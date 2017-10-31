Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна

Беременность – это волшебное время. Будущие родители придумывают имя будущему малышу, представляют совместные прогулки в парках. Как только женщина узнает, что беременна, она понимает, что ей предстоит заботиться не только о себе, но и о здоровье будущего малыша.