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Мать двоих детей рассказала, как в 40 лет выглядеть лучше, чем в 25

Почти 800 тысяч обитателей Instagram восхищаются сексуальным телом Лины Джордан. А она охотно делится секретами, как ей удается так потрясающе выглядеть.

Может ли женщина за 40 выглядеть лучше, чем 25-летняя бездетная фея? Может. Лине Джордан 44 года, она мать двоих дочерей, может похвастаться заветными шестью кубиками пресса и полным отсутствием зловредного целлюлита, который отравляет жизнь девушкам куда моложе нее. Можно было бы подумать, что Лина всегда была фанатом фитнеса и правильного питания. Но нет. Это сейчас она работает тренером и вдохновляет на свершения больше сотни тысяч обитателей Instagram. А еще каких-то 10 лет назад она ничего не знала о спорте. Ее увлекательное путешествие в мир фитнеса и ЗОЖ началось лишь после рождения детей.

В доказательство тому Лина опубликовала коллаж, на котором сравнила, как она выглядела в 28 лет, до беременностей и родов, и как она выглядит сейчас, когда ей 44. Не вдохновлять это фото не может. Сейчас Лин действительно в лучшей форме, чем тогда, в расцвете молодости.

как похудеть после родов
Фото: @lina_fit

«У меня и тогда не было лишнего веса. Но я не была по-настоящему стройной. Это то, что называют «худые жирдяи», – объяснила Лина.

Женщина рассказала, как материнство изменило ее. Сперва ее рацион превратился в кучу мусора: «Я старалась успеть все: семья, работа, дом. Времени на себя у меня действительно не оставалось. Я вообще не обращала внимания на то, что ела». Конечно, такой образ жизни не мог не оставить своего отпечатка на внешности. «Мое тело резко изменилось после рождения детей. И не думала, что смогу когда-нибудь вернуть себе дородовую форму», – вспоминает Лина.

Мама-фитоняша рассказала, что ее пищевые привычки были такими же, как и у большинства молодых мам: весь день она держалась, старалась не есть лишнего и вредного. А когда наступала ночь, весь самоконтроль куда-то улетучивался, и Лина начинала сметать все, до чего могла дотянуться.

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В конце концов Лина поняла: ей придется каким-то волшебным образом отыскать время, которое она будет тратить на себя. Ведь чем больше она занимается собой, тем больше любит свое тело. Отыскала несколько видео с упражнениями и начала тренироваться. Главное условие: заниматься нужно было каждый день по 45 минут.

Первые результаты появились довольно скоро. Как только Лина увидела воочию, что от занятий есть толк, она отправилась в тренажерку. Звучит легко, быстро и просто, но Лина признается: просто отнюдь не было. Да и быстро тоже.

«Я не знала, что нужно делать в спортзале, правильно ли я занимаюсь, – говорит она. — К тому же я стеснялась. Боялась вообще подходить к гантелям. Но мои цели были важнее моих страхов». Потом стало ясно, что добиться видимых результатов при помощи одного только спорта не удастся. Нужно менять образ питания. Пришлось пойти и на эти жертвы. И не только на эти. День Лины начинается, когда на часах еще нет пяти утра.

как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
как похудеть после родов
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Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit
Фото: @lina_fit

Сейчас у мамы-тренера есть собственные комплексы упражнений: она предпочитает интенсивные тренировки с отягощением. Приседания, выпады, тяга, упражнения на бицепс – все это она делает. Но при этом красотка уверена, что достичь ошеломительных результатов можно, даже тренируясь на пляже. Достаточно будет одного только специального жгута для тренировок с сопротивлением. Этот прекрасный снаряд можно даже в отпуск с собой возить – и вы всегда будете в форме. А какой пример для дочерей!

«Я горжусь тем, чего я смогла добиться. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо». Сейчас Лина по-настоящему счастлива. Ведь у нее есть дети, семья, любящий муж и потрясающе красивое отражение в зеркале.

Своим опытом Лина делится с удовольствием: публикует видео с тренировок, дает советы по питанию. Она уверена: если чуть-чуть постараться, любая женщина сможет выглядеть так, как захочет, стать моложе и красивее. «Единственный человек, которого вы должны в этом убедить, – это вы сами. Поверьте в себя. Ведь я смогла измениться, и вы сможете. И знаете что? Начать действительно никогда не поздно».

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#как похудеть после родов#фитнес#здоровое питание#здоровый образ жизни
19 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии1
ОксА_на19.10.17 22:31

Умница!

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