Работодатели хотят запретить сотрудницам ходить в декрет

С одной, правда оговоркой: если они проработали в компании менее пяти лет.

Не проработала пять лет на одном месте? Забудь о детях или увольняйся! Примерно так предлагает поступать с сотрудницами юрист одной из крупных российских компаний. Дескать, декрет еще заслужить надо. Не дотерпела? Твои проблемы, либо на аборт, либо с глаз долой. Абсурдности ситуации добавляет то, что предлагает узаконить «материнское рабство» юрист-женщина, которой совсем недавно исполнилось тридцать лет. Конечно, по трудовому кодексу такой пункт к вашему трудовому договору никто добавить не сможет. На деле многие работодатели идут на ухищрения. — Наш бывший начальник заставлял писать всех новых сотрудниц заявления об увольнении по собственному с открытой датой, – поделилась ужасами прошлой работы моя приятельница Ира.

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Как только появлялся хотя бы намек на беременность, этот же день становился последним в карьере будущей мамочки. По сути, работодатель финансовой нагрузки на содержание сотрудницы в декрете не несет, все суммы начисляются из Фонда социального страхования. Одна проблема – на время декрета необходимо искать исполняющего обязанности. Но под раздачу попадали даже опытные и перспективные сотрудницы. — У нас даже шутка была, что кому-нибудь на Новый год подарят письменное разрешение от генерального на беременность, и это будет самый долгожданный подарок, – вспоминает Ира. Конечно, таких компаний в России не много, но они существуют. Большинство же женщин со спокойной совестью отправляются в положенный декрет, еще и остаются недовольны выплатами и сроками, мол, можно было бы и подольше дома посидеть, если бы денег хватало. Депутаты петербургского ЗакСа готовят проект закона, по которому женщины в отпуске по уходу за ребенком с полутора до трех лет будут получать 50 процентов минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день достижения ребенком возраста полутора лет. На 1 июля 2017 года МРОТ равнялся 7800 рублей. Кстати, в некоторых регионах он выше «среднероссийского», например в том же Петербурге минимальный размер составляет 11700, а в Москве – 17300 рублей.

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Те родители, которые не подлежат социальному страхованию, будут получать пособие в 3,5 тысячи рублей на первого ребенка и 6 тысяч – на второго. Но все это произойдет только если проект дойдет до Государственной Думы и его поддержат там большинством голосов. А пока женщины в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет получают всего 50 рублей в месяц. Сумма смехотворная, но в большинстве стран мира нет и такого пособия. В мире существуют четыре страны, где вовсе не выплачивают декретные. К тому же мамочкам приходится трудиться до самых родов без поблажек. Если с первыми тремя странами может и не быть вопросов – это Папуа-Новая Гвинея, Оман и Свазиленд, то четвертая – это США. Ни президент, ни правительство пока не могут решить эту проблему. В итоге в Штатах молодые мамы могут уйти в небольшой отпуск на 12 недель при условии, что работают в крупной компании, где штат более 50 человек. При этом отпуск этот будет исключительно за свой счет. Один из самых коротких декретных отпуском дают в Тунисе, всего 4 недели, при этом женщина получит за этот месяц наедине с ребенком 66 процентов от своего стандартного дохода. Чуть лучше условия в Иране, где в декрет отправят на 9 недель и выплатят 100 процентов от ежемесячного заработка.

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По данным Международной организации труда, 85 процентов государств обеспечивают молодым мамам минимум 12 недель декрета, в 53 процентах стран отпуск не менее 14 недель. В 107 странах пособия выплачивают за счет системы соцстраха, в 47 – за счет работодателя, в 29 государствах действует смешанная система. И хотим сразу оговориться, короткий декретный отпуск в Европе вовсе не означает, что после него ребенок сможет отправиться в муниципальный детский сад. Как признаются жительницы Евросоюза, многим приходится нанимать няню или же вешать обязанности по уходу за малышом на более взрослых родственников.

Рейтинг стран по продолжительности декрета и пособиям

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Россия – 166 недель. Пособие: 100 процентов дохода до 20 недель, с 21 недели до полутора лет – 40 процентов. Далее 50 рублей в месяц. Эстония – 166 недель. Пособие: 100 процентов до 20 недель, с 21 недели – 45 процентов. Узбекистан – 166 недель. 100 процентов дохода до 29 недель, 20 процентов с 29 по 104 неделю, далее не оплачивается. Чехия – 110 недель. Пособие: 70 процентов - 28 недель, с 29 недели – 45 процентов. Норвегия – 61 или 91 неделя. Пособие: при декрете в 61 неделю – 100 процентов дохода, 91 неделя – 80 процентов. Германия – 58 недель. Пособие: 100 процентов дохода в первые 14 недель, далее – 65 процентов дохода. Куба – 57 недель. Пособие: 100 процентов дохода 18 недель, далее – 60 процентов дохода. Великобритания – 52 недели. Пособие: 26 недель – 100 процентов, с 27 по 32 неделю – 90 процентов. С 33 недели – 100 фунтов в неделю. Канада – 52 недели. Пособие: 55 процентов дохода. Дания – 52 недели. Пособие: 55 процентов дохода. Италия – 50 недель. Пособие: первые 22 недели – 80 процентов от дохода, далее – 30 процентов. Исландия – 36 недель. Пособие: единовременная выплата при рождении ребенка 25 тысяч евро плюс 80 процентов дохода 36 недель. Вьетнам – 26 недель. Пособие: 100 процентов.

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Бразилия – 17 недель. Пособие: 100 процентов дохода. Нидерланды – 16 недель. Пособие: 100 процентов дохода. Израиль – 14 недель. Пособие: 100 процентов. Китай – 14 недель. Пособие: 100 процентов дохода. Швейцария – 14 недель. Пособие: 80 процентов дохода. Индия – 12 недель. Пособие: 100 процентов дохода. Танзания – 12 недель. Пособие: 100 процентов дохода. США – 12 недель. Пособие: нет. Ирак – 9 недель. Пособие: 100 процентов дохода. Тунис – 4 недели. Пособие: 66 процентов дохода.

Кстати

Организация экономического сотрудничества и развития считает, что женщины, которые два года проводят в декрете, резко снижают свои шансы вернуться на рынок труда, так как их умения и знания устаревают. Если же ваш декрет продлится больше 24 месяцев, считайте, что вы нанесли практически непоправимый вред своей профессиональной жизни. А еще желание работать и развиваться снижают… щедрые выплаты.

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