Узнала, что беременна? Тогда вот что ты должна сделать прямо сейчас

Очень простое действие, ценность которого станет понятна немножко позже. После родов.

Знаете, говорят, что для того, чтобы сделать человека счастливым, нужно совсем немного. Сперва нужно все у него отобрать, дать помучиться, а потом вернуть. Но не все, нет. Половины достаточно. Тогда человек научится ценить то, что у него есть, и перестает ныть по пустякам. Какое отношение к этому высказыванию имеет беременность? Самое прямое. Колонку об этом написала журналист Кейт Швайцер. Многие мамы с ней согласятся. И вот что Кейт пишет. «Когда я была беременна, я делала много вещей, которые может себе позволить только женщина в положении. Спала днем и ночью, например. Но есть одна вещь, которой мне сейчас не хватает. Это возможность встать и выйти. Просто выйти за дверь. Если вы только недавно увидели на тесте две полоски и сейчас читаете это, просто встаньте и выйдите на улицу. Прямо сейчас. Неважно, возьмете ли вы с собой кошелек, телефон, просто идите. Возвращайтесь, скажем, минут через 20. Давайте, потом дочитаете.

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Вернетесь? Отлично. Так вот, дорогие дамы, вы только что сделали вещь, которая больше не будет для вас такой уж простой и само собой разумеющейся. Знаете, недавно у меня выдались роскошных 45 секунд, которые я решила потратить на забег в туалет. И только там я поняла, что туалетная бумага закончилась, пополнить ее запасы я забыла. Нормальный человек скажет: «Ничего страшного, я просто выбегу на пять минуточек и куплю рулон в магазине под домом». Но, позвольте, вы просто понятия не имеете, что такое «выбежать на пять минуточек» для молодой мамы. Итак, тайминг ваших сборов в новом качестве будет выглядеть так. — 6 минут – упаковать запасные подгузники. Пусть это и выход на пять минут, но вы уже в курсе, что лучше подстраховаться. — 2 минуты – почистить зубы. Сейчас уже полдень, а вы все еще не успели этого сделать. Не тратьте время на косметику. Конечно, вы встретите по дороге свою первую любовь, и он будет выглядеть как бог, а вы – как лохудра, но это неважно. — 20 минут – покормить ребенка. Да, вы совсем недавно это делали. Но наверняка он затребует грудь, как только вы выйдете за дверь. Перестрахуемся. — 3 минуты – держим ребенка столбиком, ждем, пока срыгнет.

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— 4 минуты – переодеваем ребенка. Не красоты ради, а потому, что он срыгнул, как только вы перестали этого ждать. Может, вам самой тоже захочется футболку поменять? — 5 минут – поменять подгузник. Этот запах, который вы пытались не замечать, только усиливается. — 1 минута – смотрим погоду. Похоже, ребенку нужна шапочка. — 1 минута – ищем шапочку. — 4 минуты – упакуйте ребенка в автолюльку. До машины еще только предстоит добраться. — 2 минуты – возьмите кошелек, ключи, сумку с пеленальными принадлежностями, автолюльку, идите к двери. — 2 минуты – кажется, вам срочно нужно в туалет. Идем в туалет, вспоминаем, ради чего затеян поход. — 1 минута – ищем бумажное полотенце, влажную салфетку – что угодно. Может, туалетная бумага не так уж и нужна? — 2 минуты – снова подхватываем сумку, ключи, автолюльку и наконец-то выходим за дверь.

Фото: GettyImages

Итого – 53 минуты, и это если шевелиться в максимальном темпе. Почти час на то, чтобы просто выйти из дома! И вот вы уже стоите у машины, одетая в домашние треники, в кроссовках и с мышиными хвостиками на голове. Да, вы забыли про дезодорант, но возвращаться из-за этого вам и в голову не придет. Мораль? Мораль в том, что я не ценила своей свободы передвижения, пока не родила. Если бы я знала об этом заранее, я бы делала все, что в голову взбредет, ходила бы везде, где только можно, невзирая на отекшие ноги. Поэтому сейчас, пока вы еще в состоянии это сделать, бросайте все свои дела и отправляйтесь на прогулку в парк. Сделайте маникюр. Сходите в боулинг. Куда угодно. Потому что очень скоро между вами и дверью встанет непреодолимое (и обожаемое) препятствие".

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