Куда пойти с ребенком в эти выходные в Пензе

Добро пожаловать в последний месяц осени 2017 года. Надеемся, что он будет теплым, радостным и богатым на интересные мероприятия. О том, что нас ждет в ближайшие выходные и как провести их с пользой, ничего не пропустив, расскажет Woman's Day.

1 ноября

Концерт Анны Бизяевой

Фото: Архив пресс-службы

Лауреат премии министерства культуры Российской Федерации «Молодые дарования России» Анна Бизяева выступит с концертом и презентацией сольного диска «В песнях-душа России», с участием Муниципального оркестра народных инструментов «Пенза» имени В.Н. Попова, ансамбля народных инструментов «Родные напевы». Возрастные ограничения: 0+ Время: 18:00 Где: Центр культуры и досуга Сколько: 100 руб. Тел.: 20-44-61

3 ноября

Русский язык в диалоге культур

Фото: Архив пресс-службы

Литературно-культурная акция, посвящена дню национального единства Пензенской области. В пятницу Лермонтовская библиотека запланировала для своих читателей интересные мероприятия. 09.00 – 11.00 Инженерный зал Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации и Пензенском регионе. Участником может стать любой житель, владеющий русским языком, независимо от национальной и социальной принадлежности, образования, вероисповедания и гражданства. 11.00 Залы библиотеки. «Культурная мозаика» Этноквест с участием молодёжи из региональных и местных национально-культурных общественных организаций Пензенской области с целью знакомства с многонациональной культурой народов Пензенской области 13.00 Комикс-центр Рашида Янова В стиле комикса. «Русский язык в картинках». Открытое занятие. 14.00 Губернаторский зал «Слово, творящее мир». Сто минут поэзии. Марафон чтения.Творческое соревнование, на котором участники без предварительной подготовки прочитают известные шедевры русской поэзии и стихи национальных поэтов на языке оригинала. Зал литературы на языках народов мира «Учим язык, читая интересные книги». Возрастные ограничения: 0+ Время: 09:00-15:00 Где: ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» Сколько: бесплатно Тел.: 63-44-32

Мастер-классы в творческой мастерской «Ежевика»

Фото: Архив пресс-службы

С 3 по 6 ноября вы можете прийти в творческую мастерскую «Ежевика» и выбрать любой мастер – класс: оригами, декупаж, мыловарение, рисование картин или же узоромания. Возрастные ограничения: 6+ Время: 12:00-19:00 Где: ул. Каляева,7А, корпус 4 Сколько: 50 – 1000 руб. Тел.: 24-28-22

Концерт ВИА «Синяя птица»

Фото: Архив пресс-службы

На концерте вы окунетесь в мир воспоминаний, юности и любви! Погрузитесь в атмосферу света и добра! Почувствуете силы и наполнитесь счастьем, которое царит на концерте. Вас ждёт только живой звук и шлягеры прошлых лет: Клён, Белый теплоход, Так вот какая ты и другие, также в программе вы услышите новые хиты: Луна, Чистая любовь, А я не верил, Что такое нежность и многое другое. Возрастные ограничения: 0+ Время: 19:00 Где: Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского Сколько: 800-2 000руб. Тел.: 56-40-89

Выставка изделий из бисера

Фото: Архив пресс-службы

В Музее народного творчества начала работу персональная выставка педагога дополнительного образования Хобби – центр «Копилка идей» при районном Центре детского творчества Бессоновского района Ольги Петровны Федотовой. На выставке представлены картины и иконы, вышитые бисером. Возрастные ограничения: 0+ Время: 14:00 Где: Музейно-выставочный центр «Пензенский областной Дом народного творчества» Сколько: 40-100 руб. Тел.: 32-01-32

Показ семейного фильма «Жили-были»

Фото: Архив пресс-службы

Мама девочки Маруськи, обидевшись на неё и папу за испорченный чертёж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернется — не знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. И, чтобы потянуть время, она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей. Возрастные ограничения: 0+ Время: 12:00 Где: Киноконцертный зал «Пенза» Сколько: 100 руб. Тел.: 48‑38-91

Мастер-классы в гончарной мастерской

Фото: Архив пресс-службы

Провидите время оригинально и с пользой. 3 ноября в, пятницу, будем лепить лесную кружечку и ложечку (частичная глазуровка), а в субботу лепим подсвечники и ночники в разных стилях (частичная глазуровка). Возрастные ограничения: 6+ Время: 14:00 Где: Торговый центр «САНиМАРТ» Сколько: 550 руб. Тел.: 30 - 11 – 36

Премьера спектакля «Красный уголок»

Фото: Архив пресс-службы

Дорогие товарищи в Пензенском ТЮЗе - ПРЕМЬЕРА! В год столетнего юбилея революции мы приглашаем вас посмотреть производственную фантазию на советскую тему в стиле панк-рок - спектакль «Красный уголок» по пьесе, написанной в последние годы эпохи СССР известным драматургом, режиссёром, народным артистом РФ, художественным руководителем театра «У Никитских ворот» Марком Григорьевичем Розовским. Необычный подход к вечным темам (конфликт поколений и мировоззрений, поиск счастья, борьба с одиночеством) и искромётный юмор Розовского сделали эту пьесу невероятно популярной. Она была поставлена более чем в сорока театрах России и не теряет свою актуальность по сей день. Приходите в Пензенский ТЮЗ, чтобы вместе с нами вспомнить ту страну, откуда мы родом, тех людей, которыми мы были ещё вчера... Возрастные ограничения: 16+ Время: 17:00 Где: Пензенский театр юного зрителя (ТЮЗ) Сколько: 200 руб. Тел.: 8(909) 315-87-25

«Золотая осень» в парке

Фото: Архив пресс-службы

ЦПКиО им. В.Г. Белинского приглашает поговорить о волшебной и поэтичной красавице с богатой палитрой красок, принимая участие в играх и конкурсах на экологической программе «Золотая осень»! Возрастные ограничения: 0+ Время: 14:00 Где: Парк культуры и отдыха им. В.Г.Белинского Сколько: бесплатно Тел.: 68-86-88