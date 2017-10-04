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Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

Осень в самом разгаре, а синоптики обещают потепление, поэтому давайте надеяться, что золотая осень в этом году на немного задержится, и порадует нас своими яркими красками и теплом. А о том, что интересного нас ждет в эти выходные, расскажет Woman's Day.

6 октября

Малые Олимпийские игры

Фото: Архив пресс-службы

3-7 октября 2017 г. в Пензенском государственном университете пройдут «V Малые Олимпийские игры». В них примут участие представители Азербайджана, Армении, Турции, Киргизии, Казахстана, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Индии, Таджикистана, Туркменистана, Египта, Ирака, Ливана, Иордании, стран Африки и России. Соревнования продлятся в течение пяти дней на площадках ПГУ. 3-6 октября состоятся стыковые и отборочные матчи по мини-футболу, а 5-6 октября — по волейболу и стритболу. Самая насыщенная программа запланирована на 7 октября. Она включит церемонию открытия, в которую войдет: представление различных видов спорта, спортивных и культурных достижений, парад стран-участниц, обращение ректора ПГУ и главного судьи соревнований к участникам игр и Олимпийская клятва. Партнером мероприятия выступил журнал «Телесемь». Любой гость и участник Олимпиады сможет получить гарантированный подарок от еженедельника.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 10:00

Где: Пензенский государственный университет ( ПГУ )

Сколько: бесплатно

Тел.: 54-87-13

Шоу Черноморских дельфинов

Фото: Архив пресс-службы

Пензу с гастролями посетил один из самых крупных передвижных дельфинариев в России и Европе. Главными звездами программы станут афалины. Они продемонстрируют посетителям танцевальные номера, поиграют с кольцами и мячами, виртуозно исполнят сальто и споют арии. Черноморские дельфины умеют прыгать на несколько метров в высоту, рисовать и плавать наперегонки. Также перед зрителями выступят морские котики и белый кит.

Возрастные ограничения: 0+

Где: Площадь у МТРК «Коллаж»

Сколько: 500-1000 руб.

Тел.: 30-36-73

Выставка «Великие импрессионисты»

Фото: Архив пресс-службы

В экспозиции представлены пятьдесят репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века - Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 10:00-18:00

Где: ГБУК Пензенская областная «Картинная галерея им. К.А.Савицкого»

Сколько: 130-200 руб.

Тел.: 56-63-73

Старт конкурса «Животный мир Сурского края»

Фото: Архив пресс-службы

В Пензенской области конкурс будет проведен в пятый раз. Мероприятие проходит в рамках молодежного добровольческого экологического проекта «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» и посвящается Году экологии. Конкурс инициирован Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Конкурс будет проходить среди детей с 6 до 18 лет. Целью конкурса, прежде всего, будет являться содействие детскому созидательному представлению мира, формированию этики бережного отношения к природе, привлечение внимания юных жителей Пензенской области к проблемам сохранения животного мира Пензенской области. Организаторы конкурса делают акцент на выражении протеста против экологического вандализма и уничтожения животных, против жестокого к ним отношения через творчество.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 19:00

Где: Детская художественная школа №1 им. В.Е. Татлина

Сколько: бесплатно

Тел.: 56-03-82

«Ручной зоопарк» в Высшей Лиге

Фото: Архив пресс-службы

Ручной зоопарк - это дом для многих видов зверей и птиц, в котором всегда рады гостям. В Пензенских джунглях обитает множество животных из разных уголков мира. Всех постояльцев можно будет покормить, погладить и сфотографировать.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 10:00-20:30

Где: ТРЦ «Высшая Лига», ул. Московская, д.37

Сколько: 250-300 руб.

Тел.: 8 (960) 320-22-02

Ни школы, ни врачей: как живут дети в «естественной» семье
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#куда пойти в выходные#афиша#Пенза#дети#семья#выходные
4 октября 2017Анна Наквакина
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