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7 крутых детских штуковин, которые можно сделать из аквапалки

Гамак для малыша, удобнейшее кресло – это далеко не полный список.

Тот, кто хоть раз ходил на акваэробику, знает, что такое аквапалка. Она же нудлс – яркий длинный цилиндр из поролона, который не тонет в воде и помогает держаться на плаву. Стоит она около 200 рублей, зато сколько полезного можно смастерить из этой чудо-палки.

Фото: Getty Images

Гамак для купания

Полный релакс и настоящее спа для малышей. Особенно для тех, кто не любит водные процедуры. Чтобы сделать гамак для купания, нам понадобится нудлс и старая наволочка. Складываем аквапалку пополам и натягиваем на нее наволочку. Гамак готов.

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Фото: @shelles_life
Фото: @lumoon15
Фото: @olivianiicole_xoxo

Теперь не надо держать ребенка, согнувшись в три погибели над ванной. Ваши руки свободны, и можно спокойно помыть малыша. По отзывам мам, которые уже воспользовались лайфхаком, дети от самодельного гамака в восторге. Однако и с ним оставлять младенца без внимания нельзя ни в коем случае.

Кресло

Фото: @kitschypixie

Две аквапалки, немного изоленты, и вот вам отличное кресло для малыша, которое можно использовать и как стульчик для кормления. А главное, никаких острых углов.

Бортики для кровати

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Фото: @create4moms
Фото: @brincadeirasustentavel

Разрежьте нудлс с одной стороны, а потом наденьте его на решетку детской кроватки. Теперь малыш будет спать спокойно и уж точно не ударится о решетку головой. Для детей постарше, кто уже привыкает к взрослой мебели, можно закрепить аквапалки по краям кровати, чтобы ребенок не скатился на пол.

Защита на дверь и острые углы

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Фото: @trubrusantacruz
Фото: @fearless_barbie2204
Фото: @cjguns

Небольшой отрезок нудлса разделите на половинки, а потом приклейте одну из частей на край двери. Теперь можно не переживать, что малыш случайно закроется в комнате. Да и пальцы с такой штукой он точно не прищемит. А еще нудлс можно клеить на шкафчики и даже на крышку ноутбука, чтобы ребенок не смог его закрыть. Спасет аквапалка и от острых углов.

Счеты и азбука

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Фото: @a13justmee

Превратите обучение в игру. Порубите нудлс на маленькие цилиндры, чтобы использовать их как счеты. А если напишете на них буквы или слоги, можно собирать с ребенком бусы, складывая их в слова.

Наполнитель для сухого бассейна

Фото: @bexley_emerson

Обычно для этого покупают цветные шары. Но если в углу пылится ненужный нудлс, почему бы не устроить бассейн из него.

Игрушки для ванной

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Фото: @brincadeirasustentavel

Пусть водная процедура для малыша превратится в увлекательную регату. Из одного нудлса можно построить целый флот непотопляемых корабликов.

Лайфхак: как носить детское автокресло и не надорваться
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#дети#лайфхак#безопасность#купание#игрушки#советы мамам
30 сентября 2017Ксения Воронежцева
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