Сестры-близнецы в роддоме доказали: связь двойняшек существует

Кто-то скажет, что это все психосоматика. Кто-то скажет, что исключение из правил. А мы скажем, что это чудо.

Рейчел и Бекки – сестренки-близнецы. Родились вместе, выросли вместе. Обе вышли замуж, и их избранников зовут одинаково – Уильям. Да их мужья даже внешне чем-то похожи! Чтобы не путать, мужа Бекки называли Тоддом, а супруга Рейчел – Билли. Более того, сестры практически одновременно узнали, что беременны. Рейчел должна была родить в начале августа. Бекки ставили срок на пару недель позже.

«Мы всегда были очень близки. Все делали вместе», – рассказала Рейчел.