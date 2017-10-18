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Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

«Октябрь – месяц грусти и простуд…» – написал в одном из своих стихотворений Иосиф Бродский. На улице уже который день льет дождь, листва почти опала, и вся эта картина нагоняет тоску. Но у Woman's Day есть отличный рецепт от осенней хандры. Все просто! Нужно всего лишь весело и с пользой провести выходные, поэтому мы подготовили для вас целый список разноплановых мероприятий на пятницу, субботу и воскресенье. Теперь вам точно некогда будет скучать!

20 октября

Сказка «Жили-были»

Фото: архив пресс-службы

Cюжет классический, но главный режиссер театра Владимир Бирюков не был бы Бирюковым, если бы талантливо не преобразил его в ироничный и в то же время поэтический спектакль. Особенность постановки в том, что наравне с куклами главными действующими лицами являются актеры, разыгрывая два равноправных действия.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 13:00

Где: Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»

Сколько: 160 руб.

Тел. 34-38-39

Волшебная химия в ПЕНЗГТУ

Фото: Архив пресс-службы

Если вы думаете, что химия скучна и неинтересна, значит, вам никогда не встречались профессионалы своего дела. Здесь вас ждет увлекательное погружение в мир химии и химических превращений. Вас ждут занимательные опыты по неорганической и аналитической химии, органический синтез, химическая викторина. Посетите научное шоу «Волшебная химия» и станьте настоящим волшебником.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 14:30

Где: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет»

Сколько: бесплатно

Тел. 49-62-27

Фотоконкурс «География Сурского края – 2017»

Фото: Архив пресс-службы

Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и партнерами объявлен традиционный фотоконкурс «География Сурского края – 2017» с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Конкурс проводится в этом году в шестой раз и посвящается Году экологии. Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году. Возраст участников фотоконкурса – не ограничен. Участвовать могут фотографы – любители и профессионалы. После работы жюри и процедуры оформления работ организаторы в декабре 2017 года проведут фотовыставку «География Сурского края – 2017», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами. Конкурс будет сопровождаться праздничным концертом, презентациями с выступлением авторов перед аудиторией. Прием работ осуществляется организаторами с 18 июля по 31 октября 2017 года. Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой на электронную почту: alians-rosto@yandex.ru и posurie@yandex.ru – одновременно; в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края».

Возрастные ограничения: 0+

Сколько: бесплатно

Юбилей библиотеки

Фото: архив пресс-службы

Празднование 125-летия Лермонтовской библиотеки соберет в Пензе плеяду замечательных друзей, коллег и партнеров со всей России. Конечно, праздник не состоится без главных виновников торжества, которые подарили библиотеке такую долгую и счастливую жизнь, – наших дорогих читателей. Мы будем рады пригласить вас в большой зал на торжественный вечер с участием представителей пензенской власти, учредителей, многочисленных друзей библиотеки из Пензы и других городов России.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 15:00

Где: ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова»

Сколько: бесплатно

Тел. 63-44-32

Первокурсник в ПГУ

Фото: архив пресс-службы

В ПГУ стартует творческий марафон «Первокурсник-2017»! На протяжении недели вчерашние абитуриенты будут радовать зрителей вокальными, хореографическими, музыкальными и театральными талантами! Не пропустите!

Возрастные ограничения: 12+

Время: 17:00

Где: ПГУ (ул. Красная, 40, к. 5 )

Сколько: бесплатно

Не фастфуд: от чего на самом деле толстеют наши дети
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#афиша#Пенза#дети#семья#куда пойти в выходные#осень
18 октября 2017Анна Наквакина
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