Сестры-близнецы в роддоме доказали: связь двойняшек существует

Кто-то скажет, что это все психосоматика. Кто-то скажет, что исключение из правил. А мы скажем, что это чудо.
Рейчел и Бекки – сестренки-близнецы. Родились вместе, выросли вместе. Обе вышли замуж, и их избранников зовут одинаково – Уильям. Да их мужья даже внешне чем-то похожи! Чтобы не путать, мужа Бекки называли Тоддом, а супруга Рейчел – Билли. Более того, сестры практически одновременно узнали, что беременны. Рейчел должна была родить в начале августа. Бекки ставили срок на пару недель позже.
«Мы всегда были очень близки. Все делали вместе», – рассказала Рейчел.
Бекки собиралась рожать в больнице рядом с домом. Но потом передумала и отправилась к сестре, чтобы поддержать ее: Рейчел перехаживала срок. Было уже 10 августа, а малыш на свет никак не торопился. Врачи решили стимулировать роды: процедуру назначили на 13 августа. Но даже медицинское вмешательство не помогло. Регулярные схватки никак не начинались. Наступило 15 августа. Тогда в больницу приехала Бекки. Она взяла сестру за руку – и, как по волшебству, у той начались схватки. А спустя пару часов схватки начались и у Бекки. Женщин положили в соседние палаты. Так что они умудрялись общаться постукиваниями по стене.
Поздно вечером Рейчел родила сына. Здорового горластого парнишку назвали в честь папы (и дяди заодно) – Уильям. А вот Бекки все никак не могла разродиться. Настала очередь сестры помогать ей. И снова присутствие близнеца сработало: к вечеру следующего дня Бекки родила. Мальчика, разумеется. Его назвали Энди.
Дети Рейчел и Бекки друг на друга совсем не похожи. И ведут себя по-разному: когда один спит, другой бодрствует, и наоборот. Мамы считают, что их ребятишки все же больше похожи на своих отцов. Но одно бесспорно: между близнецами действительно существует волшебная – или мистическая, если хотите, связь.