Премия Чаплина? В Финляндии мужчина решил родить

Вот это парень на миллион! Вот это герой! Впрочем, на что только не пойдешь, когда очень хочется ребенка.

Будущий папа (или все-таки мама?), имени которого врачи по понятным причинам не разглашают, когда-то носил косички, платьица и женское имя. Со временем длинные волосы сменились короткой стрижкой, юбки – брюками. Неприятие собственного тела, депрессия и все сопутствующие симптомы. В общем, классический портрет человека, который решил, что он по какому-то недоразумению родился не того пола. В какой-то момент мужчина, будем все-таки называть его так, решился на смену пола. Сделал операцию, получил документы на мужское имя, начал курс гормональной терапии. Но потом вдруг понял: если довести дело сейчас до логического финала, он потеряет последнюю возможность стать родителем относительно естественным путем. И решился прервать терапию – сперва дети, ну, а глупости потом.

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Одумался пока еще несостоявшийся окончательно мужчина вовремя – благополучно сумел зачать. По данным агентства новостей Yle, беременность протекает хорошо. Единственная проблема возникла с компьютерными программами – они как взбесились и напрочь отказываются регистрировать мужчину. Дело в том, что в Финляндии используется система идентификационных номеров – мужских и женских. И компьютеры просто не могут уложить в своих электронных мозгах ситуацию, при которой ребенок родится у человека с мужским ID. Ситуация, конечно, удивила весь мир. Кроме сотрудников финской организации Seta, которая занимается защитой прав меньшинств. Они считают, что это первый известный, но не факт, что реально самый первый случай мужской беременности в Финляндии.

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«Теоретически, если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу», – заявила социальный работник организации Маарит Хууска. Правда, миллиона, завещанного Чарли Чаплином, нашему герою не видать. Собственно, как и забеременевшим раньше него первым в своих странах израильтянину, американцу, британцу. Завещание (а может, и просто красивая легенда) гласит: комик пообещал внушительную сумму тому, кто смог стать папой, изначально родившись мужчиной. Вот это действительно было бы удивительно, а все остальное – ловкость рук хирургов и эндокринологов.

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