, как и все простое. Это яркий, мягкий и уютный плед с кармашками. В них малыш может засовывать мягкие игрушки, с которыми он не хочет расставаться даже на ночь. Да и днем в такой плед очень уютно укутаться. И снова игрушки-книжки-нужные вещи все под рукой. А коробка из-под пледика превращается в игрушечную кроватку, куда можно уложить игрушки спать. Впрочем, необязательно его покупать. Можно смастерить и самой – идея действительно простая.

Цена вопроса: $99.

Коляска для путешественника

Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
1/4
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб

Фирма Baby Jogger выпустила миленькую прогулочную коляску City Tour. Она легкая – всего 6 килограммов – и компактная. Это настоящая мечта для семей, которые не мыслят жизни без путешествий, ведь коляска легко умещается в рюкзак и на верхнюю багажную полку в самолете. В парках Диснея уже можно видеть образцы в использовании, отмечает Pregnant Chicken.

Цена вопроса: $200.

Личный игровой центр

Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
Что подарить беременной: подарки с ценами
1/3
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб

Skip Hop 3-Stage Activity Center – это свой собственный, персональный игровой центр для вашего ребенка. Что приятно, вещь прослужит не один год: этот «Активный центр» приятного бежевого цвета имеет три варианта трансформаций для детей разного возраста. Так что можно не переживать, что ребенок быстро вырастет из любимой забавы.

Цена вопроса: $120.

«Сплюшевый» зверь

Что подарить беременной: подарки с ценами
Фото: @sleeperhero

Призвание гаджета под названием Sleeperhero – укладывать беспокойных детей спать. У этой милой плюшевой игрушки в груди есть фонарик, который включается, если малыш просыпается. Если уже пора вставать, фонарик зажигает зеленый «глазок», а если еще рано и лучше поваляться в кроватке, то он светится уютным розовым цветом. Временные промежутки задают, конечно, родители. К игрушке прилагается книга о мальчике, которому было трудно спать всю ночь, и к которому на помощь пришел супергерой Sleeperhero. А еще игрушку можно очень уютно обнять.

Цена вопроса: $49.99.

Почему ребенок тянет руки и игрушки в рот?
  • Подробнее
Чудо-девочка из Непала умеет различать цвета по запаху
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#беременность#молодая мама#игрушки#развитие ребенка#уход за новорожденным
1 ноября 2017Наталья ЕвгеньеваЕлена Мильчановска
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет