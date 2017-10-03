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Фото аварии, которое заставит вас всегда пристегивать ребенка

Мать двоих детей показала, как важно потратить две минуты, чтобы тщательно затянуть ремни.

После чудовищной аварии, в которую попала американка Джена Касадо со своими детьми, она решила сделать это фото: два детских кресла на фоне груды искореженного металла, которые когда-то были «Хондой». Этим креслам Джена обязана жизнью своих сыновей. Старшему сейчас около 3 лет, младшему всему 6 недель. И оба в той страшной аварии не получили и царапины.

Фото: Facebook/Jenna Casado Rabberman

Джена выложила снимок на странице в Facebook, чтобы просто поделиться переживаниями с друзьями и близкими. Она никак не ожидала, что фото вызовет столько эмоций у пользователей соцсети: сотни тысяч репостов, лайков и комментариев.

«Я не из тех, кто постит какую-то чернуху или что-то личное в соцсетях, – пишет Джена в Facebook. — Но, ребята, это действительно важно! Мое фото о том, почему КАЖДЫЙ раз нужно тщательное пристегивать детей в автокреслах. Даже если они кричат, что ремни затянуты слишком туго. Даже когда они жалуются, что им где-то там давит».

Все случилось, когда Джена с детьми ехала домой, в паре кварталов от дома. Женщина остановилась, чтобы купить молока, и в этот момент них врезалась другая машина. Лобовое столкновение, капот в гармошку, а у детей ни единой царапины.

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«Врачи сказали мне потом: все могло закончиться очень плохо, если бы я не потратила пару лишних минут, чтобы как следует пристегнуть детей, – говорит Джена. — Ведь мы никогда не думаем, что это может с нами случиться. Сейчас я иду на поправку, мои дети живы и здоровы. А все остальное можно восстановить».

«Это фото заставило меня подумать дважды», – признавались позже люди в комментариях. «Спасибо, я никогда не забуду ваш пост», «Машину можно поменять, людей – нет. Вы умная мама, и все делаете правильно!».

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#дети#советы мамам#безопасность#Безопасность детей#автомобиль#детское автокресло#авария
3 октября 2017Ксения Воронежцева
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