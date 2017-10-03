Штучный товар: 10 самых необычных детских колясок

С подзарядкой для телефона, с фарами и кашемировым пледом – чем удивляют производители детского транспорта.

«Две недели до декрета» – звучит как песня. Больше не будет ранних подъемов, по крайней мере, в ближайшие два-три месяца, душных вагонов метро. Знай себе отдыхай и готовься к появлению на свет малыша. Но, как и в любой хорошей сказке, бывает это противное «но»: надо задумываться о приданном для ребенка. «Коляска, кроватка, автокресло, комбинезон, пеленки-распашонки», – перечисляет муж, а я понимаю, что покой нам только снится и через две недели начнутся мучительные походы по магазинам. И ладно бы как во времена беременности моей мамы были две модели колясок: «импортная» и «наша». Сейчас от предложений на любых поисковиках пухнет голова. У одной колеса не такие, у другой – ноль амортизации, без критики не обходится ни одна коляска. Но нашлись на просторах всемирной паутины варианты, что называется, без сучка и задоринки.

Для принцев и принцесс

Фото: Silver Cross

И эта классификация совсем не преувеличение. Во-первых, коляску Silver Cross Balmoral Bespoke могут позволить себе только очень состоятельные родители. Во-вторых, это штучный товар, тираж – чуть больше 50 штук на весь сезонный выпуск. Что же предлагает английский бренд за 350 тысяч рублей? Каждая коляска – персонализирована, вы получите две таблички для люльки, на одной из них будет выгравировано ваше имя, на другой – серийный номер транспорта для новорожденного. В отделке используют овечью кожу, хромированные детали, в остальном же – стандартный набор: механизм «книжка», 4 колеса, тканевый капюшон. Есть и корзинка для покупок, между прочим, очень вместительная, правда, непонятно, что именно будет возить в ней молодая мама, которая выложила за покупку 350 тысяч рублей, вряд ли картошку из магазина за углом. Имеется у этой коляски и один существенный минус – ее вес. Вряд ли даже очень сильная и тренированная мама сможет затащить даже на второй этаж «детскую карету» в 37 килограммов.

Для маленького Джеймса Бонда и его спутниц

Фото: Silver Cross

Еще один эксклюзив от Silver Cross модель Surf Aston Martin Limited Edition. За те же 350 тысяч рублей вы получите внешне стандартную коляску, но с отделкой из овечьей кожи тончайшей выделки и алькантара (искусственная замша, которую выпускает итальянская компания), кашемирового пледа. Рама у этой коляски сделана из сплава алюминия и магния, благодаря чему детский Aston Martin мало весит, но при этом не теряет в прочности. Принцип работы подвески позаимствовали у горных велосипедов, производитель обещает, что амортизация будет идеальной. Задние колеса повторяют по дизайну диски знаменитого английского автомобиля. Коляску собирают полностью вручную. Комплектуют вкладышем-матрасиком из овчины, которую выделывают кожевенные мастера в графстве Девон. Всего в мире существует 600 таких колясок. Одна из них может стать вашей. Пока они есть в продаже в России.

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Для очень общительных мам

Фото: 4moms.ru

Сколько в день вы тратите на разговоры по телефону? Если вам приходится подзаряжать смартфон чаще одного раза в день, коляска 4moms Origami для вас. Это не просто коляска, а целый генератор на колесах. Перезаряжается он в процессе движения. К нему можно подключить mp3-плеер, смартфон, планшет. Так же коляска складывается автоматически, действует интеллектуальная защита, то есть транспорт не соберется в гармошку с маленьким пассажиром на борту. Есть у 4moms Origami и фара для прогулок в темное время суток. Стоит чудо техники около 54 тысяч рублей. Несмотря на оснащение, она весит всего 15 килограммов, обладает четырьмя колесами, механизмом «книжка», на шасси можно установить автокресло, есть ремни безопасности и пружинная амортизация. Правда, использовать коляску рекомендуют с полугода.

Для будущих байкеров

Фото: kidkustoms.com

Рано усаживать малыша на мотоцикл? Купите ему собственного железного коня в специальной комплектации для новорожденных. Детскую коляску Roddler придумали дизайнеры компании Kid Kustoms и ателье Lacono design в 2007 году. С тех пор транспорт несколько раз поменял внешний вид. Вначале он больше походил на классические американские автомобили, сейчас от них остались только колесные арки, сделанные в стиле кадилаков и мустангов. Зато появилось шасси из алюминиевых секций и стальных труб. Сейчас Roddler’ы больше напоминают мощный байк, правда на 3 колесах. В России таких колясок в продаже мы не обнаружили, но в Америке ее можно заказать. Цена на разные модели варьируется от 50 до 200 тысяч рублей. Среди приятных бонусов – зарядка смартфона, место для iPod и ЖК-экрана. Весит детский «байк» около тринадцати килограммов.

Для любимых «цыпляток»

Фото: eggstroller.com

Коляска, которая похожа на яйцо, точно не останется незамеченной на детской площадке. Малыш в ней словно цыпленочек. Никаких особых наворотов для Egg Stroller 2 в 1 нет. Продавцы расхваливают ее за невероятно стильный дизайн. Обещают, что даже крупному ребенку будет комфортно в люльке. За 69 тысяч рублей мама и малыш получат коляску, отделанную тканью премиум-класса, шасси повышенной прочности и управляемости. Обещают, что Egg (яйцо – англ.) пройдет даже в самые узкие лифты, ведь ее ширина всего 59 сантиметров. Для любительниц шопинга дизайнеры предусмотрели огромную корзину для покупок, туда легко поместятся и наряды для мамы и малыша, и подгузники, и пакет с продуктами для семейного ужина.

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