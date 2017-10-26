Мама двоих детей похудела на 50 кг, питаясь одним шоколадом

28-летняя женщина после двух беременностей раздулась до 30-го размера одежды. Это по британской таблице объемов. Если перевести на нашу систему, получится 68-й размер.

«Здравствуйте, меня зовут Керри, и я шокоголик». Так могла бы начаться речь нашей героини в обществе анонимных обжор, если бы такое существовало на самом деле. 28-летняя мать двоих детей весила больше центнера. 113 с половиной килограммов, если быть точными. Конечно, дело тут было не только в шоколаде и не только в беременностях. Керри, ухаживая за детьми, просто махнула на себя рукой. Безразмерные платья, молочные коктейли, мороженое – картинка в шоколадных тонах. Нерадостная. Впрочем, стройной Керри не была никогда. Над ней с детства хихикали из-за ее полноты. Девушка вечно пыталась сидеть на диетах. Когда Керри повстречала своего будущего мужа, ей было всего 18 лет. Она носила вполне пристойный 50-й размер одежды – девушке удалось взять вес под контроль. Пусть не тростинка, но и не толстуха. Когда ей едва исполнилось 19, Керри родила первенца. Мальчика назвали Пресли. После родов Керри «доросла» до 54-го размера. Спустя три года женщина родила второго ребенка. На этот раз девочку, которую назвали Рианной. Керри теперь едва втискивалась в 56-й размер одежды.

Фото: @kerrie.kidman Фото: @kerrie.kidman

О диетах мама двоих детей к тому времени забыла напрочь. Зачем? Ведь она замужем, она мать, ей не до фигуры. К тому же, как признавалась сама женщина, питалась ее семья как попало. «Было очень сложно найти такое блюдо, которое нравилось сразу всем. Гораздо проще и быстрее испечь пиццу или заказать бургеры», – объясняет она. Да тут еще и страсть Керри к шоколаду вырвалась на волю: «Я понимала, что становлюсь все больше и больше. Но это как-то проходило мимо мозга. Мимо сознания. Я не могла сидеть на диете из-за любви к шоколаду. Я весь день жила с мыслью о том, как вернусь с работы и разверну заветную плитку. Без шоколада я становилась самым несчастным человеком на земле». Семья Керри начала бить тревогу, когда женщина не смогла втиснуться в 60-й, а потом и 66-й размер одежды. Вы представляете себе купальник 68-го размера? Вот и в Англии не представляли. Керри до сих пор вспоминает, как унизительно было признавать, что одежды ее размера в магазинах просто нет. Да еще и новую униформу постоянно заказывать… Но проблема была не только в одежде. Керри задыхалась при ходьбе, но списывала одышку на высокую влажность воздуха, а не на свою полноту. Последней каплей стало то, что женщина не могла играть со своими детьми, а они этого очень хотели. Ее сын желал, чтобы мама прокатилась вместе с ним на аттракционе. Но Керри попросту не влезла бы на стандартное сиденье. Ее на аттракцион не пустили. «Я чувствовала себя абсолютно бесполезной, худшей матерью в мире. Это было так унизительно», – вспоминает она.

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Керри поняла, что больше не может игнорировать свой вес. И тут ей подвернулась под руку статья о кембриджской диете. Этот план питания был разработан врачами и подразумевал полную замену привычных блюд на специально разработанные продукты. Они содержали все необходимые человеку питательные вещества, но при этом позволяли контролировать количество потребляемых калорий. Кроме этой «медицинской» еды есть было больше ничего нельзя. Узнав, что в линейке предлагаемых продуктов есть один с шоколадным вкусом, Керри решила, что это то что надо. За первую же неделю на чудо-диете Керри потеряла 2,5 кг. Женщина поняла: это работает! За 5 месяцев она сбросила немыслимых 30 килограммов. А потом – еще 20. Сейчас Керри весит 63 килограмма и носит восхитительный 46-й размер одежды. Такой худой она не была никогда. Керри уже отошла от своей монодиеты и ест нормальную «человеческую» еду. Но того количества шоколада и его производных, бургеров и пиццы в ее рационе больше нет. Ведь Керри слишком дорого ее новое тело.

Мнение врача

Сергей Козырев, врач-диетолог: — Нужно помнить, что монодиеты очень вредны. Ведь человек, питаясь одним продуктом, не получает достаточного количества питательных веществ, витаминов и минералов. Другое дело, если это не настоящий шоколад, а диет-питание с шоколадным вкусом. Но такие продукты должны пройти обязательную сертификацию. Иначе организму можно очень сильно навредить. Кроме того, нужно помнить, что питаться исключительно жидкой пищей типа диет-коктейлей тоже нельзя. Если долгое время сидеть на питьевой диете, организм попросту отвыкает переваривать твердую пищу.

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