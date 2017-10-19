Так бывает? Роды без беременности: две истории с хэппи-эндом

У любой женщины, независимо от наличия или отсутствия у нее детей, подобные рассказы вызывают шок. Действительно, как можно не заметить, что беременна? Оказывается, так бывает, причем нередко: женщина и не подозревает, что на сносях, до самого часа Х. А иногда даже врачи в упор не видят ее положения.

Woman’s Day уже не раз писал о курьезных случаях, когда женщина вдруг рожала, отправившись, например, в магазин за покупками. Причем шок был не только у персонала, но и у самой молодой мамочки: как же так, у нее только-только родился первенец, еще года не прошло. И не было ни единого признака беременности! Но бывают случаи еще более странные: когда даже врачи не могут диагностировать беременность, несмотря на то, что отправляют женщину на анализы и на УЗИ.

История 1. «В больнице сказали, что это гастрит»

Своим опытом в социальной сети Imgur поделился житель Британии, скрывающийся под ником ilentScreamsX. Он рассказал, что никогда детей не любил. Более того – не хотел. Они с подругой не планировали обзаводиться потомством. Поэтому его партнерша сидела на контрацептивах. Но однажды девушка почувствовала недомогание. Сделала тест на беременность – отрицательный. Потом еще парочку. Тот же результат. Девушка отправилась в больницу с жалобами на боли в животе, вздутие и прочие неприятности. Причем это действительно было вздутие, никак не похожее на беременный живот. Врачи отправили девушку на УЗИ, провели анализы. Вынесли вердикт – гастрит, наверное. История с гастритом скоротечно завершилась однажды в два часа ночи, когда девушке очень захотелось в туалет. «Она чуть было не родила ребенка прямо в унитаз», – пишет отец.

Малышу уже полгода Фото: imgur.com

Ошарашенную женщину вместе с новорожденным отвезли в больницу. А новоиспеченный папочка задумался над тем, чтобы больше никогда со своей подругой не встречаться – к детям он готов совсем не был. Как позже призналась девушка, она не ожидала, что он вернется. Его позиция чайлдфри была настолько жесткой, что она всерьез полагала – быть ей матерью-одиночкой. Но он вернулся. Мальчика – да, родился мальчик – назвали Гарри. «Оказывается, этот маленький Гарри чертовски мил. Он почти никогда не плачет. Он самый счастливый ребенок, которого я когда-либо видел. Он спит 9–10 часов каждую ночь и просыпается с улыбкой, – пишет отец. Теперь вполне, кажется, счастливый. — Я впервые произнес слово „милый“ применительно к ребенку. Каждое утро я просыпаюсь и не верю, что действительно стал отцом. Потом смотрю на кроватку Гарри, а он улыбается в ответ. И я чувствую, что просто обожаю его». Гарри влюбил в себя и четвертого члена семьи: здоровенного бульмастифа по кличке Тор. «Тор – лучшая нянька в мире. Если к нам кто-то приходит в гости, Тор садится между ним и Гарри. Я горжусь ими обоими», – говорит британец.

13-летний бульмастиф Тор опекает Гарри, как родного щенка Фото: imgur.com

А вишенкой на торте в этой истории стал новый дом для семьи. Соседка родителей молодого отца переехала в дом престарелых и решила продать свое собственное жилище соседям – ими-то и были родители нашего парня. Причем по очень привлекательной цене. Все потому, что соседи ухаживали за ней, ездили за покупками, вывозили на прогулки. В общем, делай добро и бросай его в воду, как говорилось в одном советском мультике. И будет вам хэппи-энд.

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История 2. Беременность длиной 4 часа

Конни Уиттон, тоже из Великобритании, всегда была пухленькой. Но однажды ей надоело носить одежду ужасающего размера, и она решила худеть. Девушка героически сбросила 22 с лишним килограмма. Ей на тот момент было 19 лет. Не успела Конни насладиться своим успехом в полной мере, как ее вес вдруг снова начал расти. Сказать, что девушка была в ужасе – ничего не сказать. Конни искренне не понимала, что происходит. Ведь питалась она, как и прежде, правильно, спорт не забрасывала. Девушка даже начала делать показательные селфи, чтобы отслеживать, как меняется ее вес. Ни у нее, ни у друзей или родственников не возникло и тени подозрения, что Конни беременна. «Я понятия не имела, что беременна. У меня не было никаких симптомов: ни утренней тошноты, ни утомляемости, живот не рос. Меня часто спрашивали, неужели я не чувствовала, как малыш шевелится на последних сроках. Честное слово – нет», – рассказала Конни изданию Mirror.

Конни и ее малыш Фото: @conwhitton25

У девушки не было ни малейшей причины менять свой привычный образ жизни. Она ходила с друзьями в бары, не пропускала занятия в спортзале. И даже за день до родов она со своим бойфрендом сидела в пабе. А в один прекрасный день у Конни зверски заболела спина. На самом деле это были схватки, но кто же знал? Когда девушка начала плакать от невыносимой боли, мама настояла на том, чтобы поехать в больницу. Конни отправили на УЗИ. И там-то уже все стало понятно – она рожала. Спустя каких-то четыре часа на свет появился сын Конни Сет, здоровый малыш весом 3340 граммов. «В эти четыре часа уместилась вся моя беременность – вместо девяти-то месяцев», – удивляется Конни. Девушка, конечно, была в шоке. Но ничуть не расстроена. У Конни и ее бойфренда Лиама были уже довольно долгие отношения. И они ожидали совершеннолетия, чтобы пожениться и обзавестись полноценной семьей. Что ж, это случилось немножко раньше, чем они думали. Кстати, имя для малыша они выбрали заранее, еще до незаметной беременности Конни. «Сет – это лучшее, что с нами случалось», – смеется Конни. Вот и еще один хэппи-энд.

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