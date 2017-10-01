Шок: женщина вынашивала ребенка 49 лет

Это не опечатка. Жительница маленькой марокканской деревни была беременна почти полвека.

В далеком 1955 году Заре Абуталиб было всего 26 лет. Девушка не так давно вышла замуж и теперь ждала своего первенца. Роды начались преждевременно, шли тяжело и плохо. Через 48 часов мучений Зару отвезли в местную больницу. Доктор сказал ей, что понадобится кесарево сечение. Сама она не родит. Но Зара не стала дожидаться операции: она увидела, как в родильном блоке мучилась женщина и в конце концов умерла. Оговоримся: Зара жила в небольшом поселке, больница была, мягко говоря, очень простой. Женщина так перепугалась, что сбежала из больницы домой. Дальше произошло нечто очень странное: схватки продолжались еще несколько дней, а потом затихли. Боли прекратились. Ребенок больше не шевелился. Он так и остался в утробе матери.

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Тут нам придется сделать лирическое отступление. Дело в том, что в марокканской культуре существует поверье: нерожденный ребенок может уснуть в материнской утробе, чтобы защитить свою и ее честь. Любой из нас сочтет, что это лишь глупый миф, но Зара к нему относилась очень серьезно. Она просто забыла о том, что вообще была беременна. Позже она усыновила троих детей, вырастила их, стала бабушкой. Когда Заре исполнилось 75, боли в животе вдруг вернулись. Ее сын отвез маму в больницу – не в местную, а в столичную. Врач решил, что дело, скорее всего, в опухоли, и отправил женщину на УЗИ. Аппарат показал, что в животе Зары действительно что-то есть. Но что? В попытках понять, что же причиняет женщине жуткую боль, пациентку отправили на рентген. Снимок показал, что в животе Зары находится какое-то кальциевое образование. Но таких костей в скелете нет! И лишь МРТ позволило разгадать загадку: в животе Зары был тот самый ребенок, который так и не родился 49 лет назад.

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Оказалось, что та беременность была внематочной. Фаллопиева труба разорвалась, и плод продолжал развиваться в брюшной полости. Когда Зара сбежала из больницы, плод погиб. Организм идентифицировал его как чужеродное тело и обратил против него иммунную систему. Чтобы защитить себя от возможной инфекции, организм Зары заключил неродившегося ребенка в кальциевый кокон. В результате ткани плода были обезвожены – ребенок превратился в мумию. Такое явление специалисты называют литопедия, а «мумию» – литопедион. То есть каменный младенец. Заре сделали операцию. Хирурги четыре часа удаляли новообразование из живота женщины. Операция прошла успешно. Случай Зары не единственный в медицинской истории. Ранее уже были прецеденты: из тела 84-летней женщины извлекли младенца, которого она носила 40 лет. А 92-летняя чилийка носила «каменного ребенка» более полувека.

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