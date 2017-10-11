Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

Акция проводится с 13 по 15 октября 2017 года. Ее цель – приобщение подрастающего поколения к литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова. В первый день пройдет лермонтовский час «Поэт и художник», состоится заочная экскурсия «Край детства М.Ю. Лермонтова» (музей-усадьба «Тарханы»), будет представлена портретная галерея «М.Ю. Лермонтов. Подлинный облик поэта». 14 октября все посетители библиотеки примут участие в литературном квесте «Мятежный гений вдохновенья». В день рождения поэта-земляка (15 октября) организаторы акции приглашают на вечер поэтического настроения «Мой Лермонтов».
Возрастные ограничения: 0+
Время: 11:00
Где: Пензенская областная библиотека для детей и юношества
Сколько: бесплатно
Тел. 94-58-17
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» в индивидуальной программе пройдут также в ДС «Буртасы» с 10 по 13 октября 2017 г. К соревнованиям допускаются по 2 гимнастки от каждого субъекта РФ 2002–2004 г. р., выступающие по программе кандидатов в мастера спорта. Проводящий регион может выставить 3 спортсменки, дополнительно допускаются кандидаты в сборные команды России, а также по 2 гимнастки от спортивных обществ. Гимнастки выполнят упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Соревнования проводятся только в многоборье. Пензенскую область будут представлять Анастасия Безрукова, Валерия Плачинда, Валерия Игошина, Александра Суслова, Ирина Кантемирова, Алина Смирнова, Полина Малякина. Приходите поддержать юных звезд!
Возрастные ограничения: 0+
Время: 14:00
Где: Дворец спорта «Буртасы»
Сколько: бесплатно
Тел. 20-08-73
Ежедневно в океанариуме работает выставочный зал. А каждую субботу в 12:00 проходит показательное кормление крокодилов, самостоятельное кормление морских черепах и акул, а в воскресенье – шоу «Кормление экзотических рыб с аквалангистом». В океанариуме вы встретитесь с исчезающими чукучанами, стеклянными сомами и реликтовыми рыбами-аллигаторами. А также вас ждут рифовые акулы, пираньи, морские черпахи и крокодилы. Окунитесь в море удивительных впечатлений!
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00–20:00
Где: ТРЦ «Ритейл»
Сколько: 150–300 руб.
Тел. 20-20-30
Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и партнерами объявлен традиционный фотоконкурс «География Сурского края – 2017» с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Конкурс проводится в этом году в шестой раз и посвящается Году экологии. Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году. Возраст участников фотоконкурса не ограничен. Участвовать могут фотографы-любители и профессионалы. После работы жюри и процедуры оформления работ организаторы в декабре 2017 года проведут фотовыставку «География Сурского края – 2017», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами. Конкурс будет сопровождаться праздничным концертом, презентациями с выступлением авторов перед аудиторией. Прием работ осуществляется организаторами с 18 июля по 31 октября 2017 года. Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой на электронную почту: alians-rosto@yandex.ru и posurie@yandex.ru – одновременно; в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края».
Возрастные ограничения: 0+
Сколько: бесплатно
Пензу с гастролями посетит один из самых крупных передвижных дельфинариев в России и Европе. Впервые на суд местной публики представят грандиозное шоу черноморских дельфинов и морских котиков. Они продемонстрируют посетителям танцевальные номера, поиграют с кольцами и мячами, виртуозно исполнят сальто и споют арии. Черноморские дельфины умеют прыгать на несколько метров в высоту, рисовать и плавать наперегонки.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 10:00–20:00
Где: МТРК «Коллаж»
Сколько: 500–1000 руб.
Тел. 30-36-73