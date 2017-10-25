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Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

Октябрь пролетел незаметно. Впереди ноябрь, последний месяц осени. Надеемся, что он будет теплым и радостным. О том, какие интересные мероприятия нас ждут в последние выходные октября, расскажет Woman's Day.

26 октября

HALLOWEEN-PREPARTY в творческой мастерской «Ежевика»

Фото: архив пресс-службы

Мы начинаем готовиться к празднику уже с ЧЕТВЕРГА. Можете присоединяться. Приглашаем вас создать элементы декора для украшения квартиры или аксессуары для вашего образа. Также вы можете помочь нам в оформлении пространства «ЕЖЕВИКА» и хорошо провести время с пользой. Мы угостим вас чаем из чайного дома «Дерево», домашним Аленушкиным хлебом и вареньем.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 16:00

Где: ул. Каляева, 7а, корпус 4

Сколько: 200 руб.

Тел. 24-28-22

Мюзикл «Том Сойер и его друзья»

Фото: архив пресс-службы

Яркая, музыкальная, искрометная история о приключениях Тома Сойера, беспризорника Гека Финна и их друзей. Шаловливый и непоседливый Сойер постоянно попадает в передряги и доставляет много хлопот свой тетушке Полли, но это очень добрый, искренний и жизнерадостный ребенок, который превращает жизнь маленького американского городка в праздник!

Возрастные ограничения: 0+

Время: 18:00

Где: Центр культуры и досуга

Сколько: 100 руб.

Тел. 20-44-61

27 октября

День поэзии С.Я. Маршака в библиотеке

Фото: архив пресс-службы

В преддверии 130-летия со дня рождения классика отечественной детской литературы сотрудники библиотеки приглашают юных книголюбов познакомиться с творческим наследием поэта. В этот день в библиотеке можно будет услышать чтение стихов С.Я. Маршака, принять участие в творческих мастер-классах и квесте, проверить свои знания произведений автора во время литературного баттла. Также пройдет библиотечная акция «Наш друг – С.Я. Маршак», в ходе которой будет создан «Сказочный городок» по произведениям поэта.

Возрастные ограничения: 0+

Время: 10:30

Где: ул. Толстого, 8а (Пензенская областная библиотека для детей и юношества)

Сколько: бесплатно

Тел. 94-58-17

Фотоконкурс «География Сурского края – 2017»

Фото: архив пресс-службы

Пензенским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и партнерами объявлен традиционный фотоконкурс «География Сурского края – 2017» с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Конкурс проводится в этом году в шестой раз и посвящается Году экологии. Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году. Возраст участников фотоконкурса не ограничен. Участвовать могут фотографы-любители и профессионалы. После работы жюри и процедуры оформления работ организаторы в декабре 2017 года проведут фотовыставку «География Сурского края – 2017», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами. Конкурс будет сопровождаться праздничным концертом, презентациями с выступлением авторов перед аудиторией. Прием работ осуществляется организаторами с 18 июля по 31 октября 2017 года. Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой на электронную почту: alians-rosto@yandex.ru и posurie@yandex.ru – одновременно; в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края».

Возрастные ограничения: 0+

Сколько: бесплатно

Хеллоуин в «Городе развлечений»

Фото: архив пресс-службы

Добро пожаловать на темную сторону – в мир Хеллоуина! В пятницу в «Городе развлечений» вас ждет страшно интересная шоу-программа, а также море подарков.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 16:00

Где: Спутник, «Город развлечений»

Сколько: бесплатно

Тел. 99-99-00

«Легенда Раджастана»

Фото: архив пресс-службы

Комедия по мотивам индийских сказок и легенд. Спектакль «Легенда Раджастана» – это инсценированная история одной из сказок Индии, уходящая корнями в глубокие столетия. Но театром был выбран сегодняшний день, потому что история любви – во все времена одинакова. Мы переносим действие в небольшую деревню Раджастана, края небогатого, где больше песка, чем деревьев, но где живут гордые и независимые люди. Две девушки любят одного юношу, Санджая. Все трое вместе росли, но их судьбы очень не похожи. Пуджа – дочь богатого человека, Радха – бедна так же, как и ее отец, Пандит – служитель бога Шивы. А Санджай, бедняк, посланный отцом Пуджи в город учиться, по возвращении выбирает в жены богатую невесту… На протяжении всего спектакля со сцены не сходит мегазвезда Болливуда – сам Амитабх Баччан!

Возрастные ограничения: 16+

Время: 17:00

Где: «Театр доктора Дапертутто»

Сколько: 250–300 руб.

Тел. 56-22-88

Спектакль «Забытая сказка»

Фото: архив пресс-службы

Фантазия на тему русской народной сказки «Волшебное кольцо» поставлена с обаянием, юмором и массой смешных и трогательных деталей. В углу сцены Сказочник с тетрадью на коленях сочиняет текст, оживающий в пространстве плетеного короба. В центре короба – колдовское озеро, вода которого светится изнутри. Деревянные мостики на «берегу» – подмоски для маленьких персонажей – кукол. Еще одна важная деталь – колесо от телеги. Оно крутится, всякий раз обретая новый смысл: колесо счастья, колесо обозрения, карусель и так далее.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 18:00

Где: Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»

Сколько: 130 руб.

Тел. 34-38-39

Фото: архив пресс-службы

В пятницу в медиаклубе «45 меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества приглашает вас на «волшебный сказочный вечер»! В исполнении гостя клуба Виктора Кузьмина вы услышите архангелогородские сказки (в пересказе замечательного советского писателя Бориса Шергина (1893–1973). Ведущий – Олег Ткачев.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 16:30

Где: медиаклуб «45 меридиан» (Кирова, 2)

Сколько: бесплатно

Концерт танцевального ансамбля «Кре-А-тиВ»

Фото: архив пресс-службы

Ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ» был создан в сентябре 2007 г. на базе Городской школы искусств. В данное время в ансамбле числится 120 человек, 5 разновозрастных групп от 3 до 20 лет. В субботу в большом зале ГАУК «Пензаконцерт» пройдет юбилейный концерт коллектива.

Возрастные ограничения: 6+

Время: 18:00

Где: ГАУК «Пензаконцерт»

Сколько: 300–500 руб.

Тел. 55-93-13

«В гостях у Солнышка»

Фото: архив пресс-службы

Солнышко стало редко выглядывать из-за тучки? В чем причина? Скоморошка приглашает вас узнать ответы на эти и другие вопросы о ближайшей к нам звезде. Вы сможете всей семьей интересно провести время, приняв участие в игре-путешествии «В гостях у солнышка». Хорошее настроение гарантируем!

Возрастные ограничения: 0+

Время: 14:00

Где: парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского

Сколько: бесплатно

Тел. 68-86-88

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#афиша#Пенза#куда пойти в выходные#каникулы
25 октября 2017Анна Наквакина
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