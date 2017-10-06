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Мама показала тело после кесарева и стала сенсацией Instagram

28-летняя мать двоих детей думала, что ее будут критиковать за живот, который все еще был заметен. Но вместо этого сорвала шквал аплодисментов.

Недавно мы рассказывали о женщине, которая выложила в сеть «голое» фото спустя пару часов после родов. Мать троих детей объяснила, что хотела всем показать, как на самом деле выглядит тело родившей женщины. «Все эти глянцевые мифы вокруг беременности и родов – чепуха. Они заставляют нормальных женщин чувствовать себя неполноценными», – уверена она.

А наша сегодняшняя героиня, Шонталь Дункан, показала свое тело спустя неделю после того, как перенесла кесарево. 28-летняя мама двоих детей была готова к тому, что ее закидают тапками: животик у нее все еще не втянулся.

«Прежде чем сказать что-нибудь гадкое, вспомните, что каждый человек уникален. У каждого свой путь. Нет идеального сценария, который подходит всем. Опыт одной женщины никогда не подойдет другой», – как бы извиняясь, написала Шонталь под фото. И попросила своих подписчиков не критиковать ее за неидеальную внешность, а попытаться найти немножко доброты у себя внутри. Ведь она только что выносила своего второго ребенка, родила совершенно здорового мальчика весом 3630 граммов. И просто не может выглядеть так же гламурно, как до беременности. И вот они, эти фото.

как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
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Фото: @chontelduncan
Фото: @chontelduncan
Фото: @chontelduncan
Фото: @chontelduncan

Но подписчики и не собирались критиковать Шонталь. «Вы невероятная, – писали они ей. — Ваш пример действительно вдохновляет. Какой там лишний жир? Его видите только вы». И таких комментариев набралось больше полутора тысяч.

Сейчас на Шонталь подписаны 606 тысяч человек. Фолловеров у фитнес-модели и до откровенного фото было немало. Но после число лайков начало стремительно расти.

Секрет потрясающей внешности фитнес-мамы прост, как и все гениальное: правильное питание и тренировки. В спортзал Шонталь ходила до последнего, оттачивая фигуру до самых родов. Занималась она под строгим присмотром своего тренера. «Мне вообще повезло с беременностью. Я гораздо меньше отекала, чем в первый раз. Были моменты, когда я чувствовала дискомфорт, была очень вялой. Но в целом все было отлично», – рассказывает Шонталь.

Но, несмотря на комплименты подписчиков, молодая мама не собирается почивать на лаврах. «Мне предстоит приспособить свой тренировочный режим под тот факт, что я – мама двоих детей», – говорит она. Поклонникам Шонталь пообещала, что в ближайшее время начнет свою восьминедельную программу по трансформации тела. Начнет с того, что вместе с тренером составит план питания. Потом включит в режим дня легкие прогулки. А в конце концов, разумеется, вернется к тренировкам.

Мораль? Мораль, наверное, такова: нет ничего невозможного. Конечно, мы не призываем вас бежать в зал на девятом месяце. Но измениться под силу абсолютно каждой, лишь бы здоровье позволяло.

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#беременность#роды#кесарево сечение#фитнес#мама#как похудеть после родов
6 октября 2017Наталья Евгеньева
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