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Младенцы и собаки: 20 фото, которые заставят вас улыбнуться

Кажется, у четвероногих даже выражение лица, то есть, простите, морды меняется, когда они подходят к малышу, недавно появившемуся в доме.

«О, поздравляю! А куда собаку денете?» – первое, что услышала моя знакомая от подруги, рассказав ей о беременности.

Многие считают, что маленькие дети и животные в доме – вещи несовместимые. И действительно избавляются от питомцев, когда становится ясно, что в семье ожидается пополнение. Ведь, цитируем, «кто его знает, что у животного в голове, вдруг укусит». Или банально боятся микробов. Специалисты, в свою очередь, уверяют: если ваша собака действительно не агрессивна, то причин выдворять животину из дома нет. К тому же любимца можно подготовить к появлению дома нового члена семьи. И тогда они станут лучшими друзьями. Единственное условие – все же не стоит давать собаке облизывать ребенка. Это действительно негигиенично.

То, что четвероногие действительно неплохо ладят с младенцами, не пустые слова. Доказательств тому полно: есть сотни милейших фото младенцев и собак, которые без труда можно найти на просторах сети. И это мы не берем в расчет постановочные снимки для семейного архива! Псы самых разных пород охраняют малышей, когда те спят, сопровождают на прогулке, присматривают за ними в ванной. Даже книжки готовы вместе с этими странными лысыми щенками читать! Более того, даже такие серьезные собаки, как гигантские питбули, оказываются очень нежными няньками. И весьма надежными охранниками. Может, все дело в том, что младенцы так приятно пахнут?

Нет, мы не будем убеждать вас немедленно завести щенка. Просто не спешите паниковать, раздумывая, подружатся ли ваш малыш и собака. А лучше посмотрите на эти фотографии: улыбнуться они вас точно заставят!

Почему дети и собаки - лучшие друзья
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Фото: @mommasgonecity
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#собака#дети#домашние животные
22 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии1
Гость23.10.17 09:39

Круто

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