ГлавнаяДетиБеременность и роды

Мама в законе: женщину обязали родить решением суда

Мама очень уж устала ходить беременной. А дочка, похоже, троллила ее еще до рождения: тренировочные схватки просто изводили бедную женщину.

«Скорей бы родить!» – такая мысль наверняка посещала каждую мамочку на последних сроках беременности. Отекшие ноги, огромный живот, невозможно удобно устроиться ни в кресле, ни в кровати, впечатление, будто ты не женщина, а то ли кит, то ли бегемот… В общем, те еще радости. Кайли Бейз ощутила их на себе в полной мере. Она была беременна в третий раз, на свет вот-вот должна была появиться долгожданная девочка – отличная компания для двоих сыновей Кайли. Но «вот-вот» – понятие, как оказалось, очень растяжимое.

«Да когда же ты уже родишься» – с такой мыслью женщина просыпалась каждое утро. «А я не спешу», – думала в ответ малышка. Наверное, думала: ее мысли нам неизвестны, но Кайли вздыхала, вставала с постели и шла на работу. В Америке ведь декретный отпуск положен только после родов, да и то ненадолго. На работе Кайли встречали дружным: «Ты все еще не родила?!» Женщина снова вздыхала и шла за свой стол – она работает клерком в суде.

Фото: @americanforkhospital

И тут – о чудо! — начались схватки. Кайли помчалась в больницу чуть ли не вприпрыжку. Но, когда добежала, схватки прекратились. «Нет, вы не рожаете. Еще рано», – вынесли вердикт врачи. На следующий день Кайли снова уныло поплелась на работу. «Опять ты?! Ты все еще беременна?! — коллег уже возмущало такое поведение дочери Кайли. — Может, ты так и останешься беременной? Навсегда?»

«Вот эти ложные схватки, ложные роды – это самое неприятное на последнем триместре беременности. Я трижды была беременна, и каждый раз были тренировочные схватки», – говорила потом Кайли.

У коллег несчастной мамы уже сил не было смотреть на ее мучения. Но чем же тут поможешь? Начальник Кайли судья Линн Дэвис решила хотя бы разрядить ситуацию. «Давай выпишем ей судебное предписание на выселение. Вдруг сработает», – предложила она расстроенной женщине. Та махнула рукой: давайте!

Фото: @americanforkhospital

«Вы должны освободить занимаемую территорию в течение трех календарных дней, считая выходные и праздничные дни», – говорится в предписании. А все потому, что «вы причиняете неудобства своей матери, включая изжоги, отеки и невозможность двигаться». И перечислены стандартные санкции, которые последуют, если ребенок не выполнит решение суда: принудительное выселение, штраф и прочие неприятности. «Вы можете связаться с домовладельцем, чтобы обсудить детали» – этими словами завершается предписание. «Впервые за 31 год своей работы я подписываю нечто подобное», – призналась судья Дэвис.

И знаете, сработало! Спустя 12 часов после того, как Кайли получила письмо по электронной почте, у нее начались схватки. Девочка, похоже, была очень впечатлена строгим тоном официального документа: она так спешила появиться на свет, что роды длились всего два часа. Малышку называли Гретцель. Она совершенно здорова, а мама просто на седьмом небе от счастья, что ее дочурка наконец-то рядом. А не внутри.

Перец, ананас и секс: как ускорить роды естественным путем
  • Подробнее
Работодатели хотят запретить женщинам ходить в декрет
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#роды#беременность#юмор#суд
25 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет