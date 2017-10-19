Мама придумала лайфхак, как влить в младенца лекарство

Британская мама Хелена Ли на этот счет придумала свой лайфхак, который уже собрал тысячи лайков и репостов. Все гениальное просто! Шприц-дозатор, который обычно прилагается ко всем детским сиропам и суспензиям, она приставила к отверстию в соске для бутылочки. И ее малыш спокойно и без малейшего протеста высосал все лекарство.

Уговоры, шантаж, подкуп – все эти хитрости сработают с ребенком постарше. А как уговорить совсем кроху выпить лекарство, к вкусу которого он явно не привык?

«Я целые сутки пыталась влить в него лекарство, – призналась Хелена в Facebook. — Но ребенок только плевался. Все заканчивалось тем, что содержимое шприца оказывалось на мне». Теперь, уверяет сообразительная мамочка, ни капли слез и ни капли лекарства мимо рта.

Пост Хелены в Facebook стал вирусным. Родители со всего мира пишут ей благодарности. «И как я не додумались до этого раньше? — комментируют мамы. — Такой простой, но полезный совет. Спасибо вам!»

И не только мамы. Отцы тоже не оказываются в стороне, вопреки стереотипам. «Скормил своему сыну лекарство прошлой ночью. Это действительно работает!» – пишет довольный папаша.

Правда, как выяснилось, не все дети клюнули на уловку. «Воспользовалась вашим советом, – написала одна из мам. — Но моя дочь быстро поняла, что на другом конце бутылочки совсем не молоко».

Впрочем, даже если этот трюк сработает всего один раз, все равно стоит попробовать. Ведь мамы знают: нервные клетки горят очень быстро, когда дети болеют. А вдруг и правда получится?