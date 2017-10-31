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Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна

Беременность – это волшебное время. Будущие родители придумывают имя будущему малышу, представляют совместные прогулки в парках. Как только женщина узнает, что беременна, она понимает, что ей предстоит заботиться не только о себе, но и о здоровье будущего малыша.

В России действуют программы по выявлению возможных проблем со здоровьем у плода. О том, что такое скрининг первого триместра и почему его результаты не всегда точны, расскажет к. м. н., ведущий врач-генетик Центра Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» Наталья Ветрова.

Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна
Фото: iStoсk/Gettyimages.ru
– Наталья Владимировна, расскажите, что такое стандартный скрининг беременных?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Скрининг – обследование, которое на определенном сроке беременности должны проходить все будущие мамы. Первый скрининг проводится на 11−13-й неделях беременности. Он включает два исследования: УЗИ плода и биохимический анализ крови будущей мамы.

– И по этим показателям судят о здоровье малыша?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Косвенно. По результатам скрининга первого триместра беременных женщин разделяют на группы высокого, среднего и низкого риска. И если женщина попала в группу высокого риска, то чаще всего ее направляют на более серьезное обследование – инвазивную диагностику.

Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна
– Насколько эффективен такой подход?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Стоит понимать, что точность стандартного скрининга не превышает 82%. Мы часто сталкиваемся с тем, что женщин необоснованно направляют на «прокол» и в итоге оказывается, что с ребенком все в порядке. Также встречаются случаи, когда женщине ставят низкий риск, но на свет появляется ребенок с хромосомными нарушениями.

– Есть ли альтернатива такому ненадежному методу?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Заменой неточному биохимическому анализу является безопасный скрининг беременных Пренетикс. Тест определяет ДНК плода в крови матери. Для исследования беременной нужно только сдать венозную кровь. Тест Пренетикс определяет синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные нарушения с точностью более 99%.

Тесту доверились уже более одного миллиона будущих мам
– С какого срока беременности можно проходить это исследование?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Пройти исследование можно на ранних сроках беременности, начиная с 10 недель, и быть спокойной за здоровье малыша. Результаты теста приходят через 4–10 дней после сдачи крови.

– Где пройти тест Пренетикс?
Наталья Ветрова (Natal`ia Vetrova)

– Данная услуга действует на всей территории России. О прохождении теста в вашем городе узнайте по телефону: 8 800 775 61 35 (звонок по России бесплатный). Центральный офис Лаборатории «ГЕНЕТИКО» расположен в Москве по ул. Губкина, д. 3, корп. 1.

Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна
Поздравляем, у вас будет малыш!
Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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#генетика#генетический тест#беременность#дети
31 октября 2017
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