Новорожденная девочка спасла свою сестру-близняшку

Понять, что с малюткой что-то не так, было невозможно. Даже врачи не заметили у ребенка серьезного заболевания.

Ханна Перл очень ждала, когда же наконец на свет появятся ее девочки: УЗИ показало, что родится двойня. Ждал события и муж Ханны, и старший сын. Час Х настал на 37-й неделе беременности. Плановое кесарево прошло отлично, мать чувствовала себя хорошо, обе девочки были абсолютно здоровы. Разве что у Мэдисон, одной из сестричек, в сердце слышались небольшие шумы. «Не о чем переживать», – успокоили маму врачи. Никто и предположить не мог, что буквально через неделю малютке понадобится серьезная операция. Действительно, шумы в сердце у новорожденных фиксируют довольно часто. В большинстве случаев они вызваны незначительными патологиями, которые не требуют серьезного вмешательства. Но на всякий случай маме велели приехать в больницу через две недели, чтобы более детально обследовать малышку. Или даже раньше, если вдруг девочка не будет просыпаться на кормление или станет вялой.

Фото: facebook.com/hannah.baker

Ничего подобного Ханна не заметила: Мэдисон исправно просыпалась, чтобы поесть, была такой же активной, как и ее сестренка Софи. Но буквально через пару дней мама заметила странную вещь: если Софи высасывала свою бутылочку с молоком досуха за считаные минуты, то Мэдисон ела очень медленно. «Я подумала, может, ей бутылочка не подходит. Или у нее проблемы с сосательным рефлексом», – вспоминает мама в разговоре с Daily Mail. Ханна решила, что лучше перестраховаться и показать девочку врачу. И правильно сделала. Оказалось, что дела Мэдисон действительно плохи. «Меня спрашивали, нормально ли она дышит. Но я не замечала ничего странного, кроме того, что Мэди ест медленнее, чем ее сестра. Больше ни на что не обратила внимания», – говорит Ханна. Следующие шесть дней стали для семьи настоящим кошмаром. Мэди нужно было делать операцию на сердце. За сутки до нее девочке нельзя было есть. Вряд ли кто может представить, каково это – морить голодом ребенка, которому только-только исполнилась неделя от роду. «Мы все плакали», – женщина и сейчас готова разрыдаться. Но самое ужасное – что операция Мэди не помогла. В семь недель малютка опять оказалась на столе хирурга. После операции девочку перевели в реанимацию. Ее крошечное тельце было сплошь опутано проводами и датчиками. Разумеется, о возвращении домой не могло быть и речи. «Нам разрешили положить Софи рядом с сестрой. Нам казалось, что так Мэди будет легче», – рассказывает Ханна. Девочки лежали, взявшись за руки, голова к голове – так, как привыкли еще в животе мамы.

Фото: facebook.com/hannah.baker

Через неделю у Мэдисон случился коллапс легких. Истерзанной операциями малышке сделали еще одну – уже на диафрагме. Но малютка оказалась настоящим бойцом: несмотря на такое количество боли, она все выдержала. Выкарабкалась. Правда, догнать ее здоровую сестру девочке сложно: «Ножки Мэди были похожи на палочки. Она только недавно начала ползать, а ведь им уже исполнился год. Но я думаю, она справится», – уверена мама девочек. Ханна говорит, что ее дочки хоть и похожи как две капли воды, но по характеру совершенно разные. «Мэди очень смелая. И очень привязана к своей сестре. Она никогда не ляжет спать, если рядом нет Софи. Думаю, это из-за того, что они были вместе даже в больнице, после всех этих операций», – рассказывает Ханна. Мать малышек до сих пор с содроганием вспоминает события годичной давности. Подумать только, если бы у Мэдисон не было сестры, то никто бы и не понял, что с девочкой что-то не так. «Я ведь не знала, на что обращать внимание: на дыхание, сердцебиение, движение. Нам никто этого не рассказывал. Но когда ты становишься мамой, ты просто обязана знать о своем ребенке все до мелочей».

Сестры-близнецы в роддоме доказали: связь двойняшек существует Подробнее