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Не торопитесь: почему не стоит уходить в декрет в этом году

Дело в том, что с 1 января размер пособия по беременности и родам подрастет. Так что если можете протянуть с оформлением отпуска, тяните!

Декретные, они же пособия по беременности и родам, считаются самой крупной выплатой будущим мамочкам. По сути эта сумма компенсирует время, когда женщина уже или еще не может работать: десять недель до предполагаемой даты родов и столько же после нее. Затем молодая мама начинает получать пособие по уходу за ребенком, но это уже совсем другая история.

Так вот, о декретных. На 2017 год максимальный размер пособия (из расчета 140 «больничных» дней) составлял 266 191 рубль. С 1 января эта сумма подрастет. Но только для тех мамочек, кто умудряется зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей в месяц.

«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год, – цитирует ТАСС заявление пресс-службы ФСС. — За 140 дней пособие по беременности и родам будет составлять 282 493,40 рублей».

Размер декретных выплат
Фото: GettyImages

Напомним, если у вас в животике растет двойня, то отпуск увеличивается на 54 дня: 84 до беременности и 110 после. Также лишние дни добавляются, если роды были с осложнениями.

«В таких случаях сумма увеличивается пропорционально количеству дней, – уточнили в ФСС. — Максимальный размер пособия рассчитывается, исходя из максимального дохода работника в размере 755 тысяч рублей за год».

И еще одно – пособие оформляют в день выхода в декрет, не на дату родов. Просто многие работодатели затягивают выплату, мотивируя это тем, что ФСС не торопится с перечислениями. Поэтому зачастую получается, что мамы получают декретные в момент родов. Мораль: если сроки и состояние здоровья позволяют отложить выход в декрет до 1 января, то семейный бюджет этому только порадуется.

Что можно купить для малыша на 16 тысяч рублей?

— Подгузники – 16 больших упаковок.

— Кроватку. Если взять не очень дорогую, то останется еще на постельное белье, бортики и даже балдахин.

— Детское питание – 20−30 банок сухой смеси или 250 с лишним баночек пюре.

— Стульчик для кормления. На посуду, слюнявчики, бутылочки и поильники тоже хватит.

— Автокресло или коляску. А может и то, и другое – если не придираться к брендам.

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#беременность#беременность и роды#пособия для беременных
1 ноября 2017Любовь Высоцкая
Комментарии11
Гость02.11.17 17:16

Для Дальнего Востока,Москвы, менеджеров, аналитиков и кого-там еще перечислили выгодно,они и будут рожать. А врачи,учителя скоро вообще рожать перестанут.

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Гость02.11.17 17:14

Выгодно Дальнему Востоку и Москве.

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Гость02.11.17 16:41

а если 15 зп и то не всегда потому что на % то сколько же интересно я получу

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Гость02.11.17 16:32

Так работайте на работах с нормальными зп, и заплатят. Это же как больничный. Если Вы получаете 20 т в месяц, с чего пособие должно быть таким? Все от вашей зп идет. 62 тысячи очень многие уже получают, далеко не депутаты, а продажными, программисты, маркетологи, аналитики, инженеры и т.д.

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Гость02.11.17 16:38

Правильно! Не надо работать учителями, врачами и вообще в государственных и бюджетных учреждениях. И в регионах жить не надо, там слишком маленькие зп, переезжайте все в Москву.

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Гость02.11.17 14:28

Платят такие суммы, поверьте. Я не депутат, работаю менеджером по продажам. У меня зп вся белая, и 755 тыс в год выходит. и получила я декретные по максимуму (248 тыс в 2016 г)

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Гость02.11.17 10:27

на 16 тысяч купить коляску?! это какую же? да еще и автокресло?! это точно про Россию?!

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Гость02.11.17 09:39

Там и написано, если годовая з/п составляет 755тыс руб, то бишь в месяц 62 тыс с копейками...Это скорее всего, для депутатов реклама))типа работайте до января, а потом идите в декрет))

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Гость01.11.17 21:33

Что за бред, чтоб такую сумму получить, мамаше надо хорошо получать зарплату! Зачем писать того чего нет. Тем кто получает к примеру 20т такую сумму не заплатят , нужно иметь зарплату хотя бы 40, я с этим столкнулась уж дважды!!! Тем кто не работает ничего не полагается, там копейки какие то!

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Гость01.11.17 20:43

Ну да ну да ))))))?!

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Гость01.11.17 12:36

Это где такие суммы платят интересно?

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