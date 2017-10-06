Мама показала тело после кесарева и стала сенсацией Instagram

Недавно мы рассказывали о женщине, которая выложила в сеть «голое» фото спустя пару часов после родов. Мать троих детей объяснила, что хотела всем показать, как на самом деле выглядит тело родившей женщины. «Все эти глянцевые мифы вокруг беременности и родов – чепуха. Они заставляют нормальных женщин чувствовать себя неполноценными», – уверена она.

А наша сегодняшняя героиня, Шонталь Дункан, показала свое тело спустя неделю после того, как перенесла кесарево. 28-летняя мама двоих детей была готова к тому, что ее закидают тапками: животик у нее все еще не втянулся.

«Прежде чем сказать что-нибудь гадкое, вспомните, что каждый человек уникален. У каждого свой путь. Нет идеального сценария, который подходит всем. Опыт одной женщины никогда не подойдет другой», – как бы извиняясь, написала Шонталь под фото. И попросила своих подписчиков не критиковать ее за неидеальную внешность, а попытаться найти немножко доброты у себя внутри. Ведь она только что выносила своего второго ребенка, родила совершенно здорового мальчика весом 3630 граммов. И просто не может выглядеть так же гламурно, как до беременности. И вот они, эти фото.