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Откровенно: блогерша сделала «голое» фото сразу после родов

Элиза Ракель хотела показать всем мамам, что им незачем стесняться своих тел, как бы они ни менялись во время беременности. По мнению многодетной мамы, растяжки и лишний вес – это повод для гордости, а не стыда.

Мама троих детей из Австралии – вовсе не фитоняша и не любительница эпатировать публику. Элиза Ракель просто ведет блог и рассказывает о своей семье и детях. В деталях она изложила и историю третьих родов. В деталях – мы не преувеличиваем. Весь сценарий домашних родов, от физических ощущений до эмоций. Но мы не об этом.

Практически сразу после того, как на свет появилась ее дочка Уилла, Элиза сделала «обнаженное» фото – женщину запечатлели в душе. И если не знать заранее, что она уже родила, то ни за что в это не поверишь, настолько большой у многодетной мамы живот.

«Я гордилась тем, что только что сделали я и мое тело. Но это очень странное чувство, когда смотришь вниз и по-прежнему видишь будто бы беременный живот. Даже если при этом ты держишь ребенка на руках. Даже если ты проходила через это трижды», – написала Элиза под фото.

Фото: @raisingyoungloves

Женщина рассказала о многих своих переживаниях: о том, как нелегко снова надевать одежду для беременных, когда роды уже позади.

«Когда я родила первого ребенка, мне говорили: „Ты молода, ты сбросишь лишнее в мгновение ока!“ Но вы знаете, этого не случилось. С каждой следующей беременностью я получала еще несколько лишних килограммов и еще несколько растяжек. Раньше мне не хотелось видеть свое тело в таком состоянии, не говоря уже о том, чтобы кому-то его показывать. Но потом я поняла, что тело после родов не надо прятать! Мне понадобилось выносить и родить троих, чтобы понять, что им нужно гордиться», – писала женщина.

По словам Элизы, теперь она гордится тем, что ее тело великолепно умеет вынашивать и рожать детей. «Я не стыжусь своих растяжек и лишнего веса. И вы не должны! Женское тело невероятно. И нужно гордиться тем, на что оно способно», – уверена она.

Фото вызвало неоднозначную реакцию. Многие хвалили Элизу за смелость. Но столь же многие критиковали, сомневаясь, что вообще стоит показывать такие снимки. Все же эстетика послеродового фото – штука довольно спорная. Поэтому Элиза решила объяснить, зачем она это сделала.

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Фото: @raisingyoungloves
Фото: @raisingyoungloves
Фото: @raisingyoungloves
Фото: @raisingyoungloves

Как оказалось, ее первая беременность принесла множество открытий. Вопросов у Элизы было множество, а задать их было некому: у подруг опыта рождения детей еще не было, а врач был больше озабочен тем, чтобы назначить дату стимуляции, нежели объяснить, что будет с телом будущей матери после родов.

«Никто не сказал мне, что бывает четвертый триместр. Я понятия не имела, что можно выглядеть НАСТОЛЬКО беременной после родов. Все говорили, что я молода и буду выглядеть, как раньше. Я верила. Я смотрела на знаменитостей, которые выглядели идеально через несколько недель после родов. Я думала, что со мной будет так же. Но спустя четыре дня после родов я выглядела так, будто до сих пор на шестом месяце. И думала, что делаю что-то не так», – объясняет Элиза.

Женщина призналась, что у нее ушел год, чтобы снова влезть в свои «добеременные» джинсы. А все потому, что она совсем не так себе представляла образ женщины после родов. Скажем прямо, тот образ вообще ничего общего с реальностью не имел.

«Я опубликовала это фото потому, что хотела бы увидеть нечто подобное, когда была беременна впервые. Хотела бы, чтобы кто-то честно рассказал мне, что может произойти с моим телом. Может, это кому-то поможет», – говорит блогер.

Как вы считаете, стоит ли публиковать такие фото?
Проголосовали: 111
Как вы считаете, стоит ли публиковать такие фото?
  • Конечно. Не нужно поддерживать глянцевый образ родившей женщины, от этого одни комплексы.
    36,9%
  • Это личное дело каждого, что фотографировать, а что нет.
    27,9%
  • Фотографировать можно что угодно, но выкладывать в сеть такие снимки не нужно.
    16,2%
  • Это не те фото, которые можно повесить на стену. Я бы не стала фотографироваться в таком виде.
    18,9%
Проголосовали: 111
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#беременность и роды#как похудеть после родов#растяжки#Instagram#после родов#фигура после родов
2 октября 2017Наталья Евгеньева
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