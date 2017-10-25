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6 вещей, которые ваши дети не должны выкладывать в соцсети

Многие родители высказались за то, чтобы доступ в соцсети открывали только по паспорту. Нет паспорта – нет и никакого «ВКонтакте». Но можно обойтись и без таких жестких мер, обезопасив при этом ребенка.

«Синий кит», извращенцы всех мастей, мошенники и прочие не очень хорошие люди – да, в социальных сетях можно наткнуться на кого и что угодно. Поэтому интуитивно многие мамы и папы против того, чтобы чадо просиживало дни напролет в кругу виртуальных знакомых. Интуиция их не подводит: соцсети действительно могут таить в себе опасность. Причем не только для ребенка, но и для всей семьи. Рассказываем, чего не должно появляться на страничках ваших детей никогда и ни за что – для их же безопасности.

1. Фото с геотегом

Вы прекрасно знаете, что смартфоны регистрируют координаты, где сделан снимок, в метаданных. Расшифровать их может пусть не кто угодно, но достаточно подкованный в области цифровых технологий человек. Таких сейчас много. Поэтому нужно либо отключить на телефоне функцию определения местонахождения, либо попросить ребенка не делиться снимками, которые дают понять – семья не дома. Грабители, велкам.

Фото: Getty Images

2. Фото в жанре «Один дома»

Ребенок дома один? Пусть он похвастается этим после того, как все вернутся домой. Кино-то о приключениях героя Маколея Калкина все помнят? К сожалению, в реальности такие ситуации тоже встречаются. И далеко не всегда заканчиваются так оптимистично, как в голливудской комедии.

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3. Письма

Да-да, обычные бумажные письма. Ведь они приходят в конвертах, на которых – та-дам! — указан ваш домшний адрес. Нередко координаты адресата указывают и на самом бланке письма. Шокирующий счет? Налог, пришедший по ошибке? Не делитесь ими. Или, на худой конец, замажьте личную информацию в фотошопе. Вы ведь не хотите пригласить к себе в гости всех желающих? Вот и объясните это ребенку.

Фото: Getty Images

4. Семейная информация

Имена родителей, места их работы, график – этого всего тоже никому знать не нужно. Зачем кому-то информация, что папа Сережи работает в «Газпроме», а мама – в банке? А если уж ребенку совсем неймется поведать миру о том, что папа – большой начальник, то попросите его публиковать такую информацию не для всех, а для друзей, «под замок». Или аккаунт вовсе нужно сделать закрытым, подписаться на который можно будет только после вашей личной проверки. Тут главное – донести до ребенка мысль, что интернет вовсе не такое уж дружелюбное место, как может показаться на первый взгляд.

5. Откровения о личных успехах

Гордиться своими успехами и достижениями – естественно. Конечно, хочется всем похвастаться, какой офигенный гербарий ты собрал этой осенью. Или какую коллекцию фигурок из киндер-сюрпризов собрал. Так вот, первое – это безопасно. А второе – уже нет. Любая информация об увлечениях, любимых артистах, хобби может быть использована во вред: зная слабости ребенка, человек с не слишком чистоплотными помыслами может легко втереться к нему в доверие. То же самое касается «криков души» – откровения подростка, что у него все плохо, притягивают манипуляторов.

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6. Что угодно, о чем они потом могут пожалеть

Делать ошибки – это нормально. Однако важно помнить, что интернет ошибки не то что не прощает – он их все помнит. А это гораздо страшнее. Донесите до ребенка, что его страничка – это одно резюме длиной в социальную жизнь. Многие работодатели сейчас, кстати, резюме без ссылки на профиль в соцсети даже не рассматривают. Так что если человек где-то когда-то выставил себя идиотом – это может не самым приятным образом отразиться на его карьере. Поэтому – поменьше фото с веселых тусовок. А уж снимки типа «надо мной подшутили друзья, пока я спал пьяный» вообще лучше оставить исключительно для личного пользования.

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#соцсети#детская безопасность
25 октября 2017Елена Мильчановска
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