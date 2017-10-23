Об этом не говорят: 25 правдивых картинок о буднях молодых мам

Кто-то говорит, что самая тяжелая работа в мире – это работа президента. И с этим никак не согласна французская художница Натали Джомард.

«Нет ничего сложнее, чем растить ребенка», – уверена иллюстратор. А чтобы это доказать, Натали создает веселые, но в то же время очень правдивые картинки о том, каково это – быть мамой.

Натали показывает, через что приходится пройти женщине в разные этапы материнства: от огромных изменений в теле до отсутствия возможности спокойно сходить в туалет.

Об этом молодые мамы не расскажут друзьям и знакомым, не напишут в соцсетях. Поэтому честные и откровенные картинки Натали такие смешные – в них каждая женщина может легко узнать себя.