Беременность: как эффективно исключить синдром Дауна

В России действуют программы по выявлению возможных проблем со здоровьем у плода. О том, что такое скрининг первого триместра и почему его результаты не всегда точны, расскажет к. м. н., ведущий врач-генетик Центра Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» Наталья Ветрова.
– Скрининг – обследование, которое на определенном сроке беременности должны проходить все будущие мамы. Первый скрининг проводится на 11−13-й неделях беременности. Он включает два исследования: УЗИ плода и биохимический анализ крови будущей мамы.
– Косвенно. По результатам скрининга первого триместра беременных женщин разделяют на группы высокого, среднего и низкого риска. И если женщина попала в группу высокого риска, то чаще всего ее направляют на более серьезное обследование – инвазивную диагностику.
– Стоит понимать, что точность стандартного скрининга не превышает 82%. Мы часто сталкиваемся с тем, что женщин необоснованно направляют на «прокол» и в итоге оказывается, что с ребенком все в порядке. Также встречаются случаи, когда женщине ставят низкий риск, но на свет появляется ребенок с хромосомными нарушениями.
– Заменой неточному биохимическому анализу является безопасный скрининг беременных Пренетикс. Тест определяет ДНК плода в крови матери. Для исследования беременной нужно только сдать венозную кровь. Тест Пренетикс определяет синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные нарушения с точностью более 99%.
– Пройти исследование можно на ранних сроках беременности, начиная с 10 недель, и быть спокойной за здоровье малыша. Результаты теста приходят через 4–10 дней после сдачи крови.
– Данная услуга действует на всей территории России. О прохождении теста в вашем городе узнайте по телефону: 8 800 775 61 35 (звонок по России бесплатный). Центральный офис Лаборатории «ГЕНЕТИКО» расположен в Москве по ул. Губкина, д. 3, корп. 1.