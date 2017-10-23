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Об этом не говорят: 25 правдивых картинок о буднях молодых мам

Откровенно и с юмором французская художница рассказала о «прелестях» жизни с маленьким ребенком.

Кто-то говорит, что самая тяжелая работа в мире – это работа президента. И с этим никак не согласна французская художница Натали Джомард.

«Нет ничего сложнее, чем растить ребенка», – уверена иллюстратор. А чтобы это доказать, Натали создает веселые, но в то же время очень правдивые картинки о том, каково это – быть мамой.

Натали показывает, через что приходится пройти женщине в разные этапы материнства: от огромных изменений в теле до отсутствия возможности спокойно сходить в туалет.

Об этом молодые мамы не расскажут друзьям и знакомым, не напишут в соцсетях. Поэтому честные и откровенные картинки Натали такие смешные – в них каждая женщина может легко узнать себя.

Когда вся старая одежда теперь мала.

Фото: @nathaliejomard

— Силикон?

— Нет, лактация!

Фото: @nathaliejomard

Когда полдня собираешь ребенка на улицу, на себя уже нет ни сил, ни времени.

Фото: @nathaliejomard

«Отныне мое самое заветное желание – посидеть в туалете. Одной!»

Фото: @nathaliejomard

«Я люблю кормить грудью! Это восхитительное единение с моим ребенком» (табличка за кадром: «Сарказм»).

Фото: @nathaliejomard

«10 способов, как увеличить приток молока». Спасибо, но мне бы обратный эффект.

Фото: @nathaliejomard

Попробуй убедить ребенка, что овощи полезны.

Фото: @nathaliejomard

Надпись на книге: «Инструкция для ребенка».

Фото: nathaliejomard.com

Когда советы из книг больше не работают, приходится изобретать свои методы.

Фото: nathaliejomard.com
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#материнство#смешные картинки#комиксы#мамы
23 октября 2017Ксения Воронежцева
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