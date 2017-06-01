Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе
С наступившим летом вас, друзья! На дворе июнь, а это значит, что отдыхать всей семьей на свежем воздухе можно будет чаще. Поэтому предлагаем вам не терять времени и отправляться на прогулку! Ведь не зря каждую неделю специально для вас мы выпускаем самую полную афишу мероприятий, потому что Woman's Day знает все о самых интересных развлечениях для детей и их родителей.
2 июня
Тест в школе иностранных языков
Учебный год окончен и хочется проверить: сколько нового узнал ваш ребенок? «Школа иностранных языков номер 1» приглашает мальчишек и девчонок сдать экзамен по английскому языку и получить сертификат о своих знаниях. Для этого достаточно выбрать наиболее подходящую для вас школу и просто позвонить нашим администраторам, которые дадут исчерпывающую информацию по всем аспектам экзамена. Узнать расписание и подробности можно по телефонам, указанным ниже.
Возрастные ограничения: 5–17 лет
Время: 11:00–16:00
Где: ул. Московская, 24, и ул. 3-й проезд Рахманинова, 5
Сколько: 100 руб.
Тел.: 56-06-42, 98-18-30
Мастер-класс по рисованию
Рисование для всей семьи – это просто и увлекательно. Украсить бумагу картинами, возникающими в голове, может любой посетитель детского парка имени Ульяновых в рамках работы клуба выходного дня «Карандаши». Обязательно возьмите с собой детей, ведь им так нравится создавать и созидать.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 11:00
Где: ул. Кронштадтская, 1а (парк культуры и отдыха им. Ульяновых)
Сколько: бесплатно
Тел. 68-88-60
Психологический урок «Настрой себя на позитив»
Решать сложные задачи и принимать трудные решения нам приходится почти каждый день. А это требует много энергии и сил. Преодолеть трудности очень помогает умение позитивно мыслить. А что это значит? Как этому научиться? Об этом можно будет узнать на уроке.
Возрастные ограничения: 6+
Время: 10:30
Где: ул. Толстого, 8а (Пензенская областная библиотека для детей и юношества)
Сколько: бесплатно
Тел. 94-58-17
Выставка 3D-картин
Сделать крутое селфи? Круто провести время с друзьями? Повеселиться? Все это вы сможете сделать на новой выставке 3D-картин, которая открылась в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого. Картины обладают высоким качеством передачи стереоскопического эффекта и оригинальностью сюжетной линии.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00–18:00
Где: ул. Советская, 3 (Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого)
Сколько: 150–200 руб., дети до 4 лет бесплатно
Тел. 56-43-15
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