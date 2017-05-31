Ученые нашли самый нужный беременным витамин

Иммунитет малыша формируется еще в утробе матери. И женщина может «прокачать» его – легко!

«Солнечному» витамину поют оды во всем мире, особенно в тех регионах, где солнце – редкий гость. Педиатры предписывают малышам пить витамин D практически с рождения и круглый год, за исключением летних месяцев, когда на небе все-таки светит солнышко. Это идеальная профилактика рахита. Витамин D необходим для усвоения кальция и фосфора, к тому же он регулирует работу иммунной системы и предупреждает расстройства нервной.

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Перечислять достоинства «солнцезаменителя» можно долго. А британские ученые нашли еще один. По их мнению, принимая витамин D во время беременности, причем в дозировке больше обычной, женщина защищает своего будущего ребенка от астмы.

Важное открытие сделали ученые Королевского колледжа в Лондоне. Для этого они провели исследование, в котором приняли участие полсотни будущих мам во втором и третьем триместре беременности. Часть из них получала стандартную дозу витамина – 400 ME, а часть аж 4400 ME. Затем исследователи взяли образцы пуповинной крови, чтобы проверить реакцию иммунной системы малыша. Оказалось, что те мамы, которые принимали повышенную дозу витамина, родили младенцев с более выраженным иммунитетом. И еще в утробе смогли предотвратить риск развития у новорожденных различных бронхолегочных заболеваний.

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— Впервые мы показали, что повышенные дозы витамина D во время беременности могут эффективно изменить иммунный ответ новорожденного и помогают защитить ребенка от развития астмы, – заявила ведущий научный сотрудник колледжа Кэтрин Хаврилович.

На этом работа ученых не окончена. Они собираются и дальше наблюдать за малышами, чтобы понять, как в дальнейшем «солнечный» витамин будет действовать на детей и действительно ли это поможет уберечься от астмы в более позднем возрасте.

Напомним еще раз: самый идеальный способ приема витамина D – хотя бы два раза в неделю по 15 минут проводить на солнышке. И, конечно, есть продукты, где он содержится. Это некоторые сорта рыбы, например, лосось, тунец и макрель, а также печень трески. Кроме того, уже давно производители молока стараются искусственно насытить его этим витамином для профилактики рахита.

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