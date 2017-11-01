Не торопитесь: почему не стоит уходить в декрет в этом году

Декретные, они же пособия по беременности и родам, считаются самой крупной выплатой будущим мамочкам. По сути эта сумма компенсирует время, когда женщина уже или еще не может работать: десять недель до предполагаемой даты родов и столько же после нее. Затем молодая мама начинает получать пособие по уходу за ребенком, но это уже совсем другая история.

Так вот, о декретных. На 2017 год максимальный размер пособия (из расчета 140 «больничных» дней) составлял 266 191 рубль. С 1 января эта сумма подрастет. Но только для тех мамочек, кто умудряется зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей в месяц.

«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год, – цитирует ТАСС заявление пресс-службы ФСС. — За 140 дней пособие по беременности и родам будет составлять 282 493,40 рублей».