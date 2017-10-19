Мать двоих детей рассказала, как в 40 лет выглядеть лучше, чем в 25

Почти 800 тысяч обитателей Instagram восхищаются сексуальным телом Лины Джордан. А она охотно делится секретами, как ей удается так потрясающе выглядеть.

Может ли женщина за 40 выглядеть лучше, чем 25-летняя бездетная фея? Может. Лине Джордан 44 года, она мать двоих дочерей, может похвастаться заветными шестью кубиками пресса и полным отсутствием зловредного целлюлита, который отравляет жизнь девушкам куда моложе нее. Можно было бы подумать, что Лина всегда была фанатом фитнеса и правильного питания. Но нет. Это сейчас она работает тренером и вдохновляет на свершения больше сотни тысяч обитателей Instagram. А еще каких-то 10 лет назад она ничего не знала о спорте. Ее увлекательное путешествие в мир фитнеса и ЗОЖ началось лишь после рождения детей. В доказательство тому Лина опубликовала коллаж, на котором сравнила, как она выглядела в 28 лет, до беременностей и родов, и как она выглядит сейчас, когда ей 44. Не вдохновлять это фото не может. Сейчас Лин действительно в лучшей форме, чем тогда, в расцвете молодости.

Фото: @lina_fit

«У меня и тогда не было лишнего веса. Но я не была по-настоящему стройной. Это то, что называют «худые жирдяи», – объяснила Лина. Женщина рассказала, как материнство изменило ее. Сперва ее рацион превратился в кучу мусора: «Я старалась успеть все: семья, работа, дом. Времени на себя у меня действительно не оставалось. Я вообще не обращала внимания на то, что ела». Конечно, такой образ жизни не мог не оставить своего отпечатка на внешности. «Мое тело резко изменилось после рождения детей. И не думала, что смогу когда-нибудь вернуть себе дородовую форму», – вспоминает Лина. Мама-фитоняша рассказала, что ее пищевые привычки были такими же, как и у большинства молодых мам: весь день она держалась, старалась не есть лишнего и вредного. А когда наступала ночь, весь самоконтроль куда-то улетучивался, и Лина начинала сметать все, до чего могла дотянуться.

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В конце концов Лина поняла: ей придется каким-то волшебным образом отыскать время, которое она будет тратить на себя. Ведь чем больше она занимается собой, тем больше любит свое тело. Отыскала несколько видео с упражнениями и начала тренироваться. Главное условие: заниматься нужно было каждый день по 45 минут. Первые результаты появились довольно скоро. Как только Лина увидела воочию, что от занятий есть толк, она отправилась в тренажерку. Звучит легко, быстро и просто, но Лина признается: просто отнюдь не было. Да и быстро тоже. «Я не знала, что нужно делать в спортзале, правильно ли я занимаюсь, – говорит она. — К тому же я стеснялась. Боялась вообще подходить к гантелям. Но мои цели были важнее моих страхов». Потом стало ясно, что добиться видимых результатов при помощи одного только спорта не удастся. Нужно менять образ питания. Пришлось пойти и на эти жертвы. И не только на эти. День Лины начинается, когда на часах еще нет пяти утра.

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Сейчас у мамы-тренера есть собственные комплексы упражнений: она предпочитает интенсивные тренировки с отягощением. Приседания, выпады, тяга, упражнения на бицепс – все это она делает. Но при этом красотка уверена, что достичь ошеломительных результатов можно, даже тренируясь на пляже. Достаточно будет одного только специального жгута для тренировок с сопротивлением. Этот прекрасный снаряд можно даже в отпуск с собой возить – и вы всегда будете в форме. А какой пример для дочерей! «Я горжусь тем, чего я смогла добиться. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо». Сейчас Лина по-настоящему счастлива. Ведь у нее есть дети, семья, любящий муж и потрясающе красивое отражение в зеркале. Своим опытом Лина делится с удовольствием: публикует видео с тренировок, дает советы по питанию. Она уверена: если чуть-чуть постараться, любая женщина сможет выглядеть так, как захочет, стать моложе и красивее. «Единственный человек, которого вы должны в этом убедить, – это вы сами. Поверьте в себя. Ведь я смогла измениться, и вы сможете. И знаете что? Начать действительно никогда не поздно».

Публикация от Lina (@lina_fit) Окт 9 2017 в 2:56 PDT

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