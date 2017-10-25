Мама в законе: женщину обязали родить решением суда

Мама очень уж устала ходить беременной. А дочка, похоже, троллила ее еще до рождения: тренировочные схватки просто изводили бедную женщину.

«Скорей бы родить!» – такая мысль наверняка посещала каждую мамочку на последних сроках беременности. Отекшие ноги, огромный живот, невозможно удобно устроиться ни в кресле, ни в кровати, впечатление, будто ты не женщина, а то ли кит, то ли бегемот… В общем, те еще радости. Кайли Бейз ощутила их на себе в полной мере. Она была беременна в третий раз, на свет вот-вот должна была появиться долгожданная девочка – отличная компания для двоих сыновей Кайли. Но «вот-вот» – понятие, как оказалось, очень растяжимое. «Да когда же ты уже родишься» – с такой мыслью женщина просыпалась каждое утро. «А я не спешу», – думала в ответ малышка. Наверное, думала: ее мысли нам неизвестны, но Кайли вздыхала, вставала с постели и шла на работу. В Америке ведь декретный отпуск положен только после родов, да и то ненадолго. На работе Кайли встречали дружным: «Ты все еще не родила?!» Женщина снова вздыхала и шла за свой стол – она работает клерком в суде.

Фото: @americanforkhospital

И тут – о чудо! — начались схватки. Кайли помчалась в больницу чуть ли не вприпрыжку. Но, когда добежала, схватки прекратились. «Нет, вы не рожаете. Еще рано», – вынесли вердикт врачи. На следующий день Кайли снова уныло поплелась на работу. «Опять ты?! Ты все еще беременна?! — коллег уже возмущало такое поведение дочери Кайли. — Может, ты так и останешься беременной? Навсегда?» «Вот эти ложные схватки, ложные роды – это самое неприятное на последнем триместре беременности. Я трижды была беременна, и каждый раз были тренировочные схватки», – говорила потом Кайли. У коллег несчастной мамы уже сил не было смотреть на ее мучения. Но чем же тут поможешь? Начальник Кайли судья Линн Дэвис решила хотя бы разрядить ситуацию. «Давай выпишем ей судебное предписание на выселение. Вдруг сработает», – предложила она расстроенной женщине. Та махнула рукой: давайте!

Фото: @americanforkhospital

«Вы должны освободить занимаемую территорию в течение трех календарных дней, считая выходные и праздничные дни», – говорится в предписании. А все потому, что «вы причиняете неудобства своей матери, включая изжоги, отеки и невозможность двигаться». И перечислены стандартные санкции, которые последуют, если ребенок не выполнит решение суда: принудительное выселение, штраф и прочие неприятности. «Вы можете связаться с домовладельцем, чтобы обсудить детали» – этими словами завершается предписание. «Впервые за 31 год своей работы я подписываю нечто подобное», – призналась судья Дэвис. И знаете, сработало! Спустя 12 часов после того, как Кайли получила письмо по электронной почте, у нее начались схватки. Девочка, похоже, была очень впечатлена строгим тоном официального документа: она так спешила появиться на свет, что роды длились всего два часа. Малышку называли Гретцель. Она совершенно здорова, а мама просто на седьмом небе от счастья, что ее дочурка наконец-то рядом. А не внутри.

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