Не торопитесь: почему не стоит уходить в декрет в этом году

Декретные, они же пособия по беременности и родам, считаются самой крупной выплатой будущим мамочкам. По сути эта сумма компенсирует время, когда женщина уже или еще не может работать: десять недель до предполагаемой даты родов и столько же после нее. Затем молодая мама начинает получать пособие по уходу за ребенком, но это уже совсем другая история.
Так вот, о декретных. На 2017 год максимальный размер пособия (из расчета 140 «больничных» дней) составлял 266 191 рубль. С 1 января эта сумма подрастет. Но только для тех мамочек, кто умудряется зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей в месяц.
«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год, – цитирует ТАСС заявление пресс-службы ФСС. — За 140 дней пособие по беременности и родам будет составлять 282 493,40 рублей».
Напомним, если у вас в животике растет двойня, то отпуск увеличивается на 54 дня: 84 до беременности и 110 после. Также лишние дни добавляются, если роды были с осложнениями.
«В таких случаях сумма увеличивается пропорционально количеству дней, – уточнили в ФСС. — Максимальный размер пособия рассчитывается, исходя из максимального дохода работника в размере 755 тысяч рублей за год».
И еще одно – пособие оформляют в день выхода в декрет, не на дату родов. Просто многие работодатели затягивают выплату, мотивируя это тем, что ФСС не торопится с перечислениями. Поэтому зачастую получается, что мамы получают декретные в момент родов. Мораль: если сроки и состояние здоровья позволяют отложить выход в декрет до 1 января, то семейный бюджет этому только порадуется.
Что можно купить для малыша на 16 тысяч рублей?
— Подгузники – 16 больших упаковок.
— Кроватку. Если взять не очень дорогую, то останется еще на постельное белье, бортики и даже балдахин.
— Детское питание – 20−30 банок сухой смеси или 250 с лишним баночек пюре.
— Стульчик для кормления. На посуду, слюнявчики, бутылочки и поильники тоже хватит.
— Автокресло или коляску. А может и то, и другое – если не придираться к брендам.