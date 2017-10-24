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Младенцам в роддомах будут дарить приданое от чиновников

Традиция собирать малышу «приданое» на первые месяцы жизни за бюджетный счет существует во многих странах мира. Присматриваются к ней и в России. А вдруг и правда?..

«Нам подарили набор одежды, пеленки, погремушки разные», – перечисляет моя приятельница Элина. Две недели назад она стала мамой. Эля живет в Финляндии и теперь рассказывает мне о том, что ее маленькая дочка получила в подарок… Нет, не от друзей или родственников, а от государства.

В российских роддомах тоже иногда дарят подарки. Но, как правило, это жест доброй воли представителей определенных торговых марок. Скажем, они могут обеспечить малыша двумя пачками подгузников или вручить несколько упаковок смеси.

Чиновники же предлагают делать новорожденным подарки от государства. Как пишут «Известия», это инициатива Минтруда, изложенная в плане мероприятий к «Десятилетию детства». Дарить собираются подгузники, погремушки, ползунки, соски и прочие нужные в первые три месяца жизни крохи вещи. Важная оговорка – большинство товаров будет отечественного производства.

младенцам будут дарить подарки от государства
Фото: GettyImages

«В большинстве стран корзина включает в себя первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи, – перечислила пресс-секретарь Минпромторга Залина Корнилова. — Более 80 стран мира реализуют так называемую программу „Корзина для новорожденных“ – и их опыт весьма положительный».

Добавим, что где-то женщина может выбрать между вещами или денежной выплатой. Где-то вещи – дополнение к пособиям.

С одной стороны, российские мамы приятно удивлены. Понятно, что денег на младенца уходит обычно столько, что любая помощь радует. С другой, не верят они, что все будет так гладко. Ведь пока еще не утвержден источник финансирования. И планируется, что все расходы возьмут на себя региональные бюджеты. Но если дарить подарки всем без исключения – это колоссальные деньги. Откуда они вдруг возьмутся?

«Не могут ли из-за этого региональные пособия отменить или уменьшить?» – переживают будущие мамы.

«Зачем, например, соска, если ни один из моих детей ее не сосет, – поделилась с Woman’s Day мнением мама пятерых детей Татьяна. — Зачем пять пачек отечественных подгузников, если выяснится, что они не подойдут ему. Давали бы лучше сертификаты – на коляски, на кроватки. Хотя бы на 50-процентную скидку. Или еще лучше, чтобы эти десять тысяч, или сколько там планируется на человека, добавили в пособия, а то, что нашим детям действительно подходит, мы пойдем и сами купим».

А какой подарок к рождению ребенка предпочли бы вы?
Проголосовали: 248
А какой подарок к рождению ребенка предпочли бы вы?
  • Что-нибудь посерьезнее памперсов. Хотя бы коляску. А лучше – квартиру.
    11,3%
  • Достаточно, если материнский капитал не отменят.
    7,3%
  • Вменяемое пособие, на которое можно растить ребенка.
    46,4%
  • Как в Эмиратах – депозит на имя ребенка на солидную сумму и жилье.
    25,0%
  • Обойдемся без подарков. Дайте лучше место в детском саду вовремя.
    10,1%
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#подарок#уход за новорожденным#младенец#пособие
24 октября 2017Любовь Высоцкая
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