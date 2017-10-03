Мама, не надо: младенец едва не погиб из-за моды на поедание плаценты

На Западе уже давно практикуют поедание последа, считая, что это приносит невероятную пользу матери и младенцу. К примеру, обогащает грудное молоко полезными микроэлементами и избавляет молодую маму от депрессии. Даже звезды признавались, что ели плаценту: Ким Кардашьян, например. А из наших – Саша Зверева, экс-солистка группы «Демо». Она даже рецепт смузи из плаценты рекомендовала. До сих пор медики не возражали – у мозга под гормонами свои причуды. Но тут выяснилось кое-что новенькое.

Недавно специалисты медицинского центра Уайла Корнелла в Нью-Йорке обобщили данные всех проведенных исследований о поедании плаценты. Сделать это они решили потому, что все чаще акушеры сталкиваются с просьбами матерей отдать им плаценту в буквальном смысле на съедение. А гинекологи не знают, как на это реагировать: вредна такая практика или полезна.

«Пациентки объясняли, что так советуют их доулы, мол, в других культурах употребление плаценты издревле считается нормой. Но мы нашли только одну культуру, в которой поедание плаценты считается нормой. Это состоятельные жительницы США», – рассказал глава исследования, акушер-гинеколог Амос Грюненбаум.

Плаценту пациентки предпочитали в разных видах: сырую, вареную, жареную, сушеную, приготовленную на пару либо «упакованную» в капсулы. Последний вариант был самым предпочтительным. Все же природное отвращение играет свою роль.

«Нет никаких данных о том, что это действительно полезно. В действительности поедание плаценты может быть опасно для матери. И мы советуем акушерам всеми силами препятствовать тому, чтобы отдавать плаценту роженицам», – заявил Амос Грюненбаум.

Дело в том, что недавно в США произошел шокирующий случай: мать заразила собственного ребенка стрептококком. У младенца развился сепсис. Исследование показало, что мать здорова. Но в капсулах с высушенной плацентой, которые она принимала трижды в день, был возбудитель стрептококковой инфекции. Точно так же на месте стрептококка мог оказаться ВИЧ или вирус гепатита. Да что угодно!