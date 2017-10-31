10 бьюти-средств, которые пригодятся каждой маме

Свои советы читательницам Woman’s Day дает певица и мама очаровательного сынишки Ксения Луговая.

Это имя мы скоро будем слышать не просто часто, а очень часто. Ксения Луговая – молодая и очень перспективная певица. В этом году она успела выпустить два клипа и стать звездой концертов МУЗ-ТВ, а в феврале дебютирует с альбомом. А еще Ксения – молодая мама. Ее сыну Макару два с половиной года, и он очень не любит, когда мама поет для кого-то, кроме него. Выглядит девушка просто замечательно – кажется, что беременность на ней совсем не отразилась. Сама певица считает, что все благодаря правильному уходу за собой. Ксения составила для наших читательниц список – что же, по ее мнению, обязательно должно быть в бьюти-арсенале молодой мамы.

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1. Кокосовое масло Самый-самый главный продукт! Советую его использовать до, во время и после беременности. Я наношу масло на все тело два раза в день и очень рекомендую поступать так же. Кокосовое масло защищает кожу от растяжек, питает и сохраняет его упругость. Я не придерживаюсь одного бренда, всегда выбираю что-то новое. Главное, чтобы в составе не было ничего, кроме кокосового масла. Еще мне очень нравится масло карите плюс аргана с ароматом «Мелодия Нила» – Charme D Orient Beurre Karite Argan Parfum Effleuves du Nil. 2. Скраб для тела Обязательный элемент ежедневного очищения кожи. Совсем недавно я купила крутую мочалку из пчелиных сот. Сейчас она заменяет мне скраб. 3. Крем от растяжек Мне нравится линия Maternity от французского бренда Mustela, крем называется Stretch marks prevention. Проверено – работает! 4. Средство для укрепления бюста Фаворит все от того же Mustela – Bust firming serum.

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5. Полноценный уход за кожей лица Для меня молодая мама – в первую очередь женщина. Девушки, обязательно успевайте заботиться о коже лица! У вас может не быть времени на полноценный макияж, но призываю всех ухаживать за кожей и посвящать этому хотя бы 10 минут утром и 10 минут вечером. Моя любимая марка для ухода за кожей лица – Biologique Recherche. Я использую эксфолирующий лосьон Biologique Recherche P50 W и сверху наношу крем Biologique Recherche Creme Dermo-RL – идеален для зимнего ухода. 6. Уход за волосами Всегда (независимо от беременности – есть она или нет) использую шампуни только без парабенов и сульфатов. С марками экспериментирую, но, как правило, выбираю профессиональную косметику. Особенно люблю продукты марки Lebel. 7. Для малыша: средства для бережного очищения кожи Для малыша в первый год использовала только японские пенки для купания и мыло. Также радует наш российский бренд Natura Siberica, он отлично подходит для ручек – и взрослых, и детских. Я очень довольна составом. Прямо сейчас пользуемся болгарским шампунем два в одном от Bebble.

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8. Для малыша: средства для увлажнения кожи С рождения после ванны мы обязательно мажем все тело детскими увлажняющими кремами. Я люблю детский Bioderma. И сразу смело приобретайте «Бепантен» от опрелостей и любого раздражения, с рождения он наш незаменимый друг! 9. Для малыша: чем чистить зубки Несколько раз пыталась поменять детскую зубную пасту, но мужчина выбрал ROC’S и никакую больше не воспринимает. 10. Красная помада Возможно, вы удивитесь, что этот пункт попал в список обязательных бьюти-продуктов для молодых мам, но красную помаду любят не только папы, но и маленькие мужчины. Мой сын особенно любит мамины поцелуи, когда на мне красная помада! У меня огромное количество помад, особенно люблю красные оттенки. Всегда покупаю что-то новое. Пробую, тестирую. Обожаю стойкий тинт от Smashbox и Inglot.

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