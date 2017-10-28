7 крутых научных опытов, которые можно сделать дома с детьми

Сейчас модно на праздники вместо фокусников приглашать «детских ученых». Ну а что? Эффектно и интересно. Но можно и самим ставить не менее эффектные опыты.

Наука может быть очень интересной и веселой, если это не просто формула в учебнике. Знаете, чего не хватает школьникам на уроках химии и физики? Практики. Не все учителя увлекают школьников опытами и не все рассказывают, как все эти сложные законы и формулы связаны с жизнью. А ведь если увидеть, как эти законы работают, они перестают быть такими сложными. Если ваш ребенок до сих пор не понял, зачем учить физику и кому нужна химия, проделайте вместе наши опыты. Пусть у вас все кипит, шипит, исчезает и улетает!

Фото: GettyImages

Шипучая ракета

Что понадобится: шипучие таблетки, пластиковая коробочка с плотной крышкой, вода. Ставим опыт: заполните коробочку водой наполовину. Закиньте туда таблетку и быстро закройте крышку. Поставьте коробочку крышкой на стол. Ждите. БУМ!!! Крышка открывается, баночка улетает. Научное объяснение: когда соединяются вода и шипучая таблетка, возникает реакция между гидрокарбонатом натрия и лимонной кислотой. Получается двуокись углерода – пузырьки. Их так много, что в коробочке возникает избыточное давление, которое и срывает крышку и запускает «ракету». Газ, вырываясь из отверстия, толкает коробку в противоположном направлении.

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Ледяная вода

Что понадобится: пластиковая (не стеклянная!) бутылка с газированной водой и морозилка. Ставим опыт: положите бутылку в морозилку. 500 мл – примерно на 2 часа. Достаньте бутылку из морозилки. Открывайте и смотрите, как газировка начнет замерзать прямо у вас в руках. Научное объяснение: газированная вода замерзает при -8, то есть при более низкой температуре, чем обычная вода. Это потому, что в газировке содержится двуокись углерода и немного соли. В момент, когда вы открываете бутылку, газ выходит из воды, и точка замерзания резко повышается. Поэтому на бутылке прямо на ваших глазах образуется лед.

Фото: GettyImages

Световой изгиб

Что понадобится: пустая пластиковая бутылка, иголка, фонарь, раковина. Ставим опыт: наполните бутылку водой и закройте крышкой. Проделайте в стенке бутылки отверстие с помощью иглы. Разместите бутылку на раковине так, чтобы жидкость через отверстие медленно выливалась вниз, в раковину. Выключите свет, возьмите фонарь и посветите сквозь бутылку, направляя луч в сторону отверстия, которое вы проделали. Свет преломится и направится вслед за водой, на дно раковины. Научное объяснение: свет распространяется по кратчайшему пути, то есть по прямой линии. В этом трюке он проходит через воду, на границе жидкости и воздуха отражается и возвращается назад. Создается эффект «кривизны» светового луча.

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Горячая краска

Что понадобится: два одинаковых стакана или банки, очень плотная картонка или пластик, чтобы закрыть отверстие банки, два разных пищевых красителя, холодная и горячая вода. Ставим опыт: в один стакан налейте холодную воду, в другой – горячую, но не кипяток. Добавьте по паре капель разных красителей, например, в горячую воду – красного, в холодную – синего. Положите «крышку» (картонку или пластик) на стакан с горячей водой. Крепко удерживая крышку, аккуратно переверните и поставьте горячий стакан на стакан с холодной водой. Аккуратно вытащите крышку. Знаете, что случится? Ничего. Жидкости не будут смешиваться. Теперь повторите те же самые действия, только на этот раз сверху пусть будет стакан с холодной водой. И знаете, что? Жидкости будут смешиваться! Научное объяснение: жидкость с меньшей плотностью поднимается над жидкостью с большей плотностью. Все потому, что у горячей воды плотность меньше, чем у холодной. Ведь при высокой температуре молекулы в воде двигаются быстрее, создавая больше пространства между собой.

Огнетушитель в кувшине

Что понадобится: несколько свечей, спички, 1 чайная ложка соды, 150 мл уксуса, большой кувшин. Ставим опыт: поставьте рядом несколько свечей в подставках; нужно, чтобы они крепко стояли. Налейте в кувшин уксус и добавьте соду. Подождите, пока шипение прекратится. Зажгите свечи. Теперь слегка наклоняйте кувшин над каждой свечкой, но так, чтобы жидкость не выливалась. Свечи начнут гаснуть. Научное объяснение: сода в кувшине взаимодействует с кислотой (уксусом), и получается углекислый газ. Он начинает разгонять кислород вокруг свечей, который необходим для горения. Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому, наклонив кувшин, мы можем потушить свечи. Именно так действуют огнетушители на углекислом газе. Только такими (без воды) можно затушить пожар там, где есть электрооборудование.

Фото: GettyImages

Яйцо в бутылке

Что понадобится: стеклянная бутылка из-под молока, яйцо, сваренное вкрутую, полоска бумаги, спички. Ставим опыт: очистите яйцо от скорлупы, подожгите бумагу и закиньте ее в бутылку. Сверху на горлышко положите яйцо. Когда бумажка догорит, подождите пару минут. Яйцо провалится внутрь. Научное объяснение: в начале опыта атмосферное давление в бутылке такое же, как снаружи. Когда бумага загорается, воздух в бутылке нагревается, его давление увеличивается, и он понемногу просачивается между яйцом и горлышком бутылки. Когда огонь гаснет, воздух охлаждается. Но яйцо, закрывая горлышко, не дает воздуху снаружи попасть внутрь бутылки и выровнять давление. Наконец давление снаружи становится настолько сильнее, чем внутри, что яйцо втягивается в бутылку.

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Разноцветное молоко

Что понадобится: пищевые красители, жирное молоко, жидкость для мытья посуды, миска. Ставим опыт: налейте в миску молоко на толщину пальца. Капните по 4 капли каждого жидкого красителя равномерно по всей поверхности молока. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды прямо в центр. Краски начнут смешиваться сами по себе. Научное объяснение: моющие средства позволяют жиру смешиваться с водой. С помощью жидкости для мытья посуды мы смешали воду и жир в молоке, и в результате образовались завитки и вихри, из-за чего и произошло смешение цветов. Еще больше опытов, простых объяснений и интересных историй вы можете найти в серии книг «Это круто!»: «Наука – это круто!», «Физика – это круто!», «Природа – это круто!», «Космос – это круто!», «Программирование – это круто!», «Искусство – это круто!».

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