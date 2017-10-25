Есть идея: детская, которая растет вместе с ребенком

В один прекрасный момент оказывается, что ваш малыш уже вырос из свой слишком «детской» детской. Затевать ремонт? Дорого. Но можно обновить дизайн и без лишних трат.

Сперва в комнате ребенка все такое миленькое, нежненькое и вообще ми-ми-ми. А потом малыш вырастает и из кроватки, и из пеленального комода, и вообще из всех этих рюшек-бантиков. Делать ремонт каждые 2−4 года? Может, и хотелось бы, но вряд ли кому-то это по средствам. Но если подойти к оформлению детской с мыслями на перспективу, то можно обновлять комнату без особых хлопот, а главное – затрат. Woman’s Day собрал лучшие советы.

Фото: GettyImages

Цвет всему голова

Для общего фона комнаты лучше выбрать нейтральный цвет. А саму детскую условно разбить на зоны: место, где ребенок отдыхает, место где играет или занимается уроками. Для каждой из таких зон подойдут разные цвета: для «сонного» – голубой или бежевый, для «активного» – зеленый или желтый. Но не торопитесь раскрашивать стены в радугу: лучше делать цветовые акценты на отдельных элементах интерьера. Потом вы сможете их без труда и особых затрат поменять. Зачем? Психологи говорят, что с годами вкусовые предпочтения ребенка меняются. В возрасте 5−9 лет дети обычно предпочитают яркие краски: красный, розовый, пурпурный. А ближе к подростковому периоду они склонны отдавать предпочтение зеленому, желтому, бежевому. Совет: добавить детскую идею в комнату ребенка все же стоит. Изображения животных, цветочные принты (на шторах, например) или сюжеты в стиле фэнтези отлично впишутся в интерьер.

4 шага к идеальной детской: где хранить игрушки Подробнее

Здоровый детский сон

Место для отдыха в детской комнате должно быть максимально обособленным от остального пространства. Здесь, в своем уютном уголке, созданном заботливыми родителями, ребенок сразу же сможет переключиться на сон. Популярное решение – балдахин над кроватью, который и от лишнего света защитит (спать все же лучше в полной темноте), и визуально отделит зону сна. Подходит, кстати, для детей всех возрастов, а не только для люльки. Совет: выбирайте сдержанные цвета или строгую модель алькова. Тогда вам не придется его менять вместе с кроватью. А вот кровать менять все же придется: дети быстро растут.

Фото: GettyImages

Место для занятий

Такое место должно быть даже в комнате новорожденного. Ведь совсем скоро малышу понадобится свой, хоть и крошечный, столик для кубиков, лепки или рисования. Потом чадо подрастет, и ему понадобится уже собственный письменный стол. И вам не придется думать, где же его разместить: нужно просто заменить маленький столик на большой. С самого начала место для занятий малыша планируйте в светлой части комнаты, у окна. В идеале там должны разместиться не только стол и стул, но и стеллажи для книг. Совет: не забудьте про розетку рядом с местом для занятий. А лучше не одну: куда-то нужно включить компьютер, настольную лампу, зарядник для телефона. Вы же не хотите, чтобы провода болтались по всей комнате? Это некрасиво и травматично.

Пространство для игры

Есть несколько вариантов организации зоны для игры в комнате ребенка. Мебель расставляют вдоль стен и таким образом освобождают место в центре, где размещается игровой коврик для ребенка или просто коврик с детскими игрушками. Потом там можно поставить всевозможные бескаркасные пуфы, ведь к ребенку будут приходить гости, и их нужно где-то рассадить. Или, может быть, дитя предпочтет уютное кресло-качели для чтения. Совет: если место для игр ребенка находится у стены, ее можно выделить фотообоями или любыми другими акцентными обоями; испачкаются – переклеите только эту часть.

Марш в кровать: как приучить ребенка спать одному Подробнее

Гардеробная или шкаф

Порядок прежде всего. Вещей у ребенка гораздо больше, чем у обоих родителей. А значит, ему нужен вместительный гардероб. Чтобы избежать лишних трат в будущем, сразу спланируйте нормальный, полноценный высокий шкаф. Нижними полками ребенок будет пользоваться самостоятельно. А на верхних полках можно хранить сезонные вещи. Если комната большая, то можно «срезать» один из углов и там сделать большую гардеробную. Совет: не важно, на чем вы остановитесь – на «взрослом» встроенном шкафу или обычном платяном. Главное – чтобы мебель была без створок. Это и пространство сэкономит, и риск травм сведет к минимуму.

Фото: GettyImages

Коротко о главном

— Обязательно оставьте немного свободного пространства, которое ребенок потом сможет заполнить сам, исходя из своих увлечений. Например, у дочери появится роскошное напольное зеркало, а сын непременно займет это место ударной установкой или боксерской грушей. — Мебель для детской тоже может быть «растущей»: есть варианты с кроватями или стульями, которые трансформируются в зависимости от роста и возраста ребенка. Но такие вещи достаточно дороги. К тому же в случае с кроватью матрас все равно понадобится новый. Но тут решать вам. За помощь в подготовке материала благодарим портал Houzze.ru.

Бентли для младенца: 10 самых необычных детских колясок Подробнее