Работодатели хотят запретить сотрудницам ходить в декрет

С одной, правда оговоркой: если они проработали в компании менее пяти лет.
Не проработала пять лет на одном месте? Забудь о детях или увольняйся! Примерно так предлагает поступать с сотрудницами юрист одной из крупных российских компаний. Дескать, декрет еще заслужить надо. Не дотерпела? Твои проблемы, либо на аборт, либо с глаз долой. Абсурдности ситуации добавляет то, что предлагает узаконить «материнское рабство» юрист-женщина, которой совсем недавно исполнилось тридцать лет.
Конечно, по трудовому кодексу такой пункт к вашему трудовому договору никто добавить не сможет. На деле многие работодатели идут на ухищрения.
— Наш бывший начальник заставлял писать всех новых сотрудниц заявления об увольнении по собственному с открытой датой, – поделилась ужасами прошлой работы моя приятельница Ира.
Фото: GettyImage
Как только появлялся хотя бы намек на беременность, этот же день становился последним в карьере будущей мамочки. По сути, работодатель финансовой нагрузки на содержание сотрудницы в декрете не несет, все суммы начисляются из Фонда социального страхования. Одна проблема – на время декрета необходимо искать исполняющего обязанности. Но под раздачу попадали даже опытные и перспективные сотрудницы.
— У нас даже шутка была, что кому-нибудь на Новый год подарят письменное разрешение от генерального на беременность, и это будет самый долгожданный подарок, – вспоминает Ира.
Конечно, таких компаний в России не много, но они существуют. Большинство же женщин со спокойной совестью отправляются в положенный декрет, еще и остаются недовольны выплатами и сроками, мол, можно было бы и подольше дома посидеть, если бы денег хватало. Депутаты петербургского ЗакСа готовят проект закона, по которому женщины в отпуске по уходу за ребенком с полутора до трех лет будут получать 50 процентов минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день достижения ребенком возраста полутора лет. На 1 июля 2017 года МРОТ равнялся 7800 рублей. Кстати, в некоторых регионах он выше «среднероссийского», например в том же Петербурге минимальный размер составляет 11700, а в Москве – 17300 рублей.
Декрет и работа: 5 лайфхаков, которые изменят вашу жизнь
Те родители, которые не подлежат социальному страхованию, будут получать пособие в 3,5 тысячи рублей на первого ребенка и 6 тысяч – на второго. Но все это произойдет только если проект дойдет до Государственной Думы и его поддержат там большинством голосов. А пока женщины в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет получают всего 50 рублей в месяц.
Сумма смехотворная, но в большинстве стран мира нет и такого пособия. В мире существуют четыре страны, где вовсе не выплачивают декретные. К тому же мамочкам приходится трудиться до самых родов без поблажек. Если с первыми тремя странами может и не быть вопросов – это Папуа-Новая Гвинея, Оман и Свазиленд, то четвертая – это США. Ни президент, ни правительство пока не могут решить эту проблему. В итоге в Штатах молодые мамы могут уйти в небольшой отпуск на 12 недель при условии, что работают в крупной компании, где штат более 50 человек. При этом отпуск этот будет исключительно за свой счет.
Один из самых коротких декретных отпуском дают в Тунисе, всего 4 недели, при этом женщина получит за этот месяц наедине с ребенком 66 процентов от своего стандартного дохода. Чуть лучше условия в Иране, где в декрет отправят на 9 недель и выплатят 100 процентов от ежемесячного заработка.
Вместо мамы: 12 звездных пап в декрете
По данным Международной организации труда, 85 процентов государств обеспечивают молодым мамам минимум 12 недель декрета, в 53 процентах стран отпуск не менее 14 недель. В 107 странах пособия выплачивают за счет системы соцстраха, в 47 – за счет работодателя, в 29 государствах действует смешанная система. И хотим сразу оговориться, короткий декретный отпуск в Европе вовсе не означает, что после него ребенок сможет отправиться в муниципальный детский сад. Как признаются жительницы Евросоюза, многим приходится нанимать няню или же вешать обязанности по уходу за малышом на более взрослых родственников.
Рейтинг стран по продолжительности декрета и пособиям
Фото: GettyImage
Россия – 166 недель.
Пособие: 100 процентов дохода до 20 недель, с 21 недели до полутора лет – 40 процентов. Далее 50 рублей в месяц.
Эстония – 166 недель.
Пособие: 100 процентов до 20 недель, с 21 недели – 45 процентов.
Узбекистан – 166 недель.
100 процентов дохода до 29 недель, 20 процентов с 29 по 104 неделю, далее не оплачивается.
Чехия – 110 недель.
Пособие: 70 процентов - 28 недель, с 29 недели – 45 процентов.
Норвегия – 61 или 91 неделя.
Пособие: при декрете в 61 неделю – 100 процентов дохода, 91 неделя – 80 процентов.
Германия – 58 недель.
Пособие: 100 процентов дохода в первые 14 недель, далее – 65 процентов дохода.
Куба – 57 недель.
Пособие: 100 процентов дохода 18 недель, далее – 60 процентов дохода.
Великобритания – 52 недели.
Пособие: 26 недель – 100 процентов, с 27 по 32 неделю – 90 процентов. С 33 недели – 100 фунтов в неделю.
Канада – 52 недели.
Пособие: 55 процентов дохода.
Дания – 52 недели.
Пособие: 55 процентов дохода.
Италия – 50 недель.
Пособие: первые 22 недели – 80 процентов от дохода, далее – 30 процентов.
Исландия – 36 недель.
Пособие: единовременная выплата при рождении ребенка 25 тысяч евро плюс 80 процентов дохода 36 недель.
Вьетнам – 26 недель.
Пособие: 100 процентов.
Фото: GettyImage
Бразилия – 17 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
Нидерланды – 16 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
Израиль – 14 недель.
Пособие: 100 процентов.
Китай – 14 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
Швейцария – 14 недель.
Пособие: 80 процентов дохода.
Индия – 12 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
Танзания – 12 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
США – 12 недель.
Пособие: нет.
Ирак – 9 недель.
Пособие: 100 процентов дохода.
Тунис – 4 недели.
Пособие: 66 процентов дохода.
Кстати
Организация экономического сотрудничества и развития считает, что женщины, которые два года проводят в декрете, резко снижают свои шансы вернуться на рынок труда, так как их умения и знания устаревают. Если же ваш декрет продлится больше 24 месяцев, считайте, что вы нанесли практически непоправимый вред своей профессиональной жизни.
А еще желание работать и развиваться снижают… щедрые выплаты.
Чем заняться в декрете: хобби и новые навыки
Мама рядом: почему я буду сидеть в декрете