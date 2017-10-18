Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

«Октябрь – месяц грусти и простуд…» – написал в одном из своих стихотворений Иосиф Бродский. На улице уже который день льет дождь, листва почти опала, и вся эта картина нагоняет тоску. Но у Woman's Day есть отличный рецепт от осенней хандры. Все просто! Нужно всего лишь весело и с пользой провести выходные, поэтому мы подготовили для вас целый список разноплановых мероприятий на пятницу, субботу и воскресенье. Теперь вам точно некогда будет скучать!

20 октября

Сказка «Жили-были»

Фото: архив пресс-службы

Cюжет классический, но главный режиссер театра Владимир Бирюков не был бы Бирюковым, если бы талантливо не преобразил его в ироничный и в то же время поэтический спектакль. Особенность постановки в том, что наравне с куклами главными действующими лицами являются актеры, разыгрывая два равноправных действия. Возрастные ограничения: 0+ Время: 13:00 Где: Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом» Сколько: 160 руб. Тел. 34-38-39

Волшебная химия в ПЕНЗГТУ

Фото: Архив пресс-службы

Если вы думаете, что химия скучна и неинтересна, значит, вам никогда не встречались профессионалы своего дела. Здесь вас ждет увлекательное погружение в мир химии и химических превращений. Вас ждут занимательные опыты по неорганической и аналитической химии, органический синтез, химическая викторина. Посетите научное шоу «Волшебная химия» и станьте настоящим волшебником. Возрастные ограничения: 0+ Время: 14:30 Где: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» Сколько: бесплатно Тел. 49-62-27

Фотоконкурс «География Сурского края – 2017»

Фото: Архив пресс-службы

Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и партнерами объявлен традиционный фотоконкурс «География Сурского края – 2017» с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Конкурс проводится в этом году в шестой раз и посвящается Году экологии. Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году. Возраст участников фотоконкурса – не ограничен. Участвовать могут фотографы – любители и профессионалы. После работы жюри и процедуры оформления работ организаторы в декабре 2017 года проведут фотовыставку «География Сурского края – 2017», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами. Конкурс будет сопровождаться праздничным концертом, презентациями с выступлением авторов перед аудиторией. Прием работ осуществляется организаторами с 18 июля по 31 октября 2017 года. Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой на электронную почту: alians-rosto@yandex.ru и posurie@yandex.ru – одновременно; в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края». Возрастные ограничения: 0+ Сколько: бесплатно

Юбилей библиотеки

Фото: архив пресс-службы

Празднование 125-летия Лермонтовской библиотеки соберет в Пензе плеяду замечательных друзей, коллег и партнеров со всей России. Конечно, праздник не состоится без главных виновников торжества, которые подарили библиотеке такую долгую и счастливую жизнь, – наших дорогих читателей. Мы будем рады пригласить вас в большой зал на торжественный вечер с участием представителей пензенской власти, учредителей, многочисленных друзей библиотеки из Пензы и других городов России. Возрастные ограничения: 0+ Время: 15:00 Где: ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» Сколько: бесплатно Тел. 63-44-32

Первокурсник в ПГУ

Фото: архив пресс-службы

В ПГУ стартует творческий марафон «Первокурсник-2017»! На протяжении недели вчерашние абитуриенты будут радовать зрителей вокальными, хореографическими, музыкальными и театральными талантами! Не пропустите! Возрастные ограничения: 12+ Время: 17:00 Где: ПГУ (ул. Красная, 40, к. 5 ) Сколько: бесплатно