Декрет и работа: 5 лайфхаков, которые изменят вашу жизнь

Зарабатывать на жизнь, воспитывать ребенка, заниматься домашними делами и оставлять время на увлечения. Как? Рассказывает наш колумнист, молодая мама Вера Трахимович.

— Декрет или работа? Передо мной даже не стоял этот вопрос, когда родился сын. Я еще с подросткового возраста считала, что дети должны вписываться в жизнь, а не кардинально менять ее. Поэтому две недели отпуска после родов – и все, работать. Однако на практике все оказалось сложнее, чем думала. Ребенок требует внимания, работа – результатов, организм – отдыха… Пришлось изловчиться и научится соединять абсолютно разные вещи в единую гармонию. Как? Делюсь лайфхаками.

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1. Отдаем неважное

Первое, что поняла: я не сторукое существо и одной мне не справиться. Поэтому постаралась избавиться от всех дел, которые не укладываются в график. У меня это уборка, частично готовка, глажка. Понятное дело, что совсем от этих вещей не откажешься. Поэтому раз в неделю ко мне приходит домработница и делает все эти нужные, но не самые главные вещи. От визита до визита я справляюсь сама – об этом чуть позже. Кроме того, я перестала ходить за продуктами в супермаркет. Теперь покупаю онлайн: это экономит время, усилия, и ничего лишнего не купишь. Одним словом, делегируй.

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2. Без тайм-менеджмента никуда

Когда мы вернулись из роддома домой, стало ясно, что прежнее мое расписание никуда не годится. Да, ребенок всегда вносит некий фактор неожиданности и рисков: планы могут разрушиться в одну секунду, как карточный домик. Тем не менее работающая мама должна выстраивать хотя бы приблизительно свой график и график ребенка. Для начала анализируем, когда эффективнее всего работается: во время сна ребенка или поздно вечером. А может, рано утром? Далее фиксируем состояние на протяжении недели. В понедельник-вторник бодрость, а в пятницу усталость? Или открывается второе дыхание и можно еще работать? Сколько часов сна необходимо именно вам, чтобы высыпаться? В общем, анализируем все. Второй шаг – подсчет часов, которые вы тратите на определенное дело. У каждого из нас 168 часов в неделю. Сколько из них уходит на работу? А сколько на домашние дела? На ребенка? А сколько ушли непонятно на что? Подсчитайте: уверена, цифры вас удивят. И третий шаг – планируем. Мне, например, нравится в первые три дня недели работать до позднего вечера и выполнять максимум задач. В оставшиеся дни – закрывать текущие неважные вопросы.

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3. Составляем меню на неделю

Лично у меня много усилий и нервов занимали вопросы готовки. Что же приготовить сегодня на ужин? А что на обед? Вроде бы соберешься борщ варить, и в разгар процесса оказывается, что нет свеклы. Тогда я решила попробовать составлять семейное меню на неделю. Для этого можно использовать карточки с рецептами. Как это работает? Сначала распечатываете себе карточки с рецептами – их можно найти в интернете или набрать самой. Выбираем, что готовим на неделе. У меня получаются три супа, четыре вторых блюда, три-четыре салата, одна-две выпечки, три-четыре варианта завтрака. Все карточки крепим магнитами на холодильник, разбив по дням. Сложные блюда, такие как суп-бограч или котлеты по-киевски, лично я заказываю у знакомого повара, остальные готовлю сама. Предварительно, конечно, купив нужное количество продуктов в магазине (ингредиенты записаны на карточках, не ошибешься). Удивительно, но такое планирование помогло сэкономить кучу времени!

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4. Усовершенствуем уборку

Да, ко мне приходит домработница. Но в течение недели с годовалым ребенком нереально сохранить идеальный порядок, особенно на кухне. Поэтому я каждый день уделяю минут 20−30 на приведение дома в порядок. Руководствуюсь советами из книги Fly lady. Если коротко: в доме есть зоны, которые быстрее всего захламляются. Это «горячие точки». Если за ними следить и прибирать, то дом будет казаться чище. Лучше уделять каждодневной уборке минут 15−20, заранее решив, какую зону вы приводите в порядок сегодня. Например, в понедельник – кухня, вторник – гостиная и так далее. Мне психологически очень помог принцип чистой раковины. В любой ситуации раковина должна быть идеально чистой. Поел – помой тарелку. Покормил ребенка – не оставляй посуду на потом. Если принимаешь это за аксиому, то вопрос, когда мыть посуду, даже не встает.

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5. Решаем вопрос развлечений для ребенка

Дети – разные. У кого-то малыш с рук не слезает, у кого-то спокойно может сам сидеть и играть. Мой сын может даже час самостоятельно заниматься. При условии, что игрушка ему интересна. Находкой для меня стали книжки-кубики от издательства Clever. Они маленькие, умещаются в детской ладошке, с плотными картонными страницами, яркими иллюстрациями. Сначала сынок научился открывать коробку с кубиками, затем – доставать и грызть. А сейчас, в год, уже внимательно рассматривает картинки. Еще один фаворит – фотокниги из коллекции «Главная книга малыша». Без них не проходит и дня: сын может и 20 минут ее листать, рассматривать животных, фрукты, транспорт. А как вам удается впихнуть все дела в 24 часа?

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