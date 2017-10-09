ГлавнаяДетиБеременность и роды

Узнала, что беременна? Тогда вот что ты должна сделать прямо сейчас

Очень простое действие, ценность которого станет понятна немножко позже. После родов.

Знаете, говорят, что для того, чтобы сделать человека счастливым, нужно совсем немного. Сперва нужно все у него отобрать, дать помучиться, а потом вернуть. Но не все, нет. Половины достаточно. Тогда человек научится ценить то, что у него есть, и перестает ныть по пустякам. Какое отношение к этому высказыванию имеет беременность? Самое прямое. Колонку об этом написала журналист Кейт Швайцер. Многие мамы с ней согласятся. И вот что Кейт пишет.

«Когда я была беременна, я делала много вещей, которые может себе позволить только женщина в положении. Спала днем и ночью, например. Но есть одна вещь, которой мне сейчас не хватает. Это возможность встать и выйти. Просто выйти за дверь.

Если вы только недавно увидели на тесте две полоски и сейчас читаете это, просто встаньте и выйдите на улицу. Прямо сейчас. Неважно, возьмете ли вы с собой кошелек, телефон, просто идите. Возвращайтесь, скажем, минут через 20. Давайте, потом дочитаете.

прогулка с младенцем
Фото: GettyImages

Вернетесь? Отлично. Так вот, дорогие дамы, вы только что сделали вещь, которая больше не будет для вас такой уж простой и само собой разумеющейся.

Знаете, недавно у меня выдались роскошных 45 секунд, которые я решила потратить на забег в туалет. И только там я поняла, что туалетная бумага закончилась, пополнить ее запасы я забыла. Нормальный человек скажет: «Ничего страшного, я просто выбегу на пять минуточек и куплю рулон в магазине под домом». Но, позвольте, вы просто понятия не имеете, что такое «выбежать на пять минуточек» для молодой мамы. Итак, тайминг ваших сборов в новом качестве будет выглядеть так.

6 минут – упаковать запасные подгузники. Пусть это и выход на пять минут, но вы уже в курсе, что лучше подстраховаться.

2 минуты – почистить зубы. Сейчас уже полдень, а вы все еще не успели этого сделать. Не тратьте время на косметику. Конечно, вы встретите по дороге свою первую любовь, и он будет выглядеть как бог, а вы – как лохудра, но это неважно.

20 минут – покормить ребенка. Да, вы совсем недавно это делали. Но наверняка он затребует грудь, как только вы выйдете за дверь. Перестрахуемся.

3 минуты – держим ребенка столбиком, ждем, пока срыгнет.

Прогулка с младенцем: радость или испытание на прочность
  • Подробнее

4 минуты – переодеваем ребенка. Не красоты ради, а потому, что он срыгнул, как только вы перестали этого ждать. Может, вам самой тоже захочется футболку поменять?

5 минут – поменять подгузник. Этот запах, который вы пытались не замечать, только усиливается.

1 минута – смотрим погоду. Похоже, ребенку нужна шапочка.

1 минута – ищем шапочку.

4 минуты – упакуйте ребенка в автолюльку. До машины еще только предстоит добраться.

2 минуты – возьмите кошелек, ключи, сумку с пеленальными принадлежностями, автолюльку, идите к двери.

2 минуты – кажется, вам срочно нужно в туалет. Идем в туалет, вспоминаем, ради чего затеян поход.

1 минута – ищем бумажное полотенце, влажную салфетку – что угодно. Может, туалетная бумага не так уж и нужна?

2 минуты – снова подхватываем сумку, ключи, автолюльку и наконец-то выходим за дверь.

прогулка с младенцем
Фото: GettyImages

Итого – 53 минуты, и это если шевелиться в максимальном темпе. Почти час на то, чтобы просто выйти из дома! И вот вы уже стоите у машины, одетая в домашние треники, в кроссовках и с мышиными хвостиками на голове. Да, вы забыли про дезодорант, но возвращаться из-за этого вам и в голову не придет.

Мораль? Мораль в том, что я не ценила своей свободы передвижения, пока не родила. Если бы я знала об этом заранее, я бы делала все, что в голову взбредет, ходила бы везде, где только можно, невзирая на отекшие ноги.

Поэтому сейчас, пока вы еще в состоянии это сделать, бросайте все свои дела и отправляйтесь на прогулку в парк. Сделайте маникюр. Сходите в боулинг. Куда угодно. Потому что очень скоро между вами и дверью встанет непреодолимое (и обожаемое) препятствие".

Теперь можно: беременным разрешили пить вино
  • Подробнее
Галина Боб сравнила матерей со слонами
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#беременность#молодая мама#мнение#прогулка с ребенком
9 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет