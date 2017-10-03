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Мама, не надо: младенец едва не погиб из-за моды на поедание плаценты

Советов, рекомендаций и даже рецептов по приготовлению последа в сети множество. Но врачи предупреждают: не надо им следовать. Это опасно для вашего малыша.

На Западе уже давно практикуют поедание последа, считая, что это приносит невероятную пользу матери и младенцу. К примеру, обогащает грудное молоко полезными микроэлементами и избавляет молодую маму от депрессии. Даже звезды признавались, что ели плаценту: Ким Кардашьян, например. А из наших – Саша Зверева, экс-солистка группы «Демо». Она даже рецепт смузи из плаценты рекомендовала. До сих пор медики не возражали – у мозга под гормонами свои причуды. Но тут выяснилось кое-что новенькое.

мода на поедание плаценты - польза и вред, мнение врача
Фото: GettyImages

Недавно специалисты медицинского центра Уайла Корнелла в Нью-Йорке обобщили данные всех проведенных исследований о поедании плаценты. Сделать это они решили потому, что все чаще акушеры сталкиваются с просьбами матерей отдать им плаценту в буквальном смысле на съедение. А гинекологи не знают, как на это реагировать: вредна такая практика или полезна.

«Пациентки объясняли, что так советуют их доулы, мол, в других культурах употребление плаценты издревле считается нормой. Но мы нашли только одну культуру, в которой поедание плаценты считается нормой. Это состоятельные жительницы США», – рассказал глава исследования, акушер-гинеколог Амос Грюненбаум.

Плаценту пациентки предпочитали в разных видах: сырую, вареную, жареную, сушеную, приготовленную на пару либо «упакованную» в капсулы. Последний вариант был самым предпочтительным. Все же природное отвращение играет свою роль.

«Нет никаких данных о том, что это действительно полезно. В действительности поедание плаценты может быть опасно для матери. И мы советуем акушерам всеми силами препятствовать тому, чтобы отдавать плаценту роженицам», – заявил Амос Грюненбаум.

Дело в том, что недавно в США произошел шокирующий случай: мать заразила собственного ребенка стрептококком. У младенца развился сепсис. Исследование показало, что мать здорова. Но в капсулах с высушенной плацентой, которые она принимала трижды в день, был возбудитель стрептококковой инфекции. Точно так же на месте стрептококка мог оказаться ВИЧ или вирус гепатита. Да что угодно!

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Но мода – штука такая, которая доводам разума внемлет редко. Поэтому врачи взялись исследовать явление плацентофагии – поедания плаценты – более подробно.

«Чтобы что-то запрещать или рекомендовать, нужно иметь научно подтвержденные данные. А не ориентироваться на какие-то нелепые мифы и поверья», – уверены эксперты.

«Конечно, в плаценте содержится много гормонов, витаминов, биоактивных веществ, – рассказал Woman’s Day врач акушер-гинеколог из Петербурга Роман Воля. — Поэтому плаценту используют в косметологии, но только не человеческую, а животную. В нашей стране практики употребления плаценты в пищу нет. После родов послед отправляют на гистологическое исследование, чтобы проверить его на наличие инфекций, а затем сжигают. Хотя вы можете написать заявление, чтобы забрать плаценту домой. Получите ее при выписке. Обычно это делают из религиозных соображений. Дескать, все, что было в матери, ей и принадлежит. Но об употреблении плаценты в пищу там и речи быть не может, ее просто закапывают».

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#беременность и роды#плацента#здоровье матери и ребенка
3 октября 2017Наталья Евгеньева
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