Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

С наступившим летом вас, друзья! На дворе июнь, а это значит, что отдыхать всей семьей на свежем воздухе можно будет чаще. Поэтому предлагаем вам не терять времени и отправляться на прогулку! Ведь не зря каждую неделю специально для вас мы выпускаем самую полную афишу мероприятий, потому что Woman's Day знает все о самых интересных развлечениях для детей и их родителей.

2 июня

Тест в школе иностранных языков

Фото: архив пресс-службы

Учебный год окончен и хочется проверить: сколько нового узнал ваш ребенок? «Школа иностранных языков номер 1» приглашает мальчишек и девчонок сдать экзамен по английскому языку и получить сертификат о своих знаниях. Для этого достаточно выбрать наиболее подходящую для вас школу и просто позвонить нашим администраторам, которые дадут исчерпывающую информацию по всем аспектам экзамена. Узнать расписание и подробности можно по телефонам, указанным ниже.

Возрастные ограничения: 5–17 лет

Время: 11:00–16:00

Где: ул. Московская, 24, и ул. 3-й проезд Рахманинова, 5

Сколько: 100 руб.

Тел.: 56-06-42, 98-18-30

Мастер-класс по рисованию

Фото: архив пресс-службы

Рисование для всей семьи – это просто и увлекательно. Украсить бумагу картинами, возникающими в голове, может любой посетитель детского парка имени Ульяновых в рамках работы клуба выходного дня «Карандаши». Обязательно возьмите с собой детей, ведь им так нравится создавать и созидать.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 11:00

Где: ул. Кронштадтская, 1а (парк культуры и отдыха им. Ульяновых)

Сколько: бесплатно

Тел. 68-88-60

Психологический урок «Настрой себя на позитив»

Фото: архив пресс-службы

Решать сложные задачи и принимать трудные решения нам приходится почти каждый день. А это требует много энергии и сил. Преодолеть трудности очень помогает умение позитивно мыслить. А что это значит? Как этому научиться? Об этом можно будет узнать на уроке.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 10:30

Где: ул. Толстого, 8а (Пензенская областная библиотека для детей и юношества)

Сколько: бесплатно

Тел. 94-58-17

Выставка 3D-картин

Фото: архив пресс-службы

Сделать крутое селфи? Круто провести время с друзьями? Повеселиться? Все это вы сможете сделать на новой выставке 3D-картин, которая открылась в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого. Картины обладают высоким качеством передачи стереоскопического эффекта и оригинальностью сюжетной линии.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 10:00–18:00

Где: ул. Советская, 3 (Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого)

Сколько: 150–200 руб., дети до 4 лет бесплатно

Тел. 56-43-15