Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

Cюжет классический, но главный режиссер театра Владимир Бирюков не был бы Бирюковым, если бы талантливо не преобразил его в ироничный и в то же время поэтический спектакль. Особенность постановки в том, что наравне с куклами главными действующими лицами являются актеры, разыгрывая два равноправных действия.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 13:00
Где: Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»
Сколько: 160 руб.
Тел. 34-38-39
Если вы думаете, что химия скучна и неинтересна, значит, вам никогда не встречались профессионалы своего дела. Здесь вас ждет увлекательное погружение в мир химии и химических превращений. Вас ждут занимательные опыты по неорганической и аналитической химии, органический синтез, химическая викторина. Посетите научное шоу «Волшебная химия» и станьте настоящим волшебником.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 14:30
Где: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет»
Сколько: бесплатно
Тел. 49-62-27
Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и партнерами объявлен традиционный фотоконкурс «География Сурского края – 2017» с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Конкурс проводится в этом году в шестой раз и посвящается Году экологии. Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году. Возраст участников фотоконкурса – не ограничен. Участвовать могут фотографы – любители и профессионалы. После работы жюри и процедуры оформления работ организаторы в декабре 2017 года проведут фотовыставку «География Сурского края – 2017», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами. Конкурс будет сопровождаться праздничным концертом, презентациями с выступлением авторов перед аудиторией. Прием работ осуществляется организаторами с 18 июля по 31 октября 2017 года. Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой на электронную почту: alians-rosto@yandex.ru и posurie@yandex.ru – одновременно; в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края».
Возрастные ограничения: 0+
Сколько: бесплатно
Празднование 125-летия Лермонтовской библиотеки соберет в Пензе плеяду замечательных друзей, коллег и партнеров со всей России. Конечно, праздник не состоится без главных виновников торжества, которые подарили библиотеке такую долгую и счастливую жизнь, – наших дорогих читателей. Мы будем рады пригласить вас в большой зал на торжественный вечер с участием представителей пензенской власти, учредителей, многочисленных друзей библиотеки из Пензы и других городов России.
Возрастные ограничения: 0+
Время: 15:00
Где: ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова»
Сколько: бесплатно
Тел. 63-44-32
В ПГУ стартует творческий марафон «Первокурсник-2017»! На протяжении недели вчерашние абитуриенты будут радовать зрителей вокальными, хореографическими, музыкальными и театральными талантами! Не пропустите!
Возрастные ограничения: 12+
Время: 17:00
Где: ПГУ (ул. Красная, 40, к. 5 )
Сколько: бесплатно