Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

3-7 октября 2017 г. в Пензенском государственном университете пройдут «V Малые Олимпийские игры». В них примут участие представители Азербайджана, Армении, Турции, Киргизии, Казахстана, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Индии, Таджикистана, Туркменистана, Египта, Ирака, Ливана, Иордании, стран Африки и России. Соревнования продлятся в течение пяти дней на площадках ПГУ. 3-6 октября состоятся стыковые и отборочные матчи по мини-футболу, а 5-6 октября — по волейболу и стритболу. Самая насыщенная программа запланирована на 7 октября. Она включит церемонию открытия, в которую войдет: представление различных видов спорта, спортивных и культурных достижений, парад стран-участниц, обращение ректора ПГУ и главного судьи соревнований к участникам игр и Олимпийская клятва. Партнером мероприятия выступил журнал «Телесемь». Любой гость и участник Олимпиады сможет получить гарантированный подарок от еженедельника.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00
Где: Пензенский государственный университет ( ПГУ )
Сколько: бесплатно
Тел.: 54-87-13
Пензу с гастролями посетил один из самых крупных передвижных дельфинариев в России и Европе. Главными звездами программы станут афалины. Они продемонстрируют посетителям танцевальные номера, поиграют с кольцами и мячами, виртуозно исполнят сальто и споют арии. Черноморские дельфины умеют прыгать на несколько метров в высоту, рисовать и плавать наперегонки. Также перед зрителями выступят морские котики и белый кит.
Возрастные ограничения: 0+
Где: Площадь у МТРК «Коллаж»
Сколько: 500-1000 руб.
Тел.: 30-36-73
В экспозиции представлены пятьдесят репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века - Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00-18:00
Где: ГБУК Пензенская областная «Картинная галерея им. К.А.Савицкого»
Сколько: 130-200 руб.
Тел.: 56-63-73
В Пензенской области конкурс будет проведен в пятый раз. Мероприятие проходит в рамках молодежного добровольческого экологического проекта «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» и посвящается Году экологии. Конкурс инициирован Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Конкурс будет проходить среди детей с 6 до 18 лет. Целью конкурса, прежде всего, будет являться содействие детскому созидательному представлению мира, формированию этики бережного отношения к природе, привлечение внимания юных жителей Пензенской области к проблемам сохранения животного мира Пензенской области. Организаторы конкурса делают акцент на выражении протеста против экологического вандализма и уничтожения животных, против жестокого к ним отношения через творчество.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 19:00
Где: Детская художественная школа №1 им. В.Е. Татлина
Сколько: бесплатно
Тел.: 56-03-82
Ручной зоопарк - это дом для многих видов зверей и птиц, в котором всегда рады гостям. В Пензенских джунглях обитает множество животных из разных уголков мира. Всех постояльцев можно будет покормить, погладить и сфотографировать.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00-20:30
Где: ТРЦ «Высшая Лига», ул. Московская, д.37
Сколько: 250-300 руб.
Тел.: 8 (960) 320-22-02